Quando non si può fare allenamento outdoor o andare in palestra le app per l’allenamento in casa possono essere una vera e propria salvezza. Le migliori app di fitness sul mercato sono in grado di fornirti un workout personalizzato in base a parametri come l’età, il peso, l’altezza e la costituzione tenendo in conto anche il tempo che hai a disposizione e il tuo livello di preparazione. Inoltre, puoi stabilire i tuoi obiettivi e decidere in quanto tempo raggiungerli in base ai giorni che vuoi dedicare all’allenamento.

Sui rispettivi Apple e Google Store sono ormai presenti centinaia di app per esercizi e ce n’è per tutti i gusti: dall’allenamento intensivo allo stretching, passando per programmi specifici che si concentrano principalmente su alcune parti del corpo e piani d’allenamento di yoga e resistenza. Libero Tecnologia ha selezionato per te le migliori app per allenarsi in casa che ti permetteranno di restare in forma e sentirti bene. Scaricare l’applicazione per il tuo workout indoor è facile e veloce, basta solo decidere quale.

Allenarsi a casa: le migliori app fitness

Come anticipato in precedenza, le app di allenamento che si possono trovare online sono veramente tantissime e spesso è difficile scegliere. Ecco quindi una lista delle migliori app per fare workout selezionate da Libero Tecnologia. Pur essendo tutte altamente valide, ogni applicazione si differenzia non solo per l’interfaccia, ma anche per i tipi di allenamento che propone, scegli quella che si adatta di più a te!

Nike Training Club

L’app di allenamento Nike Training, sviluppata dal famoso produttore di abbigliamento e accessori sportivi, è disponibile sia per dispositivi iOS che Android ed è al 100% in forma gratuita. Si può dire senza alcun dubbio che sia una delle applicazioni più complete, perfetta per chiunque. Al suo interno troverai oltre 150 allenamenti disponibili e potrai scegliere non solo il numero di allenamenti settimanali che vorresti eseguire, ma anche le diverse intensità degli stessi. Per una più facile comprensione e una corretta esecuzione ogni esercizio è spiegato attraverso un video tutorial. I dati dell’app possono essere sincronizzati con Google Fit e Nike Run Club.

L’interfaccia, pratica e intuitiva, è divisa in tre sezioni: la prima è composta da una serie di allenamenti consigliati in base ai dati inseriti dall’utente nella fase dell’avvio, mentre nella sezione Esplora si possono trovare tantissime tipologie di workout (esercizi specifici per gruppi muscolari, a corpo libero o allenamenti per sportivi professionisti), la terza sessione racchiude una serie di allenamenti mirati a migliorare aspetti specifici del proprio corpo. L’applicazione offre inoltre la possibilità di scegliere gli stessi allenamenti eseguiti da atleti professionisti e propone sedute di yoga per migliorare l’elasticità muscolare e recuperare meglio dopo l’allenamento.

Adidas training

Adidas training by Runtastic è un’altra app gratuita che ti aiuta a strutturare un piano di allenamento personalizzato in base alle tue esigenze e agli obiettivi che vorrai otte nere nel tempo. È perfetta sia per chi desidera semplicemente rimanere in forma sia per chi vuole perdere peso o aumentare la massa muscolare. Tra le varie opzioni potrai anche decidere l’intensità di movimento in base alla tua capacità di resistenza.

Anche in questo caso i programmi tra cui scegliere sono numerosi e variano molto in base alla durata. Gli esercizi sono accompagnati da un allenatore vocale, che ti aiuterà a tenere il ritmo e a eseguire correttamente i movimenti senza rischiare di farsi male o sbagliare qualcosa.

Sfida fitness 30 giorni

Come è possibile intuire già dal nome, quest’app di allenamento permette di impostare un piano personalizzato di attività giornaliera per avere risultati visibili già dopo soli 30 giorni di allenamento. Anche quest’applicazione è disponibile sia per i dispositivi Android che per iOS e gli esercizi sono accessibili gratuitamente senza l’obbligo di effettuare registrazione alcuna. Tra gli allenamenti disponibili potrai scegliere:

l’allenamento per tutto il corpo , che ti permette di svolgere un workout completo utilizzando tutti i muscoli del tuo corpo;

, che ti permette di svolgere un workout completo utilizzando tutti i muscoli del tuo corpo; l’allenamento per l’ addome , per chi vuole avere un ventre piatto e definito;

, per chi vuole avere un ventre piatto e definito; l’allenamento per i glutei , che permette di rassodare e migliorare la forma dei glutei;

, che permette di rassodare e migliorare la forma dei glutei; l’allenamento per le braccia , per chi vuole rafforzare le spalle e avere braccia definite;

, per chi vuole rafforzare le spalle e avere braccia definite; l’allenamento per le gambe, che permette di allenare i gruppi muscolari delle gambe.

