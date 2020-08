Uno degli accessori per il gaming più sottovalutati è sicuramente il tappetino per il mouse e la tastiera, un elemento essenziale per garantire performance adeguate e un gioco confortevole. Le prestazioni del puntatore, infatti, sono strettamente legate alla superficie di appoggio, perciò è importante destinare un budget adeguato per comprare un tappetino di buona qualità, in questo modo il tracciamento sarà preciso e reattivo in ogni condizioni di gioco. Vediamo quali sono i migliori mousepad per il gaming, con una selezione dei modelli più apprezzati per ogni fascia di prezzo e dimensione, dai prodotti classici a quelli taglia XL extralarge.

Migliori mousepad per il gaming

Sul mercato esistono diversi tipi di tappetini per il mouse da gaming, con modelli in tessuto rigido o morbido, con dimensioni compatte o più generose, fino a quelli dotati di illuminazione RGB per un effetto davvero suggestivo. Ecco i migliori mousepad gaming da acquistare, dal più economico al più esclusivo.

Inphic 3070

Un ottimo tappetino per il mouse da gaming è questo modello proposto da Inphic, un prodotto piuttosto economico con dimensione XL 700×300 mm, spessore di 3 mm e certificazione Reach e ROHS. Il mousepad presenta una superficie tessile impermeabile e resistente, con rivestimento ottimizzato per qualsiasi tipo di sensore, bordi con tessitura a filo e fondo antiscivolo per la massima aderenza. Pesa appena 370 grammi e può essere lavato in lavatrice a 40 gradi, dispone di una struttura interna anti-deformazione e offre una sensazione morbida al tatto. Acquistalo qui su Amazon.

Aukey KM-P1

Uno dei migliori mousepad da gaming economici è l’Aukey KM-P1 (lo trovi su Amazon), un tappetino disponibile nelle taglie small, L e XL con bordi cuciti per garantire la massima resistenza contro le scuciture. La base è rivestita con una gomma antiscivolo, mentre il rivestimento è in tessuto e impermeabile all’acqua, per assicurare un movimento fluido e controllato del mouse da gaming. Il design è elegante e moderno di colore nero, davvero facile da abbinare e lavabile in modo semplice e veloce, con logo Aukey in basso e progettazione in grado di supportare anche le sessioni di gioco più impegnative.

Anpollo ER-94

Tra i mousepad per il gaming più originali c’è sicuramente l’Anpollo ER-94, un tappetino con una grafica eccezionale che riproduce la cartina del mondo. Ovviamente non si tratta dell’unica opzione, infatti nella gamma ci sono altre grafiche originali e accattivanti, come il serpente con la spada, il cratere vulcanico e il teschio infuocato, per un catalogo tutto da scoprire (è disponibile su Amazon). In particolare questo modello è certificato ROHS e realizzato con materiali ecologici, senza l’utilizzo di sostanze tossiche e nocive per la salute o l’ambiente, con una dimensione extralarge che permette di coprire sia il mouse che la tastiera.

RuoCherg

Un mousepad veramente particolare è il tappetino proposto da RuoCherg, una superficie di grandi dimensioni da utilizzare per il mouse e la tastiera, ottimando tutta la postazione da gaming. Si tratta di un modello XXL con dimensioni 780×400 mm, dotato di illuminazione a LED RGB per rendere l’aspetto ancora più suggestivo durante il gioco. Questo modello permette di impostare 7 effetti differenti di luminosità statica e 3 modalità dinamiche, con materiale in fibra ultra resistente e struttura robusta impermeabile all’acqua. L’alimentazione avviene tramite cavo USB senza nessuna installazione, con base antiscivolo e superficie che assicura un funzionamento ottimale del sensore del mouse. Compralo su Amazon qui.

HP Gaming Omen 300

Un mousepad di alta qualità per il gaming è l’HP Omen 300, un tappetino extralarge con dimensioni 900×400 mm e uno spessore di 4 mm, in grado di sostenere sia il mouse che la tastiera (è disponibile su Amazon). L’Omen 300 presenta un design moderno e accattivante, con una superficie antiscivolo perfetta per ottimizzare le prestazioni di gioco, con una struttura che supporta anche i mouse impostati con una sensibilità ridotta. La base è in gomma, mentre il rivestimento è testato per resistere a lungo nel tempo, con una progettazione specifica per la massima precisione e una reattività eccellente del sensore del puntatore da gioco.

Logitech G440

Il migliore mousepad per il gaming è senz’altro il Logitech G440, un tappetino progettato appositamente per fornire prestazioni elevate nel gioco e un controllo perfetto in ogni situazione (lo trovi qui su Amazon). Questo modello è indicato per mouse da gaming ad alta sensibilità, è caratterizzato da uno spessore di appena 3 mm e dimensioni di 340×280 mm. La struttura è composta da un polimero rigido per offrire un’elevata reattività, con un tessuto molto apprezzato per giocare e una superficie uniforme, per un layout eccellente con tutti i sensori dei mouse Logitech. La base è in gomma antiscivolo per evitare qualsiasi spostamento accidentale, per un mousepad adatto a chi vuole performance avanzate nel gaming.