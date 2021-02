Che cos'è Viva, la nuova piattaforma che unisce Office e Teams

Lo smart working sotto la spinta delle restrizioni della pandemia da Covid-19 è diventato una realtà sempre più attuale su cui Microsoft è pronta a scommettere con la piattaforma Viva. La nuova piattaforma riunisce tutte le funzioni e i tool di Office e Teams, proponendosi come strumento completo per il lavoro da remoto.

Nell’autunno 2020 gli utenti che ogni giorno usano Microsoft Teams sono schizzati a 115 milioni in tutto il mondo, mentre Microsoft 365 ha registrato oltre 30 miliardi di minuti di collaborazione al giorno. Numeri che per Satya Nadella, amministratore delegato dell’azienda di Redmond, confermano l’evoluzione inevitabile verso lo smart working. Per questo Microsoft ha deciso di creare Viva, che offre quattro moduli agli utenti ognuno dei quali pensato per soddisfare tutte le esigenze di dipendenti e manager: Connections per comunicare con il team e l’azienda, Insights per vedere le prestazioni lavorative, Learning per la formazione e Topics, una “wikipedia aziendale” dove trovare documenti e contenuti multimediali. Ecco come funziona.

Microsoft Viva: cos’è e come funziona

La nuova piattaforma di Microsoft si pone come una raccolta di tutti gli strumenti fondamentali per gestire al meglio il rapporto tra dipendenti e azienda anche da remoto. Microsoft Viva riunisce quindi tutte le funzioni già offerte da Teams e Office 365, riprogettando le interfacce e introducendo altri strumenti utili per i team e i manager.

Viva è organizzata in quattro differenti moduli, ognuno fondamentale a gestire l’organizzazione del lavoro e dei rapporti, che sono:

Viva Connections è una raccolta di strumenti pensati per ricreare la comunicazione che si avrebbe in azienda e mantenerla anche da remoto. Il modulo è accessibile da Teams e basato sulla tecnologia di SharePoint, offrendo un “centro di benvenuto” per i neo assunti, e diventano un riferimento per i dipendenti che potranno trovarvi notizie, regolamento aziendale e creare gruppi per confrontarsi coi colleghi e rimanere in contatto

Viva Insights offre a dipendenti e manager gli strumenti necessari a determinare le proprie prestazioni lavorative, con dati e statistiche che sono raccolti sempre nel rispetto della privacy. L'obiettivo è aiutare i dipendenti a utilizzare al meglio il tempo del lavoro, così da evitare sindromi di burnout ed esaurimento che sono aumentati durante lo smart working forzato in quarantena

Viva Learning comprende tutti gli strumenti necessari a garantire la formazione continua dei dipendenti, necessaria per tenere il ritmo dei cambiamenti in atto. Il modulo crea un hub centrale per l’apprendimento in Teams, con l’intelligenza artificiale che aggrega i contenuti di LinkedIn Learning e Microsoft Lear, oltre che corsi offerti da piattaforme come Skillsoft, Coursera, Pluralsight ed edX

Topics è descritta come una "wikipedia aziendale" dotata di intelligenza artificiale dove trovare tutti i contenuti di cui un dipendente possa avere bisogno, organizzandoli in progetti, prodotti, processi e clienti, e mostrando documenti e contenuti multimediali collegati.

Microsoft Viva: un lancio in più fasi

L’azienda di Redmond ha progettato il lancio di Microsoft Viva in più fasi durante tutto il 2021. Il motivo è presto detto: si tratta di un progetto a lungo termine, che in corso d’opera potrà essere modificato e ottimizzato. Al momento i clienti Microsoft 365 potranno avere subito accesso a Topics, mentre Insights e Learning sono ancora in fase di test e sono disponibili solo in preview per un gruppo ristretto di tester. Microsoft si prepara quindi a rispondere alle nuove esigenze lavorative, per rendere lo smart working e il lavoro da remoto sempre più efficiente e a misura d’uomo per questa nuova quotidianità.