Microsoft Surface Laptop 5, la bellezza con la sostanza

Il Microsoft Surface Laptop 5 è un laptop di fascia alta che si posiziona al top della gamma dei dispositivi prodotti dalla società americana. È stato lanciato sul mercato alla fine del 2022 ed è stato subito accolto con grande entusiasmo dagli appassionati di tecnologia, che riconoscono in questo prodotto una vera icona. Anche se il suo design ormai può essere considerato “maturo", le linee essenziali con cui è stato disegnato sono estremamente gradevoli.

Come è fatto Microsoft Surface Laptop 5

Dal punto di vista estetico, il Surface Laptop 5 presenta un design moderno ed elegante. La scocca in alluminio anodizzato è disponibile in due colorazioni: platino e nero. L’estetica del dispositivo è minimalista, con poche linee e un aspetto pulito. La tastiera retroilluminata è comoda e molto reattiva, e il touchpad è ampio e preciso.

Il display è un altro punto forte del Surface Laptop 5. La risoluzione è di 2256 x 1504 pixel, con una densità di pixel di 201 PPI. La qualità dell’immagine è eccellente, con colori vivaci e un’ottima luminosità. Inoltre, il display supporta la tecnologia touchscreen, che consente di utilizzare il dispositivo in modalità tablet. Ci sono due diversi modelli sul mercato, che si differenziano proprio per le dimensioni dello schermo: il più piccolo infatti offre un pannello da 13,5", mentre il più grande è caratterizzato da una diagonale da 15".

Surface Laptop 5 è un’ottima alternativa a Microsoft Surface 9 Pro, rispetto al quale ha le caratteristiche di un notebook completo, ma perde la flessibilità della struttura 2 in 1. La considerazione diffusa è che questa sia la migliore alternativa Windows al popolare Apple Macbook Air.

Microsoft Surface Laptop 5 13,5

Le prestazioni

Le prestazioni del Surface Laptop 5 sono di alto livello. Il dispositivo è equipaggiato con un processore Intel Core di dodicesima generazione, che garantisce prestazioni veloci e affidabili. Inoltre, il laptop dispone di 8, 16 o 32 GB di RAM e di un’unità SSD da 256 o 512 gb, ma esisten anche una variante da 1 tb. Questa combinazione di hardware consente di eseguire facilmente applicazioni complesse e di gestire grandi quantità di dati.

La durata della batteria dovrebbe essere un altro punto forte del Surface Laptop 5: Microsoft afferma che il dispositivo può durare fino a 19 ore con una singola carica, ma naturalmente questo dipende dal tipo di utilizzo che se ne fa. Nella nostra prova sul campo, in realtà, non ha superato le otto ore consecutive di utilizzo: in ogni caso, la batteria è in grado di resistere per una giornata intera di lavoro, il che è una caratteristica molto apprezzata da chi utilizza il laptop fuori casa.

FANDARE Moda Zaino 3 In 1 Borsa a Tracolla 15.6 Pollici Il Computer Portatile Zaino Affari Messenger Zaino Viaggio Zaino Scuola Zaino Università Zaino Impermeabile Uomo Donna Poliestere Grigio

Il sistema operativo

Il sistema operativo è Windows 11, l’ultima versione del sistema operativo Microsoft. Questo garantisce una piacevole esperienza d’uso, con un’interfaccia intuitiva e molte funzionalità innovative. Inoltre, Microsoft offre una vasta gamma di app e programmi che possono essere scaricati direttamente dallo store di Windows.

Molto interessante è la capacità di interagire con gli smartphone Android, con una predilezione per quelli di Samsung, con cui esiste una perfetta integrazione su più livelli. In pratica, è possibile usare tutte le funzioni del proprio cellulare direttamente dallo schermo del computer.

Purtroppo, Microsoft Surface Laptop 5 non prevede una versione con connettività cellulare, bisogna quindi sfruttare necessariamente la connessione Wi-Fi o il collegamento con uno smartphone.

La fotocamera frontale, utile per le numerose video chiamate, a cui ogni lavoratore oggi è obbligatoriamente sottoposto, offre una definzione HD da 720p. Proposito di connettività, dobbiamo sottolineare che le porte presenti sono davvero poche, perché esiste un solo connettore USB-C, uno slot USB-A, oltre al connettore da 3.5 mm.

Fonte foto: Microsoft

Quanto costa Microsoft Surface Laptop 5

Come tutti i laptop di fascia alta, il Surface Laptop 5 ha un prezzo abbastanza elevato. Tuttavia, la qualità dei materiali e delle prestazioni del dispositivo giustificano questo costo. Inoltre, Microsoft offre una garanzia di due anni per il Surface Laptop 5, che rappresenta un ulteriore vantaggio per chi decide di acquistarlo.

In Italia viene proposto ad una cifra base di circa 1200 €, mentre il modello da 15" a un prezzo che parte da circa 1500 €. Microsoft Surface Laptop 5 ormai è in circolazione da qualche mese, motivo per cui non è difficile trovare online offerte più competitive, che rendono questo computer ancora più appetibile.

Dierya×TMKB Mouse Gaming,M1SE RGB 12800 DPI Ergonomico Mouse Gioco con 6 Pulsanti Programmabili,Ultra Leggero-75g per PC,Laptop-Bianco