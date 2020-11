Il contapassi da polso è un dispositivo elettronico molto utile, infatti si tratta di uno degli indossabili più richiesti sul mercato. Questo strumento permette di misurare il numero di passi realizzati, per monitorare l’attività motoria durante la giornata oppure nelle sessioni di allenamento. A seconda del modello può offrire diverse funzionalità aggiuntive, come il cardiofrequenzimetro, il calcolo delle calorie e il monitoraggio della qualità del sonno, con proposte dedicate per gli sportivi professionisti e dispositivi più adatti per la salute e il benessere. Scopriamo quali sono i migliori contapassi da polso in commercio, con una selezione di pedometri economici e device professionali per i podisti più esigenti.

Come scegliere il contapassi da polso

Il pedometro è uno strumento indispensabile per gli appassionati del fitness, i professionisti e gli sportivi in generale, in quanto consente di calcolare il numero di passi realizzati e la distanza percorsa. In questo modo è possibile monitorare i propri allenamenti, ma anche tenere traccia di quanto ci si muove durante la giornata, per capire se lo stile di vita è troppo sedentario. Il contapassi da polso è un dispositivo indicato per ogni persona, dagli sportivi amatoriali ai runner professionisti. Inoltre è utile anche per chi non pratica sport ma vuole semplicemente migliorare il proprio benessere, usando questo apparecchio come motivazione a muoversi di più durante la giornata.

Per scegliere il contapassi giusto bisogna considerare innanzitutto due aspetti. Il primo è l’età anagrafica, infatti in commercio si possono trovare dei pedometri moderni con funzionalità smart avanzate, ideali per una persona più giovane che desidera una compatibilità ottimale con lo smartphone. Di solito, per un adulto più avanti con gli anni è consigliabile optare per un contapassi più semplice e funzionale, per evitare troppe distrazioni preferendo sistemi di monitoraggio della salute come il saturimetro, il cardiofrequenzimetro e il rilevamento della pressione sanguigna.

Un altro fattore da tenere in conto prima di acquistare il contapassi da polso è il tipo di sport e il livello, ad esempio scegliendo un dispositivo più economico e ricco di funzioni accessorie per chi si allena in modo amatoriale. Per un podista professionista è necessario acquistare un modello leggero e preciso, ad esempio orientandosi su un pedometro con GPS integrato. Per alcuni sport particolari servono funzionalità dedicate, come l’altimetro per chi si allena in montagna o in collina, oppure la bussola con barometro per gli escursionisti e gli appassionati di trail running.

I migliori contapassi da polso economici

Per il fitness e il benessere è possibile acquistare uno dei migliori contapassi da polso economici in commercio, in questo modo senza spendere troppo si può comprare un dispositivo facile da usare, dotato di funzionalità che aiutano a controllare la salute e metriche come il numero dei passi, la distanza percorsa e le calorie bruciate.

Fitness tracker F-FISH

Uno dei modelli più economici in assoluto è il fitness tracker F-FISH, un orologio smart con tantissime funzionalità per il monitoraggio dell’attività sportiva. Il dispositivo propone il contapassi, il cardiofrequenzimetro da polso per il rivelamento della frequenza cardiaca e il monitoraggio della pressione sanguigna, con un design minimalista e un pratico cinturino regolabile. Leggero e compatto, questo device è compatibile con smartphone Android e iOS tramite connettività Bluetooth, garantisce un’autonomia fino a 5 giorni ed è certificato IP67 per resistere alla pioggia e alla polvere, con notifiche delle app e display LCD da 0,96 pollici.

Caratteristiche tecniche

Display LCD 0,96 pollici

Pedometro

Monitoraggio del sonno

Cardiofrequenzimetro

Rilevamento pressione sanguigna

Autonomia fino a 5 giorni

GPS condiviso

Contapassi da polso TOOBUR

Leggero e disponibile in 5 opzioni cromatiche differenti, un contapassi da polso molto gettonato per il fitness è il TOOBUR ID115U, uno smartband impermeabile in grado di contare i passi per tutta la giornata, collegabile con un pedometro più piccolo per i bambini per condividere i dati sullo smartphone oppure su uno smartwatch. Questo dispositivo è realizzato in TPU ad alta resistenza, è in grado di monitorare la qualità del sonno e si può impostare una sveglia con vibrazione. La batteria garantisce un’autonomia fino a 7 giorni con una ricarica, inoltre si possono scaricare i dati tramite l’app VeryFitPro, ricevere avvisi di chiamata, notifiche e controllare a distanza la fotocamera del telefono.

Caratteristiche tecniche

Pedometro

Monitoraggio del sonno

Conteggio delle calorie

Sveglia con vibrazione

Autonomia fino a 7 giorni

GPS condiviso

Doppio braccialetto per adulti e bambini

Fitness tracker Willful WL352

Un affidabile contapassi da polso economico è il Willful WL352, uno smartband semplice ed essenziale ideale per monitorare la salute durante la giornata e l’attività fisica a livello amatoriale. Molto apprezzato dai giovani per il suo design moderno, questo indossabile presenta il pedometro, il cardiofrequenzimetro, il conteggio delle calorie e il monitoraggio del sonno, con un rivestimento impermeabile certificato IP68. Il wearable di Willful propone il GPS condiviso e il Bluetooth per l’associazione con smartphone Android e iPhone, per visualizzare le notifiche delle app, gli SMS e le email, offre 14 modalità per lo sport attraverso l’app VeryFitPro e un peso di appena 80 grammi.

