Cosa sappiamo della seconda stagione di Arcane

Fonte foto: Netflix

È il 2024 l’anno dell’uscita su Netflix della seconda stagione di Arcane: League of Legends, serie animata prodotta da Riot Games e Fortiche Production. I nuovi episodi arriveranno dunque tre anni dopo il debutto della prima stagione, che è avvenuto nel 2021. La serie statunitense è ambientata nell’universo del videogioco League of Legends e, pur rivolgendosi anche a un pubblico di spettatori che non ha mai usato questo gioco, funge da prequel e racconta le origini di alcuni personaggi. Cosa aspettarsi invece da Arcane 2? Ci sono già anticipazioni sulla trama del nuovi episodi?

Di cosa parla la serie Arcane

Le protagoniste di Arcane sono Vi e Jinx, nota anche come Powder, due sorelle che combattono su fronti opposti la guerra tra le città di Piltover e Zaun. Alla fine della prima stagione le due hanno compiuto i rispettivi percorsi, cambiando profondamente: Powder è diventata Jinx, ma sembra completamente instabile, e Vi ha dimostrato di essere una campionessa con cui è meglio non avere a che fare.

Come sanno bene gli appassionati del videogioco da cui è tratta la serie, Vi e Jinx non sono le uniche campionesse di League of Legends ad apparire nella prima stagione. Nelle nove puntate già disponibili su Netflix ci sono anche Caitlyn (Elsa Davoine), Ekko (Reed Shannon), Jayce (Kevin Alejandro), Singed (Brett Tucker), Heimerdinger (Mick Wingert) e Viktor (Harry Lloyd).

Anticipazioni su Arcane stagione 2

Cosa accadrà nella seconda stagione di Arcane? Al momento non ci sono particolari anticipazioni sulla trama della seconda stagione, ma il primo, breve trailer dei nuovi episodi ha già permesso ai fan di fare qualche ipotesi.

La prima stagione di Arcane si è conclusa con la morte di Silco. Jinx, fuori controllo e ormai sempre più lontana dalla sorella, ha lanciato un lanciarazzi con la gemma Hextech contro il Palazzo del Consiglio di Piltover. Nella seconda stagione di Arcane la guerra tra Piltover e Zaun potrebbe dunque entrare davvero nel vivo come conseguenza di questo gesto distruttivo di Jinx.

La morte di Silco inoltre lascia vacante il posto da leader a Zaun, ruolo che secondo i fan potrebbe essere occupato da Vi. Silco comunque tornerà in qualche modo anche nella stagione 2 (probabilmente in alcuni flashback, ma mai dire mai). Jason Spisak, interprete di questo personaggio, alcuni mesi fa ha infatti dichiarato: «Ho registrato delle battute per la seconda stagione (…) Riot Games mi ha permesso di dirlo alla gente, hanno detto “puoi dire ufficialmente alla gente che hai registrato delle battute per la seconda stagione di Arcane”, quindi mi è permesso dirlo». Stando alle immagini mostrate nel primo trailer della stagione 2, inoltre, sembra che nella trama verrà introdotto Warwick e che avrà maggiore importanza Singed, folle scienziato di Zaun che ha creato Shimmer.

La produzione della stagione 2 di Arcane è stata annunciata subito dopo la conclusione della prima stagione, a novembre 2021. Era stato subito specificato che l’uscita della seconda stagione sarebbe avvenuta sicuramente dopo il 2022 e solo notizie più recenti hanno confermato che il debutto avverrà alla fine di quest’anno.

Quando esce Arcane 2 su Netflix

La seconda stagione di Arcane uscirà su Netflix a novembre 2024. La data esatta non è ancora stata annunciata.