LOL 2: che succede nel trailer ufficiale

A meno di quindici giorni dal debutto della seconda stagione di LOL: Chi ride è fuori su Prime Video, la piattaforma di streaming ha finalmente distribuito il trailer ufficiale della nuova edizione del comedy show. Sono poche decine di secondi di video, ma tolgono qualunque dubbio: le puntate in arrivo riserveranno momenti davvero esilaranti.

Come far capire agli spettatori quanto sarà divertente la seconda edizione del comedy show? Beh, nel caso di un programma come LOL la risposta è facile: basta mostrare le espressioni (occhi strabuzzati, versi strozzati, labbra serrate, fronti aggrottate e sguardi faticosamente concentrati) dei concorrenti mentre cercano disperatamente di trattenere sorrisi e risate. È esattamente quanto si vede nel divertente trailer di LOL 2, introdotto da Fedez che dalla control room annuncia: «Siamo tornati e niente sarà più come prima!». Il rapper sarà ancora conduttore del comedy show, affiancato questa volta da Frank Matano.

Le gag dei comici di LOL 2

Il trailer ufficiale di LOL 2 mostra, oltre ai conduttori del comedy show, tutti i concorrenti in gioco. Quest’anno ci sono Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Diana Del Bufalo, Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Mago Forest, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Tess Masazza e Max Angioni.

Per lo più i partecipanti, nel trailer, sono impegnati a trattenere le risate, ma non mancano alcune brevi immagini delle gag che verranno proposte nel corso del gioco. Ad esempio, si intravede Mago Forest con una sgargiante cravatta che, invece che essere annodata al collo, fuoriesce dai pantaloni; mentre Tess Masazza indossa dei dentoni gialli. Ma, soprattutto, si vede Corrado Guzzanti vestire i panni di Vulvia, la presentatrice di bizzarri documentari divulgativi che è senza dubbio uno dei suoi personaggi più amati.

LOL 2: nel trailer c’è anche Lillo

Nel trailer, però, c’è spazio anche per l’atteso ospite speciale. Dopo che Fedez preme un pulsante dichiarando “Io gioco Lillo", si vede infatti Lillo Petrolo fare un’entrata in grande stile nella stanza in cui si trovano i concorrenti. Ovviamente, come era facile immaginare, indossa il costume di Posaman.

LOL 2: le regole del gioco

Le regole di LOL: Chi ride è fuori sono molto semplici. Il gioco dura sei ore consecutive, durante le quali i comici partecipanti devono cercare di far ridere gli altri, ma senza mai sorridere né ridere a loro volta. Chi cede, viene ammonito e poi eliminato. Il vincitore si aggiudicherà il premio del valore di 100mila euro che sarà devoluto a un ente benefico a scelta.

Quando esce LOL 2

La seconda stagione di LOL: Chi ride è fuori sarà disponibile solo su Prime Video dal 24 febbraio. In questa data usciranno i primi quattro episodi. Gli ultimi due, invece, saranno visibili dal 3 marzo.

