Sconti incredibili: le migliori offerte della settimana di Amazon

Anche in questo ultimo scorcio di gennaio il sito di e-commerce ci ha voluto deliziare con nuove promo incredibili su tantissimi prodotti differenti, molte delle quali riguardano dispositivi per la smart home, oppure i classici e sempre amati smartphone. Oltre alle offerte "durature" troviamo anche delle offerte lampo che durano pochissimi giorni, anche meno di ventiquattro ore.

In questa settimana che si conclude nei primi giorni di febbraio troviamo alcune offerte davvero sconvolgenti. Come ad esempio lo smart TV LG OLED da 55" scontato di ben il 44% e si risparmiano più di 1100€ sul prezzo di listino (e lo puoi pagare anche a rate a tasso zero). Oppure l’ottimo smartwatch Galaxy Watch4 disponibile con uno sconto di ben il 52% e lo si paga meno di metà prezzo. Offerte eccezionali anche per la smart home e per gli elettrodomestici per casa: se stavate pensando di acquistare una nuova lavasciuga oppure un’asciugatrice, oggi è il momento giusto.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato per voi le migliori promo di questa settimana disponibili su Amazon. Non vi resta che cliccare sui link qui in basso e scoprire il prezzo e lo sconto di ogni prodotto. Se, invece, volete scoprire le caratteristiche e le funzionalità, continuate a leggere l’articolo, troverete una breve descrizione per ogni prodotto segnalato.

Amazon: le migliori offerte dal 31 gennaio al 5 febbraio

Smartphone, smartwatch, smart TV e cuffie

Smart home ed elettrodomestici

Le migliori promo di Amazon di questa settimana

realme GT 2 Pro

Un top di gamma vero lo riconosci subito, basta leggere la scheda tecnica. E su questo realme GT 2 Pro che oggi troviamo in offerta con un ottimo sconto del 20% sono presenti le migliori componenti di questi ultimi mesi, a partire dal processore Snapdragon 8 Gen 1, una fotocamera principale da 50MP con stabilizzatore ottico dell’immagine e uno schermo super fluido con refresh rate fino a 120Hz. Ma non finisce qui, perché grazie alla ricarica super veloce si impiega pochissimo tempo per avere il 100% di autonomia. Se state cercando un vero top di gamma premium, questo è lo smartphone che fa per voi.

realme GT 2 Pro

OnePlus 9 Pro

Continua la promo eccezionale sul OnePlus 9 Pro, smartphone premium lanciato sul mercato da oramai più di un anno, ma che resta ancora super affidabile. Su Amazon è disponibile con uno sconto di ben il 44% e si risparmiano 400€ sul prezzo di listino. E lo puoi pagare anche a rate a tasso zero. A bordo troviamo l’ottimo processore Snapdragon 888, uno schermo Fluid AMOLED con frequenza di aggiornamento fino a 120Hz e un comparto fotografico realizzato in collaborazione con il colosso svedese Hasselblad. La ricarica rapida da 65W impiega poco più di mezzora per assicurare il 100% di autonomia. Non fatevi scappare questa super promo.

OnePlus 9 Pro

LG OLED55G2

Se siete alla ricerca di uno smart TV premium, questo LG OLED della serie G" da 55" è quello che fa per voi. E oggi lo troviamo anche al minimo storico con uno sconto straordinario di ben il 44% che fa risparmiare 1100€ (lo puoi pagare anche a rate a tasso zero). Immagini con risoluzione 4K UHD, processore utlra-prestazionale, tecnologia Dolby Vision e Dolby Atmos per vedere film e serie TV come se fossi al cinema. Compatibile con tutte le principali piattaforme di streaming video. Ideale per le console next-gen per giocare alla massima risoluzione possibile (frequenza d’aggiornamento a 120Hz).

Smart TV LG OLED da 55 pollici

Galaxy Watch4 da 40mm

Un super prezzo per un ottimo smartwatch. Oggi troviamo il Galaxy Watch4 con uno sconto di ben il 52% e al minimo storico. Orologio molto versatile, in grado sia di monitorare i principali parametri vitali (il sensore BioActive permette anche di conoscere la composizione del proprio corpo, la pressione sanguigna e di effettuare un ECG), sia le attività fisiche (sono presenti più di 90 allenamenti). A bordo il sistema operativo WearOS di Google con tutte le principali app della suite dell’azienda di Mountain View.

Galaxy Watch

Fitbit Sense

Minimo storico anche lo smartwatch Fitbit Sense. Si tratta di un ottimo smartwatch pensato per la vita di tutti i giorni con strumenti e applicazioni evoluti per il monitoraggio del cuore e della propria salute. Il sensore EDA rileva l’attività elettrodermica dal polso rileva il livello di stress. Presente anche un sensore che misura in tempo reale la temperatura cutanea. Presenti anche delle app molto utili nella vita di tutti i giorni come ad esempio Fitbit Pay per pagare la spesa avvicinando semplicemente l’orologio al POS. Con lo sconto del 55% si risparmiano più di 180€ e lo puoi pagare a rate a tasso zero.

