Amazon, sconti esagerati su tantissimi prodotti: risparmi centinaia di euro

A Carnevale ogni scherzo vale, ma non per Amazon. Le offerte che troviamo questa settimana sul sito di e-commerce non sono uno scherzo, tutt’altro. Sono delle promo "in carne e ossa" e riguardano decine di prodotti differenti e con sconti veramente esagerati (superano il 70%). Come sempre noi di Libero Tecnologia ci concentriamo sui dispositivi tecnologici, dagli smartphone fino agli elettrodomestici per la casa. Abbiamo selezionato i prodotti con il rapporto qualità-prezzo migliore e che in molti casi supportano anche il pagamento a rate a tasso zero.

Troviamo, ad esempio, il sempre ottimo OnePlus 9 Pro, uno smartphone top di gamma con un comparto fotografico importante e una batteria che si ricarica in pochissimo tempo, con uno sconto del 42% e si risparmiano quasi 400€ sul prezzo di listino. Altrettanto valida la promo valida per la macchina per il caffè Ariete Café Retrò che grazie allo sconto del 74% è al minimo storico.

Le migliori offerte Amazon di questa settimana

Tutte le promo che abbiamo selezionato per voi le trovate qui sopra: basta cliccare sul link per accedere direttamente alla pagina prodotto. Se, invece, volete scoprire qualcosa in più sulle caratteristiche e sulle funzionalità del dispositivo basta continuare a leggere e troverete una breve descrizione. Buona lettura!

I migliori dispositivi in offerta su Amazon: 20 – 26 febbraio

Se volete conoscere qualche informazione in più sui prodotti in offerta questa settimana su Amazon, abbiamo realizzato una breve descrizione sulle caratteristiche e funzionalità principale. In questo modo potete capire immediatamente se si tratta del prodotto ideale per voi.

OnePlus 9 Pro

Un top di gamma lo resta per un bel po’ di tempo, anche a distanza di un anno dall’uscita. E sono esattamente le parole perfette per descrivere il OnePlus 9 Pro. Oggi troviamo lo smartphone dell’azienda cinese in offerta con un super sconto del 42% che fa risparmiare quasi 400€ sul prezzo di listino e c’è anche la possibilità di pagarlo in 12 rate a tasso zero. Processore super performante, schermo Fluid AMOLED da 6,7" con refresh rate a 120Hz e quadrupla fotocamera posteriore realizzata in collaborazione con il colosso svedese Hasselblad (sensore principale da 48MP e fotocamera ultra-grandangolare da 50MP). La batteria si ricarica in poco più di 30 minuti.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro

Minimo storico e super promo per uno dei migliori smartphone per rapporto qualità-prezzo usciti negli ultimi mesi. Stiamo parlando dello Xiaomi Redmi Note 11 Pro, dispositivo top che troviamo allo stesso prezzo di un ottimo medio di gamma. Ha le caratteristiche perfette per diventare il vostro nuovo smartphone: schermo da 6,67" con refresh rate a 120Hz, processore con ottime prestazioni e fotocamera principale da ben 108MP. A chiudere una batteria da 5000mAh che assicura un’autonomia fino a due giorni. Se lo acquisti oggi approfitti del minimo storico.

OnePlus Nord CE 2

Altro smartphone OnePlus in offerta. Questa volta si tratta del OnePlus Nord CE 2, smartphone medio di gamma con alcune caratteristiche molto interessanti. Scheda tecnica equilibrata con schermo da 6,43", processore MediaTek Dimensity 900 e fotocamera principale da 64MP. Ottima la ricarica super rapida da 65W che impiega poco più di mezzora per avere il 100% di autonomia. Grazie allo sconto del 31% diventa un vero best buy e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Oppo Watch Free

Se siete alla ricerca di uno smartwatch che costa poco, difficilmente troverete qualcosa di meglio dell’Oppo Watch. Oggi lo troviamo con uno sconto del 40% che fa scendere il prezzo sotto i 60€. Schermo molto ampio (1,64"), 14 giorni di autonomia e un monitoraggio completo della salute e dell’attività fisica. Ed è compatibile sia con smartphone Android sia Apple. Difficile chiedere di più a questo prezzo.

Galaxy Watch5 44mm

Torna in super offerta uno dei migliori smartwatch disponibili sul mercato. Oggi il Galaxy Watch5 da 44mm è disponibile con uno sconto del 31% e si risparmiano più di 100€ sul prezzo di listino. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero. Schermo super luminoso con tante watch faces con cui personalizzarlo e una batteria che dura circa una settimana. Grazi al sensore Samsung BioActive 3 in 1 puoi effettuare l’analisi dell’impedenza bioelettrica e il monitoraggio della frequenza cardiaca. Le modalità sportive a disposizione sono più di 90.

