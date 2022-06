MacBook Pro in offerta al minimo storico: miglior offerta di oggi

Oggi (23 giugno 2022) Amazon apre la giornata con una vera super offerta, una delle migliori che possiamo trovare su tutta la piattaforma di e-commerce. Stiamo parlando del MacBook Pro disponibile al prezzo più basso di sempre grazie allo sconto del 15%. Per il computer portatile dell’azienda di Cupertino si tratta di una super promo e di uno dei migliori prezzi di tutto il web. Grazie allo sconto si risparmiano 350€ sul prezzo di listino. Insomma, una super offerta da non farsi scappare, anche perché c’è la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero.

L’Apple MacBook Pro è un computer portatile pensato soprattutto per chi lavora e per i professionisti del video e foto editing. Grazie a una scheda tecnica da vero top di gamma, è in grado di reggere qualsiasi programma, anche quelli più pesanti. La versione che troviamo oggi in offerta monta anche il chip M1 Pro, uno dei più potenti presenti in commercio che garantisce prestazioni elevatissime. E grazie all’SSD da 512GB è possibile archiviare tantissimi documenti e installare tutti i programmi che ci servono per il lavoro. L’offerta non ha una durata e data l’alta richiesta potrebbe terminare da un momento all’altro. Per questo motivo vi suggeriamo di approfittarne il prima possibile.

Apple MacBook Air: la scheda tecnica

MacBook Pro è sinonimo di affidabilità e qualità. Sia nei materiali scelti sia nelle componenti presenti all’interno. La novità più interessante riguarda sicuramente il processore. Infatti, si tratta del primo MacBook Pro a montare il processore M1 Pro prodotto direttamente dall’azienda di Cupertino e che garantisce non solo una maggiore potenza, ma anche il supporto del Neural Engine. A supporto anche 8GB di RAM e un SSD da 256GB: non avrete problemi né ad aprire velocemente i programmi, né ad archiviare tutti i documenti di lavoro o di studio.

Per quanto riguarda il display non bisogna dire molto, è da sempre uno dei punti di forza dei PC Apple. Sul MacBook Pro troviamo un Liquid Retina XDR da 14" con una gamma dinamica estrema. Le immagini hanno un ottimo livello di dettagli e di realismo. E anche dopo un utilizzo intenso gli occhi non sono particolarmente stanchi. Inoltre, lo schermo utilizza anche la tecnologia ProMotion per portare il refresh rate fino a un massimo di 120Hz (si regola in automatico in base alla tipologia di contenuto).

Il PC è anche il compagno ideale per call di lavoro, grazie alla fotocamera frontale a 1080p e al chip M1 Pro che fa risaltare anche di più l’audio durante le riunioni. I microfoni integrati sono ben tre. La batteria assicura un’autonomia per tutto il giorno.

Apple MacBook Air in offerta: prezzo e sconto

Oggi troviamo il MacBook Pro con chip M1 Pro in offerta su Amazon a un prezzo di 1.999€, ben il 15% in meno rispetto a quello di listino. Per il computer Apple si tratta del minimo storico sulla piattaforma di e-commerce e anche di uno dei migliori prezzi di tutto il web. Trovare questo PC dell’azienda di Cupertino a meno di 2.000€ è veramente un affare. Acquistandolo oggi si risparmiano 350€ sul prezzo di listino ed è possibile anche pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 399,80€ al mese. Essendo venduto e spedito direttamente da Amazon, la consegna avviene in tempo abbastanza rapidi.

MacBook Pro