Anche qui la pratica voce guida ti aiuterà a eseguire meglio gli esercizi e seguire bene il tempo, dandoti utili consigli durante l’esecuzione. Potrai infine salvare i tuoi progressi e tenerne traccia visualizzandoli nel calendario integrato dell’app.

Sworkit

Sworkit è un’applicazione validissima per eseguire il tuo allenamento in casa senza alcun bisogno di attrezzi specifici e può considerarsi di sicuro tra le migliori app di allenamento. Permette di eseguire workout che vanno da quelli più semplici dalla durata di soli 5 minuti a quelli più impegnativi, adatti ai più sportivi, che possono avere una durata massima di 60 minuti. Puoi scaricare l’app gratuitamente, sia su dispositivo Android che iOS, tuttavia per avere accesso a tutti gli allenamenti è necessario attivare un abbonamento Premium.

Una volta effettuata la registrazione all’app, dopo aver inserito i dati come età, genere, peso e unità, potrai compilare un pratico questionario per stabilire i goal da raggiungere. I più esperti potranno scegliere autonomamente gli allenamenti individuali, mentre per i principianti è disponibile un pratico piano guidato. I possessori di un Apple Watch potranno visualizzare i propri allenamenti e i progressi fatti direttamente su quest’ultimo.

Google Fit

Un app di health-tracking che, grazie ai sensori di movimento presenti negli smartphone o negli ormai popolari acrivity tracker, permette di tenere una sorta di vero e proprio diario delle attività fisiche giornaliere. Potrai quindi monitorare non solo i tuoi allenamenti, ma anche i tuoi obiettivi e ricevere un piano di allenamento adatto a te, con suggerimenti personalizzati. L’app di Google Fit inoltre può connettersi non solo ad alcuni tuoi dispositivi di monitoraggio dell’attività ma anche alle tue app preferite. In questo modo potrai avere sempre sotto controllo i tuoi progressi. I dispositivi e le app integrate con Fit: Lifesum, Wear OS by Google, Nike+, Runkeeper, Strava, MyFitnessPal, Lifesum, Basis, Sleep as Android, Withings, Xiaomi Mi Band e non solo.

Sweat: Kayla Itsines Fitness

Sviluppata dalla regina del fitness Kayla Itsines, Sweat è l’app di allenamento dedicata specificatamente alle donne. Come le altre, l’applicazione offre diversi programmi di allenamento per ogni livello (alcuni dedicate persino alle neo-mamme che vogliono rimettersi in forma). È inoltre possibile scaricare l’eBook di approfondimento su fitness, salute e nutrizione, monitorare il proprio perso, usufruire di tantissime ricette e consigli nutrizionali. L’applicazione tuttavia è a pagamento, ma offre un periodo di prova gratuita di sette giorni alla fine dei quali è possibile disattivare l’abbonamento.

Down Dog

Per chi cerca un allenamento più soft, che aiuti la mente e il corpo a rilassarsi c’è Down Dog, un’applicazione che permette di praticare lo yoga restando in casa. Si possono esplorare diverse pratiche come ad esempio il più classico Hatha oppure quelle più moderne come Ashtanga, Gentle, Restorative, Chair, Yin, Saluti al Sole e Vinyasa. L’allenamento di Down Dog inoltre è molto dinamico e permette di costruire ogni giorno una pratica yoga diversa grazie a oltre 60.000 configurazioni differenti, per non annoiarsi mai!

Esercizi a casa

Perfetta per chi vuole rafforzare e sviluppare i muscoli, l’applicazione Esercizi a casa prevede allenamenti a corpo libero, senza alcun bisogno di attrezzature. Offre programmi di allenamento giornalieri, realizzati da personale esperto, funzionali per lo sviluppo di tutti i principali gruppi muscolari. Basteranno anche pochi minuti al giorno per tonificare i muscoli e sentirsi meglio.

Negli allenamenti inoltre sono inclusi gli esercizi di riscaldamento e stretching, spiegati dettagliatamente tramite video e animazioni (presenti ovviamente anche per gli altri esercizi) per garantirne al meglio l’esecuzione. I progressi nell’allenamento sono registrati automaticamente e c’è la possibilità di seguire l’andamento del proprio peso tramite grafica. I promemoria ti aiuteranno a ricordarti di allenarti ogni giorno e potrai condividere i tuoi progressi con gli amici e tramite i social media.

Consigli per un allenamento funzionale

Una volta scaricata l’app di allenamento che preferisci e stabilito il programma più adatto a te puoi iniziare a mantenerti in forma restando a casa! Allenarsi bene però è molto importante per vedere buoni risultati. Ecco alcuni consigli utili per la fase pre e post allenamento: