Il 16 ottobre 2019 League of Legends, uno dei videogiochi online più popolari del momento, ha festeggiato il suo 10° anniversario. Per l’occasione la Riot Games, cioè la società che ha dato vita a questo MOBA (Multiplayer Online Battle Arena), ha offerto ai suoi utenti un’anteprima pre-stagionale dell’anno presentando le ultime novità. Tra la serie di progetti legati al gioco presentati nella live andata in onda su Twitch e Youtube, la Riot ha sorpreso i suoi utenti annunciando nuovi giochi legati all’universo di LoL. Scopri con Libero Tecnologia i nuovi giochi di League of Legends presentati fin’ora.

Cos’è League of Legends?

Come anticipato in precedenza, League of Legends (spesso abbreviato in LoL) è un videogioco online MOBA, un sottogenere dei videogiochi strategici in tempo reale, sviluppato dalla Riot Games. Il successo e la diffusione di questo gioco sono dovuti principalmente al fatto che è un videogioco usufruibile gratuitamente online. Nonostante i 10 anni di attività il game conta una media di 8 milioni di giocatori al giorno, una base di utenti attivi davvero impressionante, mentre si stimano in circa 70 milioni i players che ogni mese si collegano alla piattaforma per competere da soli o in squadre.

La modalità più popolare del gioco di League of Legends, con la quale si svolgono anche i tornei, è quella 5 contro 5, in cui ogni giocatore guida il proprio champion e cerca, assieme agli altri componenti della sua squadra, di conquistare il “Nexus” (l’obiettivo primario) dell’avversario. I tornei di LoL sono numerosi in tutto il mondo e ogni continente ha diverse leghe di campioni che si sfidano in battaglia per vincere dei veri e propri premi.

Un evento che riscuote grande successo e partecipazione da parte degli appassionati è il Campionato Mondiale di League of Legends dove i team competono per vincere un trofeo pesante 32kg, la Summoner’s Cup, e un premio in denaro pari ad un milione di dollari. Un campionato quasi al pari di un vero e proprio sport professionistico.

Nuovi giochi legati all’universo LoL

La Riot Games ha presentato solo una piccola anteprima delle novità della stagione, fornendo davvero pochissime informazioni, come si addice ad un’anteprima. Ecco però quali saranno i nuovi giochi di League of Legends: