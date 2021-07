Quale smartwatch scegliere? Quello con lo sconto

Scegliere uno smartwatch oggi non è mica facile: sul mercato ci sono decine di modelli, a partire anche da 20 euro, dalle caratteristiche assai diverse tra loro. Ci sono smartwatch per gli sportivi, smartwatch ad alto tasso di stile e smartwatch “generalisti" che vanno bene un po’ per tutti, purché costino poco.

E quando non costano poco, perché valgono tanto, è solo questione di tempo e di pazienza: prima o poi andranno in sconto su Amazon e potremo comprarli ad un prezzo assai inferiore a quello di listino. E’ proprio quello che sta succedendo in questi giorni con tre smartwatch completamente diversi tra loro, indirizzati a tre tipi di utente altrettanto diversi, ma tutti e tre accomunati da un fortissimo sconto che li rende molto, molto interessanti. A questo punto c’è solo da chiedersi: quale tipo di smartwatch ci serve, veramente?

Amazfit Smartwatch GTR 47mm: l’orologio smart per tutti

Amazfit Smartwatch GTR è un orologio smart che va bene un po’ per tutti, a meno che non si cerchi un prodotto specifico per lo sport. Ha una cassa da 47 mm (è un modello da uomo) e uno schermo AMOLED da 1,39 pollici. Lo stile è sportivo, con un cinturino in silicone che ricorda il cuoio e due pulsanti sul quadrante.

Integra un fitness tracker di base, in grado di rilevare 12 sport diversi tra i quali corsa all’aperto, camminata, ciclismo all’aperto, ellittica, nuoto in piscina (impermeabile fino a 5 atmosfere), alpinismo e trail running. Ha il sensore ottico per rilevare il battito cardiaco (ma non quello per la saturazione dell’ossigeno nel sangue).

Per sportivi non professionisti va più che bene e ha uno stile che si adatta con un po’ tutti gli outfit. In più ha un ottimo prezzo: di listino è 129,99 euro, ma è in sconto a 84,91 euro (-35%, -45 euro).

Amazfit Smartwatch GTR 47mm – Schermo AMOLED 1,39 pollici

Fossil Smartwatch Gen 5: l’orologio smart dallo stile curato

Fossil Smartwatch Gen 5 è un prodotto abbastanza differente dal precedente, grazie ad uno stile discreto ma molto curato che si basa su una cassa rotonda dal diametro di 44 mm (può andar bene anche per le donne, grazie allo spessore di 12 mm). In questa versione (ma ce ne sono moltissime tra le quali scegliere) la cassa è color antracite, il cinturino in silicone è nero, il quadrante è completamente digitale.

La piattaforma hardware dello smartwatch è la Snapdragon Wear 3100 di Qualcomm, il sistema operativo è WearOS di Google. Lo schermo è da 1,3 pollici, con tecnologia AMOLED.

Questo smartwatch ha diversi sensori integrati: accelerometro, altimetro, luce ambientale, bussola, giroscopio e battito cardiaco. E’ anche impermeabile, fino a tre atmosfere, tuttavia non si tratta di un prodotto indirizzato agli sportivi bensì a coloro che cercano un sostituto smart per l’orologio tradizionale, per interfacciarsi con il proprio smartphone usando un dispositivo bello da indossare.

Il prezzo di listino di Fossil Smartwatch Gen 5 è di 299 euro, ma al momento è in fortissimo sconto: 170 euro (-43%, -130 euro).

Fossil Smartwatch Gen 5 – Schermo AMOLED 1,3 pollici – Google WearOS

Polar Vantage M: lo sportwatch per allenamenti multisport

Infine c’è il Polar Vantage M, che è uno smartwatch ancora diverso dagli altri due: si tratta di un device creato per gli sportivi, in grado di monitorare addirittura 130 sport diversi.

Già il design fa capire che ci troviamo di fronte ad un prodotto destinato ai veri sportivi: il cinturino, ad esempio, è traforato per ridurre la sudorazione del polso. Il quadrante è da 1,2 pollici, con risoluzione da 240×240 pixel e una interfaccia ottimizzata per leggere facilmente i dati biometrici e le distanze percorse durante gli allenamenti.

E’ dotato di GPS e rilevatore della frequenza cardiaca, analisi del sonno e del recupero post allenamento. Può essere usato anche per gli esercizi di respirazione guidata ed è in grado di rilevare anche le metriche di allenamento durante il nuoto. Insomma, è chiaro che non si tratta di uno smartwatch per controllare le notifiche del cellulare né di un orologio da abbinare ad un completo giacca e cravatta: è roba per sportivi, con caratteristiche dedicate proprio a loro.

Il prezzo di listino di Polar Vantage M è di 280 euro, ma oggi è oggetto di uno sconto quasi incredibile: prezzo finale di 165 euro (-41%, -115 euro).

Polar Vantage M – Sportwatch per Allenamenti Multisport