Lucifer 5, nuove immagini svelano come sarà la nuova stagione

Lucifer sarà una delle serie TV più attese del mese di agosto: l’uscita della quinta stagione è previsto per il 21 agosto e oramai manca davvero poco per scoprire come proseguirà la storia. Per rendere meno pesante l’attesa, Netflix ha deciso di diffondere online nuove immagini prese dal set della quinta stagione, foto che non fanno altro che aumentare i dubbi degli amanti della serie TV.

Infatti, il trailer rilasciato alcune settimane fa ha mostrato l’arrivo di un nuovo personaggio apparentemente misterioso, ma che alla fine si è scoperto essere l’arcangelo Michael, il fratello gemello di Lucifer, che nel frattempo è tornato all’inferno. Non si sa bene quali siano le intenzioni del fratello gemello, ma dalle anticipazioni uscite in queste settimane, sembrerebbe proprio convinto a prendere tutto quello che Lucifer Morningstar è riuscito a costruire nei suoi anni a Los Angeles. Nelle immagini, oltre al Michael, sono presenti anche le altre protagoniste della serie TV, segnale che le rivedremo tutte nelle otto puntate di Lucifer 5.

Lucifer 5, cosa ci raccontano le nuove immagini

Nuove immagini e nuovi dubbi serpeggiano nella mente degli appassionati di Lucifer. Quello che si vede nelle foto è Lucifer Morningstar oppure il gemello Michael, sceso dal Paradiso per prendere possesso della vita del fratello? Tutti gli indizi, compreso il trailer mostrato nelle precedenti settimane, fanno propendere per la seconda ipotesi: il gemello Michael sembra voler prendersi la vita del fratello, compresi gli affetti più intimi. Come reagirà Lucifer? Ma soprattutto, quando tornerà dall’Inferno? A tutti questi quesiti dovrebbe rispondere la quinta stagione della serie TV.

Quando esce Lucifer 5

L’uscita di Lucifer 5 è fissata per il 21 agosto 2020. Si tratta della prima parte della quinta stagione, mentre per la seconda bisognerà aspettare il prossimo anno.

Come vedere Lucifer in streaming

Per riguardare in streaming tutte le puntate di Lucifer è possibile utilizzare Netflix. Sulla piattaforma di video in streaming sono disponibili le prime quattro stagioni e l’utente può scegliere se vederle in lingua originale con i sottotitoli, oppure doppiate in italiano. Per guardare Lucifer su Netflix è necessario essere abbonati e utilizzare uno dei dispositivi supportati: smartphone, tablet, computer, smart TV, console e dongle TV.