Giornalista, content editor e seo copywriter: per lavoro scrive e ottimizza i contenuti per i motori di ricerca. Dal 2022 collabora con Libero Tecnologia per la sezione Scienza.

Non ci sono cieli migliori di quelli estivi per godersi un plenilunio, ma il mese di luglio si distinguerà brillando (letteralmente) per tutti i fattori favorevoli che porteranno a osservare un evento astronomico straordinario: la Luna piena del Cervo. L’appuntamento è fissato per il 21 luglio e alzando gli occhi alla volta celeste già nel tardo pomeriggio sarà possibile vedere stagliarsi il pallido astro, pronto a farsi osservare ancora meglio durante la notte.

Vale davvero la pena non perdersi l’appuntamento, perché se è vero che ogni Luna piena è affascinante, romantica e al contempo misteriosa, quella di questo mese sarà particolarmente magnetica per via della sua intensa luminosità, del fatto che apparirà più grande e per una probabilità tutt’altro che remota: potrebbe cambiare colore.

Una Luna piena che cambia colore

Ma perché la Luna piena del Cervo potrebbe cambiare colore? E volendo essere ancor più specifici, perché le tonalità che potremmo ammirare sono rosa, rosa scuro, rosso, arancione o una via di mezzo fra tutte queste cromie? Nonostante l’effetto sia magico, questa variazione non ha nulla a che fare con incantesimi o stregonerie, ma (come sempre) è perfettamente spiegabile.

Tutto, infatti, dipende da uno specifico combinarsi dell’angolo da cui la vediamo e della composizione dell’atmosfera terrestre. Sì, perché la Luna piena del 21 luglio sarà bassa all’orizzonte e ciò ci consentirà di osservarla attraverso una porzione molto più spessa dell’atmosfera terrestre rispetto a quando la vediamo ben alta nel cielo. Occorre infatti tenere presente che l’atmosfera terrestre è come una sfera di gas che circonda il pianeta, più sottile verso l’alto e molto più corposa verso il basso.

Lo strato spesso influenza anche il colore della Luna, perché è più ricco di molecole e particelle che assorbono e disperdono la luce. Questi elementi, nello specifico, tendono a disperdere le lunghezze d’onda più corte della luce rispetto alle lunghezze d’onda più lunghe. Ciò significa che la luce arancione e rossa, che hanno lunghezze d’onda più lunghe, tendono a passare attraverso l’atmosfera, mentre le lunghezze d’onda più corte della luce, come il blu, vengono disperse.

Ecco dunque spiegato perché l’astro potrebbe essere colorato in modo più “caldo” del solito: il corpo celeste non cambia davvero il suo aspetto latteo ed etereo, è semplicemente il filtro atmosferico a cambiare la nostra percezione.

Perché la Luna piena del Cervo sarà più luminosa?

Al colore probabilmente diverso si affianca invece una certezza: la Luna piena del 21 luglio 2024 sarà più luminosa e sembrerà anche più grande. Tutto ciò dipenderà sempre dalla vicinanza all’orizzonte, che ne esalterà la lucentezza e renderà più intense le sue luci e darà a noi esseri umani l’illusione che sia anche più grande rispetto al solito.

Va precisato, infatti, che la Luna piena del Cervo non è una Super Luna (che si distingue per essere nel punto della sua orbita più vicino alla Terra, o in prossimità di questo). Si tratterà di un plenilunio “semplice” che però sempre per via del nostro angolo di visione ci sembrerà diverso dal solito. La vicinanza all’orizzonte allungherà anche la durata dell’evento astronomico, che sarà visibile per tutta la notte e non solo per qualche ora.

Come osservare il plenilunio

Viste le sue speciali caratteristiche, questo plenilunio sarà facilmente osservabile praticamente da ovunque. Il fenomeno inizierà il 21 luglio alle 10:17 GMT, ma sia nelle ore precedenti che in quelle successive almeno il 98% del disco lunare sarà illuminato. Il consiglio resta comunque quello di recarsi in un punto lontano dall’inquinamento luminoso per riuscire a godere molto di più della sua bellezza.