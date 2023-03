Microsoft annuncia il nuovo Teams: cosa cambia

Tra le novità in cantiere nei laboratori Microsoft, ci sono anche quelle che riguardano una nuova versione di Teams, ripensato (quasi) da zero, partendo dai feedback e dai suggerimenti degli utenti. Microsoft ha annunciato la prima beta pubblica della nuova versione e ne ha indicato le priorità: velocità, performance, flessibilità e intelligenza. L’idea è quella di dare vita a un’applicazione che possa, anzitutto, soddisfare le aspettative degli utilizzatori ma che sappia anche garantire un risparmio nelle risorse utilizzate, senza rinunciare alle prestazioni. La nuova app di Teams, quando sarà pronta e rilasciata al grande pubblico, andrà a far parte di Microsoft 365 Copilot, cioè la nuova versione della suite di produttività Microsoft potenziata dall’AI di ChatGPT.

Microsoft Teams: cosa cambia

Come appena detto l’idea di Microsoft si fonda su quattro prospettive di sviluppo legate a velocità, performance, flessibilità e intelligenza. Soluzioni che, a conti fatti, rappresentano questa nuova idea generale di evoluzione tecnologica con un occhio alle potenzialità delle applicazioni e una maggiore vicinanza alle esigenze degli utilizzatori finali, che oltretutto potranno anche contare sull’ausilio dell’intelligenza artificiale.

E analizzando i quattro punti su cui si focalizza l’attenzione di Microsoft è "semplice" intuire la direzione verso cui si sta muovendo l’azienda e, naturalmente, Microsoft Teams.

La velocità, ad esempio, riguarda il bisogno dei consumatori di avere a disposizione applicazioni che siano scattanti e che non vadano ad impattare troppo sulle risorse del sistema. A fronte di questi bisogni, il lavoro di Microsoft ha riguardato un’ottimizzazione completa di Teams, con particolare attenzione all’architettura dei dati, della rete, della chat e del video.

La semplicità, invece, riguarda lo sviluppo di nuove modalità pensate per offrire agli utenti un’esperienza più diretta ma con tante funzionalità in grado di diversificare ulteriormente l’utilizzo di Teams. Tra queste una nuova interfaccia che ripensa totalmente la gestione delle notifiche, dei messaggi e dei canali rendendola più smart.

La flessibilità riguarda i modelli di autenticazione a Teams, la gestione e la sincronizzazione dei diversi account, in modo da consentire all’utente un utilizzo più omogeneo con la possibilità di organizzare tutti i profili e tutte le notifiche allo stesso momento e senza il bisogno di accedere di continuo con le diverse credenziali.

La questione sull’intelligenza, invece, riguarda le nuove esperienze di intelligenza artificiale che Microsoft sta sviluppando principalmente per la suite Microsoft 365 Copilot, pensata per semplificare il lavoro degli utenti, le modalità di collaborazione e per dare loro la possibilità di avere sempre a disposizione un assistente personale pronto a rispondere a dubbi e quesiti.

Quando arriva il nuovo Teams

Microsoft ha rilasciato ufficialmente l’anteprima pubblica del nuovo Teams già nei giorni passati, consentendo ai clienti di scaricare e provare, almeno in parte, le nuove funzionalità integrate al suo interno.

La versione definitiva della nuova applicazione è prevista per la fine del 2023. Non è chiaro al momento se dovrà essere necessariamente integrata ai servizi (e agli abbonamenti) di Microsoft 365 Copilot o se sarà possibile utilizzarla anche come app stand alone, a sé stante.