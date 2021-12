Il Microsoft Surface Pro 7 è in offerta e oggi lo paghi meno

Seguendo un po’ quanto fatto da Apple, anche Microsoft da diversi anni si è lanciata sul mercato hardware presentando dei dispositivi: smartphone (non andata particolarmente bene), ma soprattutto tablet e computer. La gamma Surface si è costruita una propria nicchia di mercato e si è fatta apprezzare per dispositivi con ottime caratteristiche tecniche, anche se con prezzi un po’ più alti della concorrenza. Oggi però arriva un’offerta davvero molto interessante che riguarda il Surface Pro 7, il portatile 2 in 1 top di gamma che ha dimensioni molto compatte e una scheda tecnica che non ha nulla da invidiare a dispositivi ben più voluminosi.

Le dimensioni del Surface Pro 7 potrebbero far venire in mente un tablet, ma il dispositivo ha sotto la scocca componenti con le quali è possibile fare davvero di tutto. I due modelli in offerta su Amazon montano rispettivamente un processore Intel Core i5 e i7 di decima generazione e hanno ben 8 e 16GB di RAM. Collegando una tastiera al Surface Pro 7 abbiamo a tutti gli effetti un computer portatile. Proprio al mondo del lavoro è rivolto questo dispositivo: le dimensioni compatte lo rendono perfetto per lavorare mentre si è in viaggio e basta una piccola borsa per portarlo sempre con sé. Il suo competitor principale è l’iPad Pro, con il quale condivide la grandezza dello schermo e anche la nicchia di riferimento.

Microsoft Surface Pro 7: scheda tecnica

Tra i PC con dimensioni compatte, difficilmente si trova qualcosa di meglio del Microsoft Surface Pro 7. Soprattutto nella configurazione presente su Amazon. Come abbiamo già detto sono due i modelli in offerta. La maggior parte delle caratteristiche sono simili, ma si differenziano per processore e RAM.

Partiamo dallo schermo: la diagonale è da 12.3 pollici con risoluzione ‎2736 x 1824 pixel. Garantiscono un’ottima resa dei colori e il monitor si riesce a vedere in qualsiasi posizione. Passando a quello che c’è sotto il monitor, troviamo nel modello meno potente un processore Intel i5 di decima generazione con 8GB di RAM, mentre nella versione top c’è un processore Intel i7 sempre di decima generazione con 16GB di RAM. La memoria disponibile è la stessa: SSD da 256GB. Essendo un PC pensato per il lavoro, c’è anche la webcam frontale con risoluzione HD. Sul fronte autonomia il Surface Pro 7 dovrebbe permettere di lavorare tutto il giorno senza troppi problemi, anche se varia in base ai programmi utilizzati.

Cosa da non sottovalutare è il sistema operativo. Logicamente c’è installato Windows 10 ed è già in programma l’aggiornamento gratuito a Windows 11 tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022.

Microsoft Surface Pro 7 in offerta: prezzo e sconto

Super offerta e super prezzo per il Microsoft Surface Pro 7. Sono due le versioni che troviamo in promozione su Amazon: quella meno potente con processore Intel i5 e quella più performante con processore Intel i7. In entrambi i casi, però, lo sconto è del 32% e si risparmiano fino a 550€ sul prezzo di listino.

Partiamo dal modello più economico: il Microsoft Surface Pro 7 con processore Intel i5 è disponibile a 949€, un risparmio di 450€ sul prezzo consigliato.

Se volete il modello più performante, invece, dovete spendere un pochino di più: 1149€. In questo caso si risparmiano ben 550€ sul prezzo di listino.

