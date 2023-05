Meta sta per lanciare una nuova app che sembra Twitter

Si torna a parlare della famigerata app "P92", il progetto non tanto segreto di Meta di creare la sua app alternativa a Twitter. Quindi parliamo di un social network focalizzato principalmente su brevi testi e che, nel caso specifico, avrebbe una struttura decentralizzata in stile Mastodon (altra app alternativa a Twitter).

Si sa, già da marzo di quest’anno, che il progetto è coordinato all’interno di Meta da Adam Mosseri, che è il dirigente a capo di Instagram. Adesso si capisce anche il perché di questa scelta: la nuova app in stile Twitter, che sarebbe in rampa di lancio con debutto previsto a giugno di quest’anno, sarà una sorta di estensione di Instagram e con il social delle immagini avrà moltissimi punti in comune.

Come funzionerà la nuova app

Secondo quanto riportato da MoneyControl la nuova app di Meta in stile Twitter, definita con il nome in codice "P92" o "Barcelona", è ormai pronta al debutto. Anche se Meta non si è ancora pronunciata ufficialmente su questi sviluppi, ha tuttavia dichiarato a Money Control che sta valutando la possibilità di creare un social network decentralizzato dedicato alla condivisione di aggiornamenti testuali.

Secondo Lia Haberman, docente dell’Università della California e autrice della newsletter sui social media ICYMI, l’app utilizzerà le stesse linee guida della comunità di Instagram, e per accedervi basteranno le credenziali già in uso per Instagram. Inoltre, saranno mantenuti blocchi e parole nascoste così come l’autenticazione a due fattori e il meccanismo per la segnalazione dello spam.

Da quel che si sa in questo momento, la nuova piattaforma sarà dispoibile sia come app separata che come sezione all’interno di Instagram. Ciò vuol dire che anche chi non ha un profilo Instagram potrà usarla, mentre chi già ce l’ha non dovrà scaricare una nuova app sul telefono.

Le fonti di Haberman hanno rivelato altre informazioni riguardo il nuovo prodotto: saranno consentiti messaggi di testo con una lunghezza massima di 500 caratteri e potranno essere pubblicati link e caricati file multimediali come foto e video, della durata massima di cinque minuti.

Inoltre, come su Twitter e altre applicazioni, sarà presente un feed per l’interazione tra gli utenti e la condivisione dei contenuti. Non è noto, però, se il feed sarà cronologico o regolato da un algoritmo.

Nuova app, soliti influencer

Meta prevede di coinvolgere personalità molto famose, quali atleti, attori, produttori musicali e comici, al fine di averli come creatori VIP della piattaforma.

Nonostante la potenza di fuoco di Meta, e della abbondante community di Instagram, anche la nuova app avrà bisogno di contenuti di alto livello per attrarre utenti e strapparli alla concorrenza.