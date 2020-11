Diego Armando Maradona con le sue imprese calcistiche, il suo talento spettacolare e la sua vita intensa e appassionante ha fatto sognare milioni di persone in tutto il mondo. Così, la sua stessa esistenza potrebbe trasformarsi in una pellicola da Oscar, in un documentario o addirittura in una serie tv, da raccontare senza alcuna rivisitazione.

Non a caso, Maradona ha ispirato numerosi registi e case di produzione: oggi è possibile rivivere i suoi successi, le discese, i fallimenti ma anche le incredibili risalite su piccolo schermo. Sono infatti tanti i film, i documentari e addirittura le serie tv che raccontano le vicende della sua vita. Tra i registi che si sono avvicinati al Pibe de Oro, spicca anche l’italiano Paolo Sorrentino che proprio in queste settimane ha annunciato la lavorazione di un film dedicato al grande calciatore e che dopo aver saputo della scomparsa ha commentato “Non è morto, è andato a giocare in trasferta”. Maradona se n’è andato il 25 novembre a 60 anni, ma di fatto non morirà mai e grazie alle piattaforme di streaming possiamo rivivere alcuni dei momenti indimenticabili della sua esistenza.

Diego Maradona su Netflix e Amazon Prime Video

Il documentario del 2019, diretto da Asif Kapadia, racconta gli anni in cui Diego Maradona giocò nel Napoli, dal suo ingresso nel 1984, dopo l’uscita dal Barcellona, fino alle enormi vittorie. Gli unici due scudetti della storia del Napoli sono arrivati proprio dopo l’entrata del fuoriclasse argentino, nella stagione 1986-1987 e 1989-1990.

Il docu-film vede anche la presenza di Maradona e numerose testimonianze delle persone che gli sono state vicine: infatti è stato realizzato anche grazie a 500 ore di materiale inedito messo a disposizione della famiglia. La pellicola ha ottenuto un buon numero di visualizzazioni in streaming e numerosi riconoscimenti

Il documentario Diego Maradona è disponibile su Netflix e su Amazon Prime Video (on demand).

Nella stessa piattaforma di streaming possiamo guardare anche la miniserie composta da 7 episodi intitolata Maradona in Messico. Racconta l’arrivo del calciatore a Culiacán, dove ha una missione: salvare la squadra locale dei Dorados.

Infine, su Netflix e anche su Amazon Prime Video (on demand) è disponibile Maradonanapoli, documentario del 2017 di Alessio Maria Federici, che si sofferma sul legame tra il Pibe de Oro e la sua Napoli. Tutto inizia il 30 giugno 194, con l’arrivo di Maradona in città. Quel momento, che all’inizio aveva un valore marginale, in pochi anni diventa una sorta di “avvento”, una data da ricordare e da trasmettere alle future generazioni. Napoli e Maradona diventano una cosa sola, la città si stringe anno dopo anno attorno al suo eroe e la sua presenza cambierà la comunità per sempre.

Maradona di Kusturica su Sky

Se si vuole conoscere la vita del fuoriclasse, fin dalla sua infanzia, allora il documentario Maradona di Kusturica è il contenuto migliore. Oltre alle prodezze calcistiche, viene raccontato il suo lato umano: vengono rivisitati i luoghi in cui è cresciuto, da Buenos Aires a Cuba fino a Napoli, fino alle sue difficoltà con la dipendenza da droga, i problemi con la famiglia e anche le sue idee politiche contro il sistema imperialista americano. Insomma, questo documentario approfondisce la vita della persona, aldilà del personaggio.

È disponibile su Sky e in streaming su SkyGo ma anche su Youtube (on demand a 2.99€).

Infine, come anticipato, Paolo Sorrentino sta lavorando ad una nuova pellicola sul campione, intitolata È stata la mano di Dio, che approderà su Netflix nel 2021.