Smart TV Hisense 50" QLED

La miglior offerta della settimana per uno smart TV riguarda questo modello Hisense da 50" con schermo QLED 4K UHD. Una super promo che vede il televisore scontato del 40% e si risparmiano 240€ sul prezzo di listino. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero. La qualità delle immagini è molto elevata e grazie al design slim occupa pochissimo spazio. A bordo è presente il sistema operativo Smart VIDAA 5.0 con controllo vocale Alexa. Supporto per il nuovo digitale terrestre.

Lenovo IdeaPad 3

Settimana molto interessante per coloro che sono alla ricerca di un computer portatile. Tra i tanti modelli che troviamo in offerta spicca il Lenovo IdeaPad 3 con schermo da 15,6", 4GB di RAM e SSD da 128GB. Notebook perfetto per lavorare da remoto o per studiare da casa. Grazie allo sconto del 32% il prezzo scende sotto i 250€ e diventa un best buy.

HP Chromebook 14a-na0001sl

Questo PC portatile Chromebook è pensato appositamente per gli studenti e per coloro che sono alla ricerca di un dispositivo economico ed affidabile allo stesso tempo. Grazie allo sconto del 40% lo si paga solamente poco più di 200€ e puoi anche dilazionarlo in 5 rate a tasso zero. Schermo da 14", 64GB di memoria interna e sistema operativo ChomeOS. Affidabile e costruito con buoni materiali.

tado° Kit Base

Per risparmiare sulla bolletta della corrente o del riscaldamento bisogna utilizzare gli strumenti adatti, come ad esempio questo termostato smart tado, disponibile su Amazon con uno sconto di ben il 41% al prezzo più basso di sempre. Non a caso è al momento il prodotto più venduto nella sua categoria. Permette di regolare l’accensione o lo spegnimento dei riscaldamenti da remoto tramite l’app dello smartphone, in modo da avere sempre la casa calda e non sprecare inutilmente il gas. Compatibile con la maggior parte delle caldaie in circolazione, è facile sia da montare sia da configurare.

Ariete Café Retrò

Ecco una delle migliori offerte di tutta la settimana. Su Amazon troviamo questa macchina per il caffè Ariete con uno sconto pazzesco del 74%. Acquistandola oggi risparmi quasi 200€ e la puoi anche pagare a rate a tasso zero. Macchina per il caffè dal design retrò, la puoi utilizzare sia con il caffè macinato sia con le cialde. Dispone anche della lancia per montare il latte e fare il cappuccino come quello del bar. Un’offerta da non farsi scappare

iRobot Roomba 971

Non poteva mancare un’offerta su un robot aspirapolvere, uno dei dispositivi per la casa più amati dagli italiani. Oggi troviamo con un ottimo sconto l’iRobot Roomba 971, modello tecnologicamente avanzato adatto anche per i peli degli animali. Sistema di pulizia in 3 fasi e lo puoi programmare da remoto tramite l’app. Il robot impara dalle tue abitudini e ti suggerisce anche la modalità di pulizia più efficace. Grazie allo sconto del 40% diventa un vero best-buy.

Rowenta Express Steam

Un ferro da stiro a un ottimo prezzo è sempre utile da acquistare, a maggior ragione se è realizzato da Rowenta. Su Amazon è disponibile il ferro da stiro Rowenta Express Steam con uno sconto eccezionale del 71% e costa meno di 40€. Non a caso è il dispositivo più venduto nella sua categoria. Granze potenza con un potente colpo di vapore.

Oral-B Smart 4

Torna in promo uno degli spazzolini elettrici più apprezzati su Amazon. Stiamo parlando dello spazzolino elettrico Oral-B Smart 4, disponibile con uno sconto super del 56% e lo si paga meno della metà (puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate). Ha diverse modalità di pulizia e ti avvisa in tempo reale se stai spazzolando troppo forte creando dei problemi alle gengive. Acquisto super.

TP Link Tapo C210

Avere una telecamera di sicurezza in casa è sempre utile, soprattutto se costa poco ed è realizzata con componenti di ottima qualità. Come nel caso di questa TP-Link Tapo C210 che oggi troviamo su Amazon con uno sconto del 25% e costa meno di 30€. Oltre a un’ottima visione diurna, offre anche una visione notturna a infrarossi fino a 8 metri. Nel caso rileva qualche movimento sospetto si viene immediatamente avvisati tramite una notifica sullo smartphone. Supporta anche il salvataggio delle riprese su una scheda microSD da inserire nella telecamera.

HP Envy 6020e

HP è sinonimo di qualità nel mondo delle stampanti, soprattutto per quelle a uso domestico. Un esempio è l’HP Envy 6020e che troviamo oggi in offerta con uno sconto super del 37% al prezzo più basso di sempre. Facile da utilizzare e da configurare, puoi inviare documenti da stampare anche da remoto tramite il Wi-Fi. Acquistandola oggi avrai anche 9 mesi di inchiostro inclusi tramite il servizio HP+.