Caratteristiche tecniche

Display LCD 0,96 pollici

Pedometro

Monitoraggio del sonno

Cardiofrequenzimetro

Conteggio delle calorie

Autonomia fino a 5 giorni

GPS condiviso

Xiaomi Mi Smart Band 5

Tra i migliori contapassi da polso economici non poteva mancare lo Xiaomi Mi Smart Band 5, un indossabile con display AMOLED da 1,1 pollici e tantissime funzionalità per lo sport. Il device mette a disposizione il pedometro, il calcolo delle calorie bruciate, il monitoraggio del sonno e il rilevamento della frequenza cardiaca, con sensori PPG e avvisi automatici in caso di alterazioni, inoltre consente di tracciare il ciclo mensile per la salute femminile. Tutti i dati si possono analizzare tramite l’app Mi Fit, mentre la batteria ottimizzata offre un’autonomia fino a 14 giorni, con il controllo remoto della fotocamera dello smartphone e notifiche per la sedentarietà.

Caratteristiche tecniche

Display AMOLED 1,1 pollici

Pedometro

Monitoraggio del sonno

Cardiofrequenzimetro

Conteggio delle calorie

Tracciamento del ciclo mestruale

Autonomia fino a 14 giorni

I migliori contapassi da polso professionali

I pedometri sportivi sono dispositivi molto precisi, dotati del GPS integrato e di funzionalità specifiche per monitorare i parametri fisiologici e le prestazioni in allenamento in modo accurato. Ecco i migliori contapassi da polso professionali disponibili sul mercato.

Smartwatch Vigorun

Un contapassi da polso molto interessante per gli sportivi è lo smartwatch Vigorun, un modello equipaggiato con il GPS integrato per offrire una localizzazione accurata della posizione. Il rivestimento è impermeabile fino a 5 ATM, sono disponibili 14 modalità per lo sport attraverso l’app VeryFitPro, lo sfondo del display LCD è personalizzabile e la batteria assicura un’autonomia fino a 10 giorni. Si può associare con lo smartphone per visualizzare le notifiche, è possibile monitorare la qualità del sonno e controllare la frequenza cardiaca durante tutta la giornata, con un buon rapporto qualità-prezzo complessivo e un design elegante.

Caratteristiche tecniche

Display LCD touchscreen

Pedometro

Monitoraggio del sonno

Cardiofrequenzimetro

Autonomia fino a 10 giorni

GPS integrato

Findtime DXSK

Per chi pratica trail running, alpinismo e si allena in percorsi off-road un ottimo contapassi da polso professionale è il Findtime DXSK. Si tratta di un orologio smart multifunzione con GPS integrato per una rilevazione precisa della posizione, braccialetto regolabile e rivestimento impermeabile fino a 3 ATM. Tantissime le funzioni di questo dispositivo, tra cui il pedometro, la bussola, l’altimetro, il barometro e persino il termometro, inoltre dispone del cronometro, del conto alla rovescia e del contachilometri sportivo. È adatto soprattutto per gli uomini, pesa 76 grammi e permette di controllare le previsioni del tempo per capire se è il caso di trovare subito un riparo dalla pioggia.

Caratteristiche tecniche

Display LCD 0,96 pollici

Pedometro

Altimetro

Bussola

Previsioni meteo

Contachilometri sportivo

GPS integrato

Polar M430

Il Polar M430 è un orologio smart professionale per lo sport, con cardiofrequenzimetro e GPS integrato per monitorare e tracciare le prestazioni sportive e i parametri fisiologici in modo impeccabile. Il dispositivo da polso presenta un sistema di illuminazione a LED, offre un’autonomia fino a 30 ore e avvisi con vibrazione, con un display incorporato nel cinturino in silicone regolabile. Tante le funzionalità di activity tracker, infatti si possono misurare i passi, calcolare la distanza percorsa, monitorare la qualità del sonno e conteggiare le calorie bruciate, con soluzioni adatte ai podisti di ogni livello e funzioni avanzate per i runner più esigenti.

Caratteristiche tecniche

Pedometro

cardiofrequenzimetro

Monitoraggio del sonno

Conteggio delle calorie

Analisi prestazioni con Polar Flow

GPS integrato

Garmin Forerunner 735XT

Il miglior contapassi da polso professionale è il Garmin Forerunner 735XT, uno smartwatch progettato appositamente per chi pratica sport a livello agonistico, ma indicato anche per gli amanti del fitness e chi vuole monitorare in modo preciso le prestazioni in allenamento. Ovviamente c’è il GPS integrato, con un display touchscreen da 1,23 pollici e un’autonomia fino a 9 giorni, cardiofrequenzimetro e tecnologia Garmin Elevate, stima dello stress con valori VO2 max e metriche fisiologiche avanzate. Questo orologio smart propone funzioni dedicate per gli atleti del triathlon, programmi specifici per il nuoto e il ciclismo, rilevamenti precisi per il running e opzioni per il benessere come il calcolo delle calorie e la distanza percorsa anche sul tapis-roulant.

Caratteristiche tecniche

Display LCD 1,23 pollici Pedometro Cardiofrequenzimetro Stima VO2 max Stress core Conteggio calorie Dinamiche corsa avanzate GPS integrato



