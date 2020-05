Quali sono gli smartphone Android migliori: la classifica

Il processore Qualcomm Snapdragon 865 è parecchio più potente del Samsung Exynos 990, che a sua volta è leggermente più potente dello Snapdragon 855 dell’anno scorso. E’ quanto emerge dagli ultimi benchmark di AnTuTu, la nota piattaforma utilizzata per testare i dispositivi mobile. Ma la cosa più evidente della classifica AnTuTu di aprile 2020 è che tra i dieci smartphone più potenti ci sono modelli di soli quattro produttori.

Cioè Xiaomi, OnePlus, Samsung e Asus (col brand ROG). Altra cosa molto interessante: tra lo smartphone più potente e il decimo in classifica c’è il 16,5% di differenza in prestazioni assolute, mentre tra lo Snapgdragon 865 e l’Exynos 990 c’è il 12,5% di differenza. Inoltre gli ultimi due posti in top ten sono occupati da dispositivi del 2019. Infine, va notato anche che non sempre la RAM fa la differenza perché il primo in classifica ha 8 GB di memoria, mentre molti dei suoi concorrenti che si piazzano alcune posizioni sotto hanno 12 GB. Anche a parità di processore Snapdragon 865.

Tra i medio-gamma, invece, i produttori vincenti sono Huawei, Redmi, Realme, Xiaomi e Samsung, con il SoC Kirin 810 che performa meglio di Helio G90T e Snapdragon 720G/730G. In questo caso le differenze di prestazioni tra il miglior medio-gamma e il decimo si attestano intorno al 14,5%, mentre il miglior medio è più lento del 38% rispetto al decimo della classifica degli smartphone ad alte prestazioni, e addirittura del 48% rispetto allo smartphone più potente di aprile 2020.

Smartphone top di gamma: la Top 10 di AnTuTu

Ecco, dal primo al decimo, la classifica degli smartphone top di gamma più potenti ad aprile 2020, con il rispettivo punteggio:

Mi 10 Pro – 593.769 OnePlus 8 Pro – 582.697 Mi 10 – 580.027 Samsung S20 Ultra 5G (Exynos 990) – 519.713 Samsung S20+ 5G (Exynos 990) – 518.494 ROG Phone 2 – 509.060 Samsung S20+ (Exynos 990) – 505.071 Samsung S20 5G (Exynos 990) – 503.324 OnePlus 7T – 496.700 OnePlus 7T Pro – 496.211

Smartphone medio-gamma: la Top 10 di AnTuTu

Ecco, dal primo al decimo, la classifica degli smartphone di media gamma più potenti ad aprile 2020, con il rispettivo punteggio: