Gli smartphone Android sono tra i device più richiesti sul mercato, grazie all’ottimo rapporto qualità-prezzo, all’ampia scelta di dispositivi e all’ecosistema di applicazioni e servizi legati all’account Google e al Play Store. Per questo motivo scegliere un telefono Android non è facile, infatti nonostante il lockdown e la pandemia di coronavirus sono tantissimi i nuovi modelli usciti nel 2020. Per semplificare la ricerca del dispositivo giusto abbiamo raccolto i migliori smartphone Android, con una selezione per ogni fascia di prezzo dai modelli più economici ai top di gamma.

Migliori smartphone Android di fascia bassa (sotto 200 euro)

Gli smartphone Android economici sono indicati per chi desidera comprare un telefono semplice ma funzionale, per non spendere troppo ma avere comunque un cellulare pratico da usare e utile in ogni situazione. Ecco i modelli più interessanti disponibili sul mercato nel 2020.

Samsung Galaxy A21s

Lo smartphone Android più economico in assoluto è il Samsung Galaxy A21s, il device entry level della gamma di telefoni 2020 dell’azienda coreana. Leggero e compatto, questo dispositivo monta un processore Exynos octa-core a 2 GHz, con una RAM di 3 GB e una memoria di 32 GB espandibile con una microSD, con un display da 6,5 pollici e risoluzione HD+. La connettività è buona, con Bluetooth 5.0 e NFC, inoltre propone la quadrupla fotocamera con sensore principale da 48 MP e grandangolare da 8 MP, mentre davanti c’è una fotocamera da 13 MP per i selfie e l’alimentazione è affidata a una potente batteria da 5000 mAh.

Caratteristiche tecniche

Android 10

Processore octa-core a 2 GHz

RAM 3 GB e memoria 32 GB

Bluetooth 5.0 e NFC

Display IPS LCD 6,5” HD+

4 fotocamere posteriori 48+8+2+2 MP

Fotocamera frontale 13 MP

Batteria da 5000 mAh

Perché comprarlo

Prezzo super economico

Quattro sensori fotografici posteriori

Connettività aggiornata

Xiaomi Redmi Note 9

Uno smartphone Android economico molto apprezzato è lo Xiaomi Redmi Note 9, in grado di confermarsi stabilmente tra i bestseller dei telefoni più venduti degli ultimi tempi. Questo dispositivo vanta la Quad Camera con sensore principale da 48 MP, registrazione video 4K, grandangolare da 8 MP e fotocamera per i selfie da 13 MP. Il processore octa-core a 2 GHz è potente e affidabile, con 4 GB di RAM e una memoria di 128 GB espandibile tramite microSD, con Bluetooth 5.0, GPS, configurazione Dual SIM e supporto per le connessioni mobili 4G+ fino a 600 Mbps. Il display da 6,53 pollici ha una risoluzione FHD+, con formato 20:9 e frequenza di aggiornamento a 60 Hz, inoltre la batteria da 5020 mAh è compatibile con la ricarica rapida a 22,5 W.

Caratteristiche tecniche

Android 10

Processore octa-core a 2 GHz

RAM 4 GB e memoria 128 GB

Bluetooth 5.0

Display IPS LCD 6,53” FHD+

4 fotocamere posteriori 48+8+2+2 MP

Fotocamera frontale 13 MP

Batteria da 5020 mAh

Perché comprarlo

Prezzo conveniente

Quattro sensori fotografici posteriori

Batteria potente e buona autonomia

Huawei P30 Lite

Tra i migliori smartphone Android di fascia bassa segnaliamo anche un altro telefono cinese, il Huawei P30 Lite nella versione Peacock Blue, proposto con un prezzo davvero conveniente in confronto alla dotazione del dispositivo. Lo schermo da 6,15 pollici è compatto e ben illuminato, con una risoluzione FHD+ e un formato di 18:9. Dietro ci sono tre sensori fotografici da 48, 8 e 2 MP, con una fotocamera anteriore da 32 MP e una batteria da 3340 mAh che garantisce una buona autonomia. Il processore octa-core Kirin 710 ha una frequenza di 2.2 GHz, con una RAM di 4 GB e una memoria di 128 GB espandibile, con Bluetooth 4.2 e tecnologia NFC.

