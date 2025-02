Questo chip cambierà il mondo

Peppe Croce, giornalista dal 2008, si occupa di device elettronici e nuove tecnologie applicate al mondo automotive. È entrato in Libero Tecnologia nel 2018.

Dopo 17 anni di lavoro, Microsoft ha annunciato la nascita del chip quantistico “Majorana 1“, il cui nome è chiaramente un omaggio al fisico siciliano Ettore Majorana sparito nel nulla nel 1938 dopo aver scoperto la famosa equazione che porta il suo nome e che ha cambiato la storia della fisica teoretica.

Majorana 1, secondo Microsoft, è un processore che cambierà il mondo perché è il primo che risolve una lunga serie di problemi tipici dei chip quantistici, aprendo la strada alla creazione di un chip da 1 milione di qubit o più. Un chip del genere, spiega il colosso di Redmond, da solo potrebbe risolvere problemi che nemmeno tutti i processori oggi presenti sulla faccia della Terra potrebbero affrontare.

Majorana 1: il topological core

Il cuore del chip Majorana 1 è quello che Microsoft chiama “topological core“. Si tratta di un core, un nucleo centrale di elaborazione, formato da qubit (l’equivalente dei bit nell’elettronica quantistica) realizzati da particelle sub-atomiche che l’azienda definisce “Majorana particles” e che, assai probabilmente, sono i mitici fermioni di Majorana.

Cioè particelle che sono, allo stesso tempo, anche le proprie antiparticelle e che riescono ad essere entrambe le cose in modo stabile, senza auto annientarsi.

Questa caratteristica, applicata ai qubit, riduce al minimo il problema principale dei computer quantistici: l’elevata tendenza a generare errori di calcolo e la conseguente instabilità dei risultati.

L’architettura “topologica” del Majorana 1, in futuro, potrà essere espansa fino a contenere milioni di qubit in uno spazio minuscolo. Per capire di cosa stiamo parlando: la startup americana Atom Computing ha affermato, a fine 2023, di aver realizzato il computer quantistico più potente del mondo grazie ai suoi 1.180 qubit, mentre IBM e AIST a metà 2024 hanno dichiarato che stanno lavorando ad un computer da 10.000 qubit.

Cosa potrà fare Majorana 1

Fino ad oggi i computer quantistici sono stati utilizzati per eseguire calcoli su enormi moli di dati, ma con un margine d’errore abbastanza alto. Campi come l’AI, la simulazione finanziaria, la progettazione di nuovi materiali e la simulazione di nuove sostanze chimiche beneficiano, già oggi, della potenza del quantum computing.

Microsoft, però, vuole andare oltre perché alla enorme potenza di calcolo il suo Majorana 1 aggiunge anche la precisione e la bassa percentuale di errori (teoricamente tendente a zero).

Il nuovo chip, quindi, potrebbe essere usato per inventare nuove sostanze chimiche senza nemmeno passare da un laboratorio per i test, nuovi farmaci senza dover fare una lunga sperimentazione sugli animali o, addirittura, riuscire a creare un modello accurato del funzionamento della natura sul pianeta Terra. Tutta la natura, tutta insieme.

Majorana 1: annuncio o realtà?

Microsoft, dunque, afferma di aver trovato il modo per cambiare il mondo creando un chip quantistico con 1 milione di qubit o più. Ma, al momento, è un bel po’ lontana dall’avere tale chip in mano.

Il processore Majorana 1, infatti, oggi ha solo 8 qubit, decisamente pochi rispetto ai concorrenti. Quello che ha in più Microsoft, però, è la tecnologia che, in prospettiva, potrebbe permettergli di realizzare veramente un super chip rivoluzionario.