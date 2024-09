Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

Il maltempo in Italia promette danni in varie Regioni. In arrivo dei downburst e un inverno improvviso da Nord a Sud

L’Italia è sempre più nella morsa del maltempo e del cambiamento climatico. Nel giro di pochi giorni ci saranno aree che passeranno da temperature estive a dei violenti downburst. Temperature riviste al ribasso e tempeste diffuse. Ecco cosa ci attende in quest’anteprima di un inverno problematico, che in alcune Regioni è la netta continuazione di un’estate alternata tra caldo e pioggia battente.

Addio estate

Di colpo, senza preavviso o giornate climaticamente intermedie, l’estate volge al termine e di colpo sembrerà d’aver messo piede in inverno. Ciò almeno per un po’ di giorni. Il Nord Italia non è nuovo a questo tipo di alternanza, che ha caratterizzato gli ultimi mesi, provocando numerosi danni. In questo caso, però, lo scenario riguarda anche il Centro Sud. Basti pensare a Puglia e Campania.

Una trasformazione sostanziale, come già evidenziato nel corso dell’ultimo fine settimane. Piogge diffuse e poi il ritorno di temperature sopra la media, anche di 4-6 gradi. La tregua è stata però breve, dal momento che tra domenica e lunedì la pioggia ha ripreso a cadere. Crollo delle temperature anche di dieci gradi in numerose zone, a partire dal Nord e procedendo rapidamente verso Sud. Un rischio concreto per almeno una settimana di downburst. Un termine, quest’ultimo, che indica un forte sistema di venti con moto orizzontale, associato a forti temporali e grandinate.

Italia nel ciclone

Come detto, la trasformazione climatica sta impattando in maniera evidente e devastante l’Italia. Nel corso della settimana precedente c’è stata una grande burrasca, che si è abbattuta dalla Lombardia al Veneto, dal Piemonte alla Puglia. Il ciclone ha poi fatto ritorno verso la Spagna tra venerdì 6 e sabato 7 settembre. Una tregua di due giorni, come visto.

Ora ci attende un clima autunnale, sotto l’aspetto delle temperature, ma invernale sotto il fronte delle precipitazioni e dei venti. Un passaggio repentino e violento, soprattutto al Nord ma, in generale, su gran parte del Paese. Per il periodo, poi, il Centro Sud affronterà temperature al di sotto della media.

Una condizione del genere, imprevedibile e allarmante, rappresenta ovviamente un serio ostacolo per cittadini e imprenditori. Si pensi allo stress provocato alle coltivazioni. Per quanto la pioggia sia sempre ben accetta, in quantità devastanti è quasi soltanto deleteria.

Una condizione di questo genere rende ormai impossibile negare la trasformazione del nostro clima. In assenza di politiche nette in merito, la situazione non farà altro che peggiorare. Si sottolinea l’ovvio, ormai, ma gli scenari sono devastanti. Chi vive in alcune Regioni sperimenterà sempre più condizioni di siccità diffusa.

A ciò si uniranno consumi sempre maggiori, blackout e incendi. Dall’altra parte d’Italia, invece, improvvisi burrasche renderanno la vita all’aperto un inferno, con danni a persone e oggetti, così come rischio crolli. Non è da escludere, infine, che tutto ciò possa provocare anche un processo di trasferimento e abbandono di alcune aree. Lo scenario italiano a metà secolo potrebbe essere ben diverso da ciò che conosciamo oggi.