Caratteristiche tecniche

Android 9

Processore octa-core a 2.2 GHz

RAM 4 GB e memoria 128 GB

Bluetooth 4.2 e NFC

Display IPS LCD 6,15” FHD+

3 fotocamere posteriori 48+8+2 MP

Fotocamera frontale 32 MP

Batteria da 3340 mAh

Perché comprarlo

Foto nitide e angolo di visuale ampio

Design moderno e giovanile

Memoria espandibile fino a 512 GB

Migliori smartphone Android di fascia media (sotto 500 euro)

La maggior parte delle persone preferisce comprare smartphone Android di fascia media, in assoluto il settore più competitivo con la scelta più ampia di device per ogni esigenza. Vediamo subito alcuni dei migliori telefoni Android sotto i 500 euro.

Samsung Galaxy M21

Un ottimo smartphone Android è senz’altro il Samsung Galaxy M21, un cellulare compatto e leggero piuttosto maneggevole, con un design moderno e un display Super AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione FHD+. Il device è dotato di un processore octa-core da 2.3 GHz, con 4 GB di RAM e una memoria espandibile di 64 GB, con funzionalità Dual SIM, Bluetooth 5.0, NFC e lettore di impronte digitali. È presente una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 MP, ultragrandangolare da 8 MP e fotocamera anteriore per i selfie da 20 MP, mentre la batteria da 6000 mAh è compatibile con la ricarica rapida a 15 W.

Caratteristiche tecniche

Android 10

Processore octa-core a 2.3 GHz

RAM 4 GB e memoria 64 GB

Bluetooth 5.0 e NFC

Display Super AMOLED 6,4” FHD+

3 fotocamere posteriori 48+8+5 MP

Fotocamera frontale 20 MP

Batteria da 6000 mAh

Perché comprarlo

Lunga autonomia e ricarica rapida

Ottima connettività

Design compatto e moderno

Xiaomi Mi Note 10

Considerato uno dei telefoni Android più affascinanti e innovativi del 2019, ancora oggi lo Xiaomi Mi Note 10 rimane uno degli smartphone di fascia media più gettonati. Tra i punti di forza c’è il bellissimo display Super AMOLED da 6,47 pollici, con lettore di impronte ultrasonico e risoluzione FHD+. Lo stesso vale per la Penta Camera posteriore con sensore principale da 108 MP, ultragrandangolare da 20 MP e registrazione video 4K a 30 fps, con una fotocamera frontale da 32 MP e una batteria da 5260 mAh compatibile con la ricarica rapida a 30 W. Il processore ha 8 GB di RAM e una memoria di 256 GB, ci sono il Bluetooth 5.0, la tecnologia NFC e il supporto per le connessioni mobili 4.5G fino a 800 Mbps.

Caratteristiche tecniche

Android 9

Processore octa-core a 2.2 GHz

RAM 8 GB e memoria 256 GB

Bluetooth 5.0 e NFC

Display Super AMOLED 6,47” FHD+

5 fotocamere posteriori 108+20+12+5+2 MP

Fotocamera frontale 32 MP

Batteria da 5260 mAh

Perché comprarlo

Comparto fotografico eccezionale

Ampio spazio di archiviazione

Display ad alta risoluzione

Realme X3 SuperZoom

Modello di fascia medio/alta davvero innovativo, uno degli smartphone Android più sorprendenti del 2020 è il Realme X3 SuperZoom, equipaggiato con un grande display da 6,6 pollici, con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento di 120 Hz perfetta per il gaming. Il telefono ha quattro sensori fotografici posteriori, con camera principale da 64 MP, grandangolare da 8 MP e sensore Macro da 2 MP, inoltre registra video in 4K e presenta due fotocamere anteriori da 32 e 8 MP. Il processore octa-core a una frequenza di 2.96 GHz, con RAM di 12 GB e memoria 256 GB, Bluetooth 5.0, NFC e GPS.

