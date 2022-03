Gli smart TV sono tra i prodotti tecnologici più desiderati e amati dagli utenti negli ultimi anni. Destreggiarsi in un mercato in continua evoluzione può risultare piuttosto complicato e trovare il miglior televisore per le proprie necessità non è semplice. Per questo motivo, noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcuni tra i migliori smart TV disponibili in questo momento e che possono fare al caso tuo. Sono suddivisi per dimensione: si parte dai 32" e si arriva fino ai 65".

Se oltre alle caratteristiche tecniche, si è alla ricerca anche di un buon affare, una delle migliori soluzioni è affidarsi a una piattaforma e-commerce che dispone di un’offerta molto ampia. E in casi del genere, la migliore soluzione possibile è Amazon. Sul sito di e-commerce, infatti, troviamo decine di modelli differenti e ogni giorno vengono lanciate nuove offerte con televisori scontati anche del 50%. In questa guida abbiamo cercato di trovare i migliori smart TV per rapporto qualità-prezzo e che solitamente sono anche in offerta con sconti molto interessanti. Inoltre, c’è anche la possibilità di pagarli a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione dalla stessa Amazon oppure da Cofidis (funzionano in maniera leggermente differente). Ecco i migliori smart TV da acquistare nel 2022

Xiaomi Mi LED TV 4A 32"

Lo smart TV Xiaomi Mi LED TV 4A 32" è il televisore perfetto per la vostra abitazione, soprattutto se non avete molto spazio in salotto o nella vostra camera da letto. Le cornici sono ridotte al minimo e lo schermo da 32" lo rendono molto compatto. Il pannello è realizzato con tecnologia LED e ha una risoluzione HD Ready. La frequenza di aggiornamento è a 60 Hz. La resa cromatica è molto elevata, con colori vividi e luminosi. Per la parte audio troviamo 2 speaker da 8W e il supporto al DTS-HD e al Dolby Audio. Il processore è quad-core a 64 bit e offre prestazioni più che buone.

La parte dedicata all’intrattenimento è gestita dal sistema operativo Android TV che, oltre a permettere l’accesso a tutte le principali app di video streaming, integra anche Google Assistant per controllare lo smart TV direttamente con la propria voce. C’è il supporto al Wi-Fi e al Bluetooth. Non mancano le porte: Ethernet, 2 porte USB e 3 porte HDMI. Supporta anche il nuovo digitale terrestre DVB-T2. Su Amazon è possibile trovarla in offerta con uno sconto cospicuo: in casi del genere è da acquistare subito.

Xiaomi Mi LED TV 4A 32 pollici

LG, lo smart TV da 32 pollici

LG 32LQ63006LA è uno smart TV con schermo LED da 32" e risoluzione FULL HD. Si tratta di un televisore con un design accattivante e dalle dimensioni abbastanza contenute, perfetto per la cameretta, per la camera o per la cucina. I componenti sono di prima qualità, a partire dal processore α5 di quinta generazione che, oltre a essere molto potente, assicura un’ottima qualità delle immagini. Lo smart TV utilizza che l’intelligenza artificiale per migliorare l’audio e le immagini. Grazie alle tecnologie AI Brightness e AI Sound, lo smart TV regola automaticamente il suono e i colori in base alla tipologia di contenuto, senza nessun intervento da parte nostra.

Il sistema operativo di LG permette l’installazione delle principali app per il video streaming. Il televisore è pensato anche per gli amanti dei videogame: troviamo installate le app di Google Stadia e Nvidia GeForce Now per giocare in cloud ai propri titoli preferiti. Lo smart TV LG supporta il nuovo standard DVB-T2 per il digitale terrestre. Sebbene sia uscita sul mercato solamente da poche settimane, è già disponibile a un ottimo prezzo. Un’occasione da non lasciarsi sfuggire.

LG 32LQ63006LA

Smart TV Samsung AU7190 da 43 pollici

Per chi ha un po’ più di spazio a disposizione dentro casa, la scelta ideale è uno smart TV con schermo da 43" come il Samsung AU7190. Il pannello con risoluzione 4K permette di vedere al meglio ogni singolo programma televisivo, anche grazie alle tante tecnologie presenti sullo smart TV e sviluppate dagli ingegneri sud-coreani. Ad esempio, la tecnologia PurColor offre una vasta gamma di colori per immagini con una qualità molto elevata. Per la parte audio c’è la tecnologia Adaptive Sound che ottimizza il suono in base alla tipologia del contenuto. A supporto c’è anche il processore Crystal 4K. Il sistema operativo che gestisce tutta la parte dedicata all’intrattenimento offre un numero elevatissimo di app e installarle è molto semplice. Lo smart TV integra anche la tecnologia Motion Xcelerator pensata appositamente per gli amanti dei videogiochi e rende più fluide le immagini. Non manca il supporto al Wi-Fi e al Bluetooth. È presente anche il sintonizzatore DVB-T2 per il digitale terrestre.

Samsung AU7190 da 43 pollici

Sony BRAVIA KD-50X80JP

Questo smart TV Sony BRAVIA KD-50X80JP è completo sotto ogni punto di vista: ha uno schermo di grandi dimensioni e in altissima risoluzione, ha tecnologie avanzate per le immagini e l’audio e ha un sistema operativo che viene aggiornato di frequente. Il pannello LED è da 50" con risoluzione 4K UHD e compatibile con l’HDR. I colori delle immagini sono ottimizzati dal processore 4K HDR X1 e dalla tecnologia TRILUMINOS PRO che rende tutto molto più realistico. Per la parte audio c’è la compatibilità con Dolby Atmos, mentre gli altoparlanti si sintonizzano alla perfezione con la tipologia di contenuto. Lo smart TV Sony utilizza il sistema operativo Android TV; quindi, non si avranno problemi di compatibilità con le principali app per il video streaming. È presente sia Google Assistant per lanciare le app con la propria voce, sia Google Chromecast per vedere sullo smart TV video e immagini presenti sul proprio smartphone. Il televisore intelligente è pronto per il nuovo digitale terrestre. Spesso la si trova su Amazon in offerta a un prezzo che permette di risparmiare anche fino a 200€. Tra gli smart TV con schermo da 55" è sicuramente una delle migliori per rapporto qualità-prezzo.

Sony BRAVIA KD-50X80JP

LG, lo smart TV OLED lowcost

Per una qualità da “cinema" c’è bisogno di uno smart TV adeguato. Come questo smart TV OLED di LG con schermo da 65". La tecnologia OLED garantisce neri scurissime e dei colori molto accesi grazie ai pixel auto-illuminanti. A fare da contorno il processore α7 di quarta generazione che garantisce prestazioni elevatissime con qualsiasi contenuto (film, serie TV o sport). Lo smart TV utilizza tecnologie avanzate: Dolby Atmos, Dolby Vision IQ e FILMMAKER Mode (pensata appositamente per film e serie TV). È presente anche un assistente vocale che permette di gestire il televisore con la propria voce. La parte dedicata all’intrattenimento è gestita dal sistema operativo di LG che supporta tutte le principali app per il video streaming. Compatibile con il nuovo digitale terrestre. Come tutti i televisori di grandi dimensioni e con pannello OLED, il prezzo di listino è elevatissimo. Ma su Amazon la si trova anche in offerta con uno sconto che si avvicina al 50% e fa risparmiare più di 1000€. Con la possibilità di acquistarlo a rate a tasso zero, è una delle migliori offerte per uno smart TV disponibili su Amazon.

LG OLED da 65 pollici