Fitbit Sense

Xiaomi Smart Band 6

Tra i prodotti più venduti su Amazon negli ultimi giorni troviamo questo activity tracker Xiaomi Smart Band 6. Disponibile con uno sconto del 29% costa veramente poco ed è praticamente regalato. Offre le stesse funzionalità di uno smartwatch a molto meno della metà del prezzo: monitoraggio della frequenza cardiaca e della saturazione dell’ossigeno nel sangue, 30 modalità fitness, resistente all’acqua e ha una batteria che dura più di 14 giorni. Dimensioni compatte e super affidabile. Difficile trovare di meglio a così poco.

Xiaomi Smart Band 6

ECOVACS DEEBOT X1e OMNI

Definirlo un semplice robot aspirapolvere è riduttivo. Ecovacs Deebot X1e OMNI è uno dei migliori nella sua categoria ed è equipaggiato con tecnologie e funzionalità di ultima generazione. Oltre ad assicurare una potente aspirazione in grado di raccogliere qualsiasi granello di polvere, riesce anche a lavare il pavimento grazie alla presenza di un serbatoio integrato. Sulla scocca sono presenti sensori che mappano alla perfezione l’abitazione e riescono a eludere i vari ostacoli, in modo da non rovinarli. Il robot aspirapolvere ha anche una stazione di svuotamento.

Ecovacs Deebot X1e OMNI

TP-Link Tapo C200

Una delle regine delle vendite di Amazon è questa piccola telecamera di sicurezza Tapo C200. Da sempre uno dei dispositivi più apprezzati su Amazon, oggi la troviamo anche in super offerta con uno sconto del 33% e la si paga pochissimo, poco più di 25€. Assicura immagini con una risoluzione a 1080P e anche la visione notturna a infrarossi fino a 8 metri. I sensori di movimento ti avvertono in tempo reale se notano qualche movimento sospetto. In ogni momento è possibile vedere cosa sta succedendo in casa tramite l’applicazione per lo smartphone. Supporta la registrazione sulla scheda microSD fino a 128GB.

Telecamera Tapo C200

Echo Dot 5

In questa settimana troviamo in offerta su Amazon anche l’Echo Dot di quinta generazione, l’ultima versione dello smart speaker più desiderato d’Italia. Utilissimo da avere in casa, permette di gestire con un semplice comando vocale tutti i dispositivi smart, comprese lampadine, termostati e telecamere. Facile da installare, è in grado anche di riprodurre i propri brani preferiti da Amazon Prime Music o Spotify. Oggi è disponibile con uno sconto del 42%.

Echo Dot 5

Electrolux Asciugatrice EW7HA482

Uno degli elettrodomestici più ricercati e utili in questo periodo è l’asciugatrice. Oggi troviamo questo modello Electrolux da ben 8Kg con uno sconto del 40% e si risparmiano più di 300€. La puoi pagare anche a rate a tasso zero con il servizio offerto da Amazon. Grazie alla certificazione A++ consuma anche poca energia. La tecnologia SensiCare System regola in automatico il ciclo di asciugatura in base al carico, facendoti risparmiare tempo ed energia.

Electrolux Asciugatrice EW7HA482

Cecofry Full InoxBlack Pro 5500

La friggitrice ad aria non può mancare nelle vostre abitazioni, soprattutto se volete cucinare velocemente un gran quantitativo di pietanze. Se siete alla ricerca di una friggitrice a buon prezzo, oggi troviamo questa Cecofry Full InoxBlack 5500 da 5,5 litri con uno sconto super del 55% e si risparmiano 110€ sul prezzo di listino. Per non farci mancare nulla puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate. Grazie alle 8 modalità di cottura, puoi cucinare di tutto, dalle patatine, ai dolci, alla carne fino alle verdure e al pesce grigliato. Non fatevi scappare questa super promo.

Friggitrice ad aria Cecotec

Black+Decker Forno a microonde

Tra gli elettrodomestici più utili per la cucina c’è sicuramente il forno a microonde. Negli ultimi giorni il modello più venduto è questo di Black+Decker che troviamo con uno sconto super del 46% e lo si paga praticamente la metà (meno di 79€). Ha una capacità di 20L, la funzione grill fino a un massimo di potenza di 900W e 6 ricette preimpostate che puoi scegliere direttamente dalla console di comando. Design semplice e pratico che si adatta a qualsiasi cucina.

Forno a microonde Black+Dekker

Hoover Xarion PRO XP15

Sconto eccezionale del 60% per l‘aspirapolvere Hoover Xarion PRO XP15. Si tratta di un modello a traino, senza sacco e con tecnologia ciclonica. Grande potenza di aspirazione, arriva da qualsiasi parte e può essere utilizzata sia sul parquet sia sui normali pavimenti che troviamo nelle nostre abitazioni. Facile da utilizzare, perfetta per chi vuole spendere poco con un occhio di riguardo sull’affidabilità.

Hoover Xarion PRO XP15

Crockpot Pentola Per Cottura Lenta

Questa pentola "speciale" non può mancare sulla cucina di chi ama sperimentare. Permette di cucinare a fuoco molto lento per 5-6 persone. La pentola interna è in materiale ceramico e può essere estratta per una pulizia profonda. Disponibili due impostazioni di cottura: slow (programma di cottura tradizionale, almeno 6/8 ore) e high (programma di cottura rapido, almeno 4 ore). Presente anche la funzione warm per mantenere al caldo una volta terminata la cottura. Lo sconto del 65% la fa diventare un vero best-buy.