Caratteristiche tecniche

Android 10

Processore octa-core a 2.96 GHz

RAM 12 GB e memoria 256 GB

Bluetooth 5.0 e NFC

Display IPS LCD 6,6” FHD+

4 fotocamere posteriori 64+8+8+2 MP

2 fotocamere frontali 32+8 MP

Batteria da 4200 mAh

Perché comprarlo

Prestazioni hardware elevate

Configurazione per il gaming

Comparto fotografico eccezionale

Migliori smartphone Android di fascia alta (fino a 1.000 euro)

Con un budget più elevato è possibile acquistare gli smartphone Android migliori, puntando sui top di gamma più esclusivi per un telefono di ultima generazione, potente e con tantissime funzionalità evolute. Ecco le proposte da non perdere per comprare un cellulare Android di fascia alta.

Google Pixel 4

Naturalmente tra i migliori smartphone Android deve esserci anche il Google Pixel 4, aggiornato con l’ultima versione del sistema operativo dell’azienda di Mountain View. Il device dispone di un potente processore octa-core a 2.84 GHz, con 6 GB di RAM e una memoria interna di 64 GB, una connettività Bluetooth 5.0 e NFC per i pagamenti con Google Pay, la funzionalità Dual SIM, il GPS e il supporto per le connessioni mobili 4.5G fino a 1,5 Gbps. Il display P-OLED da 5,7 pollici è compatto e offre una risoluzione FHD+, con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz, un formato 19:9 e l’HDR integrato, con doppia fotocamera posteriore e sensore anteriore per i selfie da 8 MP.

Caratteristiche tecniche

Android 10

Processore octa-core a 2.84 GHz

RAM 6 GB e memoria 64 GB

Bluetooth 5.0 e NFC

Display P-OLED 5,7” FHD+

2 fotocamere posteriori 12,2+16 MP

Fotocamera frontale 8 MP

Batteria da 2800 mAh

Perché comprarlo

Prestazioni hardware elevate

Design compatto e maneggevole

Tanti servizi e funzionalità integrate

Oppo Find X2 Neo

Uno dei telefoni Android più venduti del momento è l’Oppo Find X2 Neo, dotato di un processore octa-core con chipset Snapdragon 765G da 2.4 GHz, con 8 GB di RAM e memoria interna da 128 GB. Il vantaggio principale è la predisposizione per le connessione mobili 5G con una velocità fino a 3,7 Gbps, inoltre c’è il Bluetooth 5.1, la tecnologia NFC e il modulo Wi-Fi 6. Il display AMOLED da 6,4 pollici ha una risoluzione FHD+, con una quadrupla fotocamera posteriore da 48 MP, una fotocamera anteriore da 32 MP per i selfie e una batteria da 4025 mAh compatibile con la ricarica rapida a 30 W.

Caratteristiche tecniche

Android 10

Processore octa-core a 2.4 GHz

RAM 8 GB e memoria 128 GB

Bluetooth 5.1 e NFC

Display AMOLED 6,4” FHD+

4 fotocamere posteriori 48+8+2+2 MP

Fotocamera frontale 32 MP

Batteria da 4025 mAh

Perché comprarlo

Performance hardware superiori

Audio immersivo e nitido

Video in alta risoluzione

Samsung Galaxy S20 5G

Il miglior smartphone Android 2020 è il Samsung Galaxy S20 5G, un device progettato appositamente per supportare le connessioni mobili ultraveloci. Ad ogni modo stupisce la bellezza del display Dynamic AMOLED da 6,2 pollici, con una risoluzione QHD+ e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Le prestazioni sono garantite da un processore octa-core Exynos 990 con frequenza di 2.90 GHz, RAM di 12 GB e memoria da 128 GB espandibile tramite microSD. Oltre al supporto per le connessioni 5G c’è il modulo Wi-Fi ax, la tecnologia NFC e il Bluetooth 5.0, con tre fotocamere posteriori e un sensore per i selfie da 10 MP.

Caratteristiche tecniche

Android 10

Processore octa-core a 2.4 GHz

RAM 12 GB e memoria 128 GB

Bluetooth 5.0 e NFC

Display Dynamic AMOLED 6,2” QHD+

3 fotocamere posteriori 64+12+12 MP

Fotocamera frontale 10 MP

Batteria da 4000 mAh

Perché comprarlo

Supporto per le connessioni 5G

Qualità d’immagine superiore

Predisposizione per il gaming

