Microsoft Edge ha una nuova tab per Skype

C’è un nuovo, piccolo pulsante in alto a destra nelle nuove tab appena aperte su Microsoft Edge: è il pulsante “Riunione immediata” ed è l’ennesimo passo verso l’integrazione di tutti i servizi e prodotti di Microsoft all’interno dei suoi due cavalli di battaglia: il browser Edge e il sistema operativo Windows 10.

Il mese scorso, Microsoft ha aggiunto la funzionalità Skype Meet alle build di anteprima di Windows 10, quelle riservate a sviluppatori e beta tester, e la stessa funzionalità è ora disponibile per Microsoft Edge. Il nuovo pulsante all’interno delle tab appena aperte fa proprio quello che il suo nome suggerisce: lancia una videochiamata immediata, tramite ovviamente Skype. Quando si fa clic sul nuovo pulsante, Edge apre Skype Web e avvia la schermata di configurazione per creare una riunione alla quale altri potranno partecipare utilizzando un link di invito.

Riunione immediata: perché è importante

La cosa importante di Riunione immediata non è solo il fatto che sia una funzione perfettamente integrata dentro il browser, ma soprattutto quello che non richiede un account Skype o Microsoft: tutti possono usarla e partecipare alla riunione semplicemente cliccando sul link. Proprio come succede in Skype Meet.

Questo amplia in modo smisurato la platea di possibili utilizzatori di Skype, visto anche il fatto che la quota di mercato di Microsft Edge è in costante crescita e ha già superato Mozilla Firefox come secondo browser più usato al mondo, dopo l’inarrivabile Chrome.

Le altre novità di Microsoft Edge

Se Edge è in ascesa è soprattutto perché Microsoft lo sta costantemente arricchendo di nuove funzionalità: non passa giorno, infatti, senza che esca una notizia sul browser di Redmond.

Ad esempio Microsoft ha anche annunciato una nuova funzionalità chiamata “Confronto prezzi“, un vero e proprio comparatore integrato dentro Edge.

Inoltre, Microsoft ha lanciato nelle versioni sperimentali di Edge la funzione “Web Capture” per scattare un’istantanea dell’articolo Web, da poi condividere in una presentazione PowerPoint con annotazioni.