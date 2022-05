I migliori notebook da acquistare nel 2022

Sempre più importanti nella vita di tutti i giorni, oramai non possiamo più farne a meno. DI che cosa stiamo parlando? Dei computer portatili, diventati oramai un compagno fondamentale sia per lavorare sia per studiare. Avere un buon notebook permette di risolvere tantissimi problemi: tempi praticamente nulli per caricare documenti o per avviare programmi e applicazioni, maggiore facilità nel risolvere i task a lavoro e anche per approfondire gli argomenti scolastici. Scegliere un buon computer portatile con un buon prezzo è diventato sempre più complicato nell’ultimo periodo, a causa dei tanti modelli disponibili e delle caratteristiche tecniche che molto spesso differiscono. Per questo motivo noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcuni dei migliori laptop che potete acquistare adesso.

L’Acer Aspire 5 A515-45-R3BP è un notebook con schermo ampio, ideale per lavorare in ufficio o in smart working e lo si può portare anche in giro grazie al peso contenuto. Con una scheda tecnica molto interessante, si presta molto bene anche per lo studio e per la scuola. Lo schermo è da 15,6" con risoluzione FHD che garantisce colori brillanti. C’è anche una tecnologia ad hoc per proteggere la vista dalla luce blu e affaticare di meno gli occhi. Il processore è AMD Ryzen 7 5700U, supportato da 16GB di RAM (espandibile fino a 24GB) e da un SSD da 512GB. RAM e spazio d’archiviazione assicurano il massimo supporto: è possibile installare tanti programmi e aprire più app contemporaneamente.

Il segnale wireless è molto stabile grazie al Wi-Fi 6.0 a doppia banda. Il computer portatile offre anche tante porte USB dove collegare periferiche esterne come mouse, microfoni, cuffie o tastiere. Presente anche una porta HDMI per collegare uno schermo esterno. Acer garantisce anche l’aggiornamento gratuito a Windows 11.

Il Huawei MateBook 14 è un laptop con una scheda tecnica molto interessante e dimensioni piuttosto compatte, ideali per chi viaggia molto per lavoro o per andare all’università. Il peso è inferiore al chilo e mezzo, mentre lo spessore è di soli 15,9mm. Lo schermo è da 14" e ha una risoluzione 2K per vedere al meglio tutti i propri contenuti preferiti. A gestire il tutto troviamo il processore Intel Core i5-1135G7 che assicura prestazioni elevate. A supporto anche 16GB di RAM e un SSD da 512GB. Per gestire al meglio le temperature c’è anche un sistema avanzato di ventole e un doppio condotto per la dissipazione del calore.

Ottimo anche il sistema audio che assicura un effetto surround senza distorsione dei suoni. Le dimensioni contenute potrebbero far pensare che la batteria sia di piccole dimensioni, ma in realtà non è così. Assicura un’autonomia che può arrivare a più di 11 ore e grazie al caricabatteria da 65W si ricarica molto velocemente. C’è lo sblocco con l’impronta digitale ed è già presente Windows 11, ultima release del sistema operativo.

Per chi è alla ricerca di un computer portatile in grado di coniugare potenza e praticità, può trovare nell’ASUS VivoBook K513 un fedele alleato. Il computer ha uno schermo da 15,6 pollici con risoluzione FullHD e protezione Anti-Glare. La potenza è assicurata da un processore Intel Core i7 di undicesima generazione e da ben 8GB di RAM. Per lo spazio di archiviazione non ci sono grossi problemi: l’SSD è da 512GB. Da segnalare la presenza anche una scheda video dedicata: troviamo la NVIDIA GeForce MX350.

Il laptop di Asus è dotato anche di una webcam con risoluzione 720p, molto utile per videochiamate di lavoro. Sui lati troviamo anche diverse porte USB o HDMI per collegare periferiche esterne. Il laptop è venduto con Windows 10, ma è disponibile l’aggiornamento gratuito a Windows 11. Il portatile è veramente versatile e si presta a qualsiasi utilizzo.

Se per lavoro o per studio avete bisogno di tanto spazio di archiviazione, allora il computer portatile HP Pavilion 15-eh1015nl è un’ottima soluzione. Quello che salta immediatamente all’occhio nella scheda tecnica del notebook è l’SSD da 1TB che permette di archiviare migliaia di file e anche di installare decine di programmi. Il computer ha uno schermo antiriflesso IPS da 15,6" che si vede bene anche sotto alla luce del sole. Il processore è un AMD Rzyen 7 5700U che garantisce prestazioni più che discrete. AMD è anche la scheda grafica, molto utile se si vuole giocare o utilizzare qualche programma un po’ più pesante. A chiudere il cerchio 16GB di RAM.

Il computer portatile HP ha anche un sistema audio di ottima qualità realizzato e curato da Bang & Olufsen, una garanzia quando si parla di altoparlanti. Per migliorare la sicurezza del dispositivo c’è anche un lettore per le impronte digitali facile da utilizzare. Completano la scheda tecnica un’ottima batteria e diverse porte USB e HDMI dove collegare supporti esterni. C’è anche il lettore SD/Micro SD.

Il MacBook Pro è uno dei computer portatili più richiesti soprattutto dai creativi e dai content creator. Grazie alla potenza del processore e alle ottimizzazioni lato software, permette di utilizzare i programmi di video editing e di photo editing senza troppi problemi con rallentamenti e quant’altro. Il MacBook Pro versione 2020 utilizza il processore Apple M1, la prima versione del nuovo chip per computer realizzato direttamente dall’azienda di Cupertino. Le prestazioni sono elevatissime, grazie anche agli 8GB di RAM e all’SSD da 512GB.

Lo schermo è un classico display Retina da 13" con colori vivaci e ottimi contrasti. Il MacBook Pro sfrutta al meglio anche il sistema operativo sviluppato appositamente per questi computer Apple. Oltre alle tante app già presenti di default, è possibile installarne di nuove scegliendo tra quelle presenti nello store online.

