Mare Fuori: le novità e dove vedere la serie

Nel corso della quarta serata del Festival di Sanremo 2023 sul palco dell’Ariston è arrivato anche il cast di Mare Fuori, che ha cantato la sigla "O’ mar for" in diretta tv e social. La presenza degli attori e delle attrici (tra cui Carolina Crescentini) all’evento televisivo e musicale più seguito d’Italia ha certamente aumentato la popolarità di una serie che era già considerata un fenomeno con numeri da record su Rai Play e su Netflix. Ecco tutte le cose da sapere e le novità in arrivo.

Di cosa parla Mare fuori

La trama è ambientata in un immaginario istituto di pena minorile di Napoli, la cui direttrice è interpretata da Carolina Crescentini. L’attrice sul palco dell’Ariston ha dichiarato: «Questo ruolo mi ha regalato tanto, sono una donna forte che lavora in un posto difficile. Vogliamo ringraziare Francesca Fagnani, che ha toccato il centro della questione: dietro le sbarre ci sono esseri umani, tutti hanno diritto a una seconda possibilità». La giornalista e co-conduttrice del Festival aveva infatti dedicato un monologo al tema dei minori in carcere.

La serie – che è ideata da Cristiana Farina, co-autrice del soggetto insieme a Maurizio Careddu – racconta sostanzialmente le vicende personali dei ragazzi e delle ragazze detenuti nel carcere, liberamente ispirato a quello di Nisida. Le storie si intrecciano a quelle del personale penitenziario.

Il significato di Mare fuori

Il "mare fuori" del titolo e cantato anche nella sigla è, letteralmente, il mare che si può ammirare alle finestre del penitenziario ed è una metafora della libertà per tutti i giovanissimi detenuti. La serie è apprezzata anche perché pone l’accento non tanto su vissuti e azioni criminali, quando sul disagio personale e sullo spaesamento dei protagonisti.

Dove vedere Mare Fuori

La serie Mare Fuori ha debuttato nel 2020 su Rai2 e il 1° febbraio sono usciti i primi sei episodi della terza stagione su Rai Play. Tutte le stagioni sono disponibili su Rai Play, mentre solo le prime due stagioni sono visibili anche su Netflix.

Su Rai Play la serie ha già conquistato visualizzazioni da record, ma anche su Netflix i risultati sono stati notevoli: al suo debutto Mare Fuori in Italia ha occupato la prima posizione nella classifica dei contenuti più visti, superando persino la serie You.

Quante stagioni ha Mare fuori

La terza stagione è composta da dodici episodi: i primi sei episodi già resi disponibili su Rai Play hanno anticipato la messa in onda lineare della terza stagione, che viene trasmessa da oggi, 15 febbraio, su Rai2. La serie è già stata rinnovata per una quarta, una quinta e una sesta stagione.