L’energia solare permette di ricaricare i device elettronici in modo ecologico e gratuito, una soluzione davvero comoda e pratica soprattutto quando ci si trova all’aperto, ad esempio usando il tablet al parco o lo smartphone durante un’escursione. Inoltre alcuni dispositivi hanno una struttura pieghevole, in questo modo si possono agganciare allo zaino per ricaricare il telefono mentre si cammina. In commercio esistono diversi modelli, alcuni dei quali dotati persino di un power bank incorporato per immagazzinare l’energia e usarla in un altro momento. Ecco quali sono i migliori pannelli solari portatili sul mercato, con prodotti per ogni potenza e tipologia.

Migliori pannelli solari portatili con power bank

I dispositivi fotovoltaici con batteria integrata sono senz’altro più efficienti, infatti consentono di accumulare l’energia prodotta per ricaricare i device elettronici anche in un secondo momento, ad esempio di notte o durante una giornata nuvolosa. Ecco i migliori pannelli solari portatili con power bank incorporato.

Power bank solare PowerAdd Apollo 2 12000 mAh

Tra i pannelli fotovoltaici con power bank più economici c’è il PowerAdd Apollo 2, un caricabatterie portatile solare con capacità di 12000 mAh, funzionalità di torcia Dual LED per l’illuminazione notturna e due porte USB. Il dispositivo è compatibile con la ricarica rapida per device Android e iOS, come smartphone, tablet, iPhone e iPad, con ingressi a 5V e corrente di 2 e 2,4A. Si tratta di un modello ideale per le escursioni, l’alpinismo e il trekking, con rivestimento impermeabile certificato IPX7 e un accendisigari integrato utile per il campeggio e ogni altra necessità quando ci si trova all’aria aperta. Acquista il powerbank solare su Amazon.

Power bank solare Vooe 26800 mAh

Un caricatore portatile ecologico per smartphone e tablet è il power bank solare Vooe, un sistema intelligente per ottimizzare l’autonomia dei device elettronici fuori casa. Presenta una capacità di 26800 mAh, con due porte microUSB Type-A da 1 e 2,1 A per ricaricare contemporaneamente due dispositivi (scopri il prezzo su Amazon). Il device dispone di 4 indicatori a LED per conoscere in qualsiasi momento lo stato di carica, ha dimensioni compatte per portarlo sempre con sé e un pulsante di accensione per evitare gli sprechi energetici.

Caricabatterie solare con power bank Addtop

Per il massimo dell’autonomia all’aperto è possibile acquistare il caricabatterie solare Addtop, un dispositivo composto da 4 pannelli fotovoltaici e una batteria integrata per immagazzinare l’energia prodotta. Questo device, disponibile su Amazon, è equipaggiato con un power bank da 25000 mAh con due porte USB, è compatibile con smartphone e tablet Android e iOS, supporta la ricarica veloce ed è totalmente impermeabile, con certificazione IPX7. Propone anche 9 luci a LED per l’utilizzo notturno, con una garanzia ufficiale del rivenditore di 12 mesi e possibilità di ricarica simultanea.

Migliori pannelli solari portatili senza batteria

I sistemi fotovoltaici senza batteria integrata sono meno efficienti, tuttavia risultano più leggeri e comodi da trasportare, inoltre sono anche più economici da acquistare e facili da usare. Questi sono i migliori pannelli solari portatili senza power bank incluso.

Caricatore solare Choetech 14W

Un modello molto apprezzato per utilizzare l’energia fotovoltaica per la ricarica dei device elettronici è il caricatore solare Choetech, un dispositivo con una potenza di 14W e una struttura completamente pieghevole. È composto da 4 celle solari Sun-Power, in grado di assicurazione un tasso di conversione del 25%, un device piccolo e leggero con un peso di appena 360 grammi. Tramite il collegamento USB è possibile ricaricare smartphone, tablet, power bank, cuffie e qualsiasi dispositivo dotato di presa USB, sia Android che iOS, presenta un design impermeabile e consente di collegare più apparecchi allo stesso tempo fino a una corrente massima di 2,1A. Compralo su Amazon.

Caricabatterie solare portatile Vitcoco 29W

Il dispositivo proposto da Vitcoco è un ottimo caricabatterie solare portatile, dotato di 4 pannelli fotovoltaici con una potenza di 29W (lo trovi su Amazon). Per una maggiore maneggevolezza il design è pieghevole, in questo modo è possibile chiuderlo per ottimizzare lo spazio in viaggio, per poi aprirlo e distenderlo a terra oppure agganciarlo allo zaino durante una camminata. Il rivestimento è impermeabile e abbastanza leggero, con celle solari garantite per 15 anni e un’elevata efficienza energetica del 22%. Non mancano due porte smart USB, per ricaricare anche in modalità rapida smartphone, tablet, notebook, fotocamere e qualsiasi device elettronico compatibile.

Pannelli solari portatili RAVPower 24W

Per chi ha bisogno di maggiore capacità, uno dei migliori pannelli solari portatili è sicuramente il modello RAVPower, in grado di garantire una potenza nominale di 24W. Il dispositivo presenta 4 pannelli fotovoltaici Sun-Power con un’efficienza fino al 23,5%, una struttura pieghevole comoda per il trasporto, con 3 porte USB iSmart che riconoscono automaticamente i device collegati per la ricarica (scopri il prezzo su Amazon). Impermeabile e leggero, questo device è dotato di 4 ganci per posizionarlo nel punto più ottimale, ha un rivestimento ultraresistente in fibra di nylon e viene proposto con 2 cavi USB inclusi nella dotazione.