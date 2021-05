Microsoft Teams aggiunge funzioni gratis e va oltre lo smart working

Microsoft Teams si arricchisce di nuove funzioni gratuite, utili non solo per tutti gli impegni relativi allo smart working ma anche per il tempo libero e la famiglia. La suite dedicata al lavoro di gruppo di Redmond diventa dunque un pacchetto sempre più completo, focalizzata su di una platea business ma capace di soddisfare in questo modo le esigenze più eterogenee.

Diventata uno dei principali strumenti durante le fasi più complesse dell’epidemia da Covid che ha investito il globo intero, l’applicazione ha ampliato le sue capacità introducendo più di una utile funzionalità a quelle disponibili. Sebbene alcune di queste fossero dedicate esclusivamente agli abbonamenti di tipo professionale, come la soppressione del rumore, e quindi accessibili attraverso il pagamento di una sottoscrizione mensile o annuale, le ultime in ordine di tempo sono state inserite nell’app in maniera completamente gratuita, così da coinvolgere anche quella fetta di pubblico che non usa Teams per lavoro ma prevalentemente per scopi personali.

Microsoft Team, cos’è Together

È la principale feature aggiunta a Microsoft Team e si chiama Together. Questa particolare modalità consente di tuffarsi all’interno di un ambiente completamente virtuale. Lo scopo principale è proprio quello di creare un luogo digitale in cui ritrovarsi, tagliando le distanze e la lontananza dovuta alle attuali restrizioni, per scambiare chiacchiere in libertà con amici, conoscenti e colleghi.

L’aspetto di Together è molto leggero e divertente, ben lontano da quello del tipico luogo lavorativo. Utilizzando le GIF sulla piattaforma è possibile creare delle ambientazioni di fantasia, che sia al tavolo di un bar o tra i flutti dell’oceano; le possibilità sono molte e limitate solo dalla creatività dei partecipanti. Si tratta di uno stratagemma che, secondo Microsoft, ridurrebbe l’affaticamento del cervello davanti al computer che “non deve lavorare tanto quanto durante le normali videochiamate".

Oltre agli sfondi possono essere utilizzate le reazioni, sfruttando le emoji e le GIF all’interno degli incontri virtuali, costruendo un’area di svago adatta per passare del tempo in libertà anche quando le esigenze o altri tipi di impedimenti non lo consentono.

Caratteristica da ricordare, di stampo tecnico ma di importanza fondamentale, è quella dell’accesso alle stanze dedicate alle chat. Con Together, gli utenti non sono vincolati alla registrazione, seppur gratuita, di un account Microsoft Teams ma è sufficiente utilizzare l’app nativa da device mobile o il browser preferito.

Microsoft Teams, una piattaforma oltre le videoconferenze

È un dettaglio cruciale di questa applicazione che spesso si tende a sottovalutare: Teams non è solo un software per le videochat ma una vera e propria piazza virtuale di incontro, sia in maniera sincrona che asincrona. Utilizzando il numero telefonico di un utente non iscritto, con Together è possibile non solo aggiungerlo a una chat di gruppo (i messaggi verranno scambiati via sms) ma anche condividere liste di compiti da svolgere, link, file, assegnare compiti e organizzare sondaggi.

Al momento non sono ancora state svelate le modalità di accesso e interazione per coloro che non posseggono un account ma, senza dubbio, Microsoft svelerà questi aspetti in concomitanza del rilascio ufficiale delle nuove funzionalità per tutti. Microsoft continua a perfezionare la sua app per scopi diversi, permettendo di fare chiamate e videochiamate anche mentre si è in auto.