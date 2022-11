LOL 3: chi sono i nuovi concorrenti

LOL: Chi ride è fuori sta per tornare! A guidare in veste di host la terza edizione del comedy show original (in arrivo su Prime Video nel 2023) saranno ancora Fedez e Frank Matano. La squadra di concorrenti, invece, è del tutto rinnovata. Proprio ieri sono stati annunciati i nomi delle comiche e dei comici che presto resteranno chiusi per sei ore consecutive nello studio televisivo cercando di non ridere prima degli altri e sperando di vincere 100mila euro da destinare in beneficenza.

I protagonisti della terza stagione di LOL: Chi ride è fuori sono dieci: ecco i nomi.

Herbert Ballerina

Pseudonimo di Luigi Luciano, Herbert Ballerina è un attore, comico e conduttore noto soprattutto per i vari format comici (per la tv e per il web) ideati con la Shortcut Productions, di cui fa parte insieme a Maccio Capatonda e Enrico Venti. Negli ultimi anni ha partecipato a Enjoy – Ridere fa bene e Quelli che il calcio.

Fabio Balsamo

Attore, è uno dei volti storici del collettivo comico The Jackal. Ha recitato anche in vari film comici, tra cui Falla girare (in uscita su Prime Video il 25 novembre), (Im)perfetti criminali e Addio fottuti musi verdi.

Luca Bizzarri

Attore, comico e conduttore, è celebre soprattutto per essere metà del duo comico Luca e Paolo, con Paolo Kessisoglu.

Paolo Kessisoglu

Cabarettista, attore e comico, è l’altra metà del duo Luca e Paolo. Ha recitato tra le altre cose in Immaturi – La serie, Camera Café, Il giorno più bello, Immaturi e Un fidanzato per mia moglie.

Cristiano Caccamo

Classe 1989, è un attore e ha recitato sia per il cinema sia per la tv. Tra i film e le serie a cui ha preso parte, ci sono Summertime, Don Matteo 11, Una famiglia mostruosa e Sotto il sole di Riccione. Con Diana Del Bufalo ha partecipato a Celebrity Hunted.

Paolo Cevoli

Cabarettista e attore comico, per un decennio è stato ospite fisso di Zelig, dove è tornato a esibirsi nel novembre 2021 nei panni dell’assessore Palmiro Cangini.

Marta Filippi

Nata nel 1993, è attrice e doppiatrice. Le sue imitazioni comiche online (che realizza sul profilo @lacasadimarta) sono particolarmente apprezzate.

Nino Frassica

Comico, cabarettista, attore e conduttore, ha iniziato la sua carriera nel 1970. Negli anni ha partecipato a diversi programmi, spesso proponendo imitazioni comiche. Tra i numerosi film a cui ha preso parte ci sono Vacanze di Natale ’91, La fidanzata di papà, Italiano Medio, Forever Young, Non è un paese per giovani e Uno di famiglia.

Brenda Lodigiani

Ex ballerina, è attrice, conduttrice e imitatrice. Ha collaborato con il team di Maccio Capatonda e ha esperienza in cinema, teatro e tv, ad esempio nei film Italiano medio, Si muore tutti democristiani e Mollo tutto e apro un chiringuito.

Marina Massironi

Attrice, cabarettista e doppiatrice, è nota soprattutto per la lunga collaborazione con il trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo.

