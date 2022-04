Love, Death & Robots: ci sarà una terza stagione?

Dopo una prima stagione da 18 episodi uscita nel 2019 e una seconda da 8 puntate del 2021, Love, Death & Robots sta per tornare. La serie antologica animata per adulti, che racconta storie che riguardano, come suggerisce il titolo, amore, morte e robot, arriverà presto su Netflix con il terzo volume.

La serie di animazione è prodotta da Joshua Donen, David Fincher, Jennifer Miller e Tim Miller e ha da tempo conquistato un nutrito stuolo di appassionati, oltre ad aver collezionato ben undici Emmy. Ogni stagione è composta da più episodi slegati uno dall’altro: ciascuno racconta una storia breve autoconclusiva ed è realizzato con un particolare stile di animazione e narrativo. In generale si tratta di una serie di genere fantascientifico, ma il differente tenore delle varie storie narrate fa in modo che da un episodio all’altro si passi dal dramma all’azione, dalla commedia all’horror.

Cosa sappiamo di Love, Death & Robots 3

Netflix ha recentemente diffuso il teaser trailer del terzo volume di Love, Death & Robots, ma nonostante questo sono davvero poche le informazioni al momento a disposizione sulla nuova stagione. Il breve video, infatti, a parte annunciare la data di uscita su Netflix dei nuovi episodi, mostra più che altro immagini delle puntate uscite negli ultimi anni.

Qualche dettaglio in più arriva però dalle immagini rilasciate in anteprima dal colosso dello streaming, tratte evidentemente dalle nuove puntate in arrivo: ogni scatto è caratterizzato da uno stile grafico diverso, come già accaduto nelle prime due stagioni, e lascia immagine storie e contesti del tutto dissimili.

Un’immagine mostra ad esempio una coppia dai volti tatuati e ricoperti di gioielli: l’atmosfera ricorda l’India e lo stile del disegno include sfumature che richiamano l’acquerello. Altre immagini, tratte evidentemente da una storia animata in 2D, rivelano invece un’astronauta e una specie di felino robot dagli occhi fiammeggianti (forse un alieno?).

Un’altra immagine raffigura un uomo su una nave, sovrastato da un cielo plumbeo, che guarda verso il basso; o ancora un anziano con una sigaretta in bocca che osserva sconcertato una minuscola freccia che tiene tra la punta dell’indice e del pollice. Chi ha già visto le stagioni precedenti forse sta pensando alla storia del gigante contenuta nel secondo volume: che nella terza stagione ci sia una sorta di seguito (o di prequel) di quell’avventura?

Quando esce Love, Death and Robots 3?

Al momento non sono ancora noti i team che hanno lavorato alla realizzazione della terza stagione di Love, Death & Robots, mentre è già stata annunciata ufficialmente la data di uscita. Per fortuna non manca molto: il debutto è previsto per il 20 maggio 2022 su Netflix.