MacBook Air e Pro senza segreti: recensione e prezzo

Una delle grandi novità di Apple nel 2020 è la presentazione del chip M1, il primo processore Apple Silicon, in dotazione ai nuovi pc Mac mini, MacBook Air e MacBook Pro. Tutti e tre i computer hanno stesso SoC, scheda video e memoria condivisa, ma salta subito all’occhio la differenza in prezzo e prestazioni.

In particolare, a determinare prestazioni più efficienti è la differenza nella capacità di raffreddamento delle scocche in cui è alloggiata la scheda madre dei tre modelli. Dal confronto tra MacBook Air e MacBook Pro, appare subito evidente che quest’ultimo ha uno schermo più luminoso, con 500 nits rispetto ai 400 del modello Air, una batteria più grande, un migliore sistema di raffreddamento, oltre che microfoni e speaker di livello superiore. Anche la touchbar, non apprezzata da tutti gli utenti, è migliore nel modello Pro rispetto all’Air, mentre la tastiera è la stessa per entrambi. Ancora una volta le prestazioni dei Mac di Apple sono quindi adeguate ai prezzi proposti e gli utenti che li hanno provati si dicono soddisfatti.

MacBook Pro 13 pollici: le recensioni in rete

Il SoC M1 sembra aver mantenuto le promesse fatte da Apple, che si è lanciata nella realizzazione del suo primo processore Apple Silicon abbandonando Intel. Il MacBook Pro, stando a diverse recensioni e pareri online, si scalda pochissimo a dimostrazione che il chip fa il suo dovere, mentre l’autonomia della batteria garantita da Apple soddisfa tutte le aspettative degli utenti, consumandosi rapidamente solo sotto carichi di lavoro molto pesanti.

La nuova interfaccia Big Sur, che è la versione di macOS sia sui Mac con chip M1 che con processori Intel, è fluida e reattiva. Se il timore dei potenziali acquirenti era nella compatibilità delle app programmate per Intel, questa è stata garantita da Rosetta 2 e tutto funziona correttamente, anche se servono ancora delle ottimizzazioni, soprattutto quando si utilizzano i browser Chrome, Safari e Firefox.

MacBook Air: le recensioni in rete

Il MacBook Air può contare su prestazioni eccezionali grazie al nuovo chip M1 e le principali critiche arrivate dagli utenti riguardano il suo design. Apple è stata accusata di aver lanciato un nuovo modello con un design identico ai predecessori, con uno stile minimalista e una scocca unibody in alluminio, con il giusto equilibrio tra peso e robustezza. Anche le poche porte di connessione a disposizione possono essere un difetto, se di difetto si può parlare.

A parte quindi qualche dubbio sul design, il nuovo chip M1 offre anche al MacBook Air come al Pro un miglioramento in termini di prestazioni, pur limitando il problema del surriscaldamento. Anche qui il nuovo macOS Big Sur si mostra fluido e reattivo, e le app girano senza intoppi grazie a Rosetta 2.

MacBook Air e Pro: quale scegliere e i prezzi

I due laptop sono praticamente equivalenti nell’utilizzo quotidiano, quindi per chi non ha specifiche necessità di potenza il più economico MacBook Air è la soluzione migliore. Nel caso si abbia bisogno di eseguire compiti complessi, come ad esempio rendering video, la migliore soluzione sarà sicuramente la potenza offerta dal MacBook Pro. Questo perché la potenza dell’Air eguaglia quella del Pro e la principale differenza è nella dissipazione del calore, che secondo è attivo con ventola interna.

Il MacBook Air si trova in vendita online nello store Apple o su Amazon a partire da 1159 euro con schermo da 13 pollici, chip M1 con CPU 8-core e GPU 7-core, 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna SSD. Il MacBook Pro sempre con schermo da 13 pollici e chip M1, con CPU 8-core, GPU 8-core, 8 GB di RAM e 256 GB di SSD invece è in vendita a partire da 1459 euro.

