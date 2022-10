Offerte Esclusive Prime: i migliori smartphone in sconto

Sono iniziate oggi e termineranno alla mezzanotte del 12 ottobre le Offerte Esclusive Prime, una sorta di Prime Day d’autunno riservato agli iscritti vecchi e nuovi del servizio Amazon Prime.

Sono migliaia i prodotti in sconto e, tra di essi, abbondano gli smartphone. Come sempre è molto facile confondersi, se non si è esperti. Per questo abbiamo selezionato per voi le offerte esclusive più interessanti, in diverse fasce di prezzo.

I migliori smartphone in offerta

Tra le offerte riservate agli abbonati Amazon Prime di oggi, viene proposto lo smartphone top di gamma del marchio sud coreano Samsung Galaxy S22 Ultra 5G, con chip Exynos 2200 costruito a 4 nanometri. Le memorie abbinate nel caso di questa offerta sono 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione.

Il display è di tipo AMOLED da 6,67 pollici supporto HDR10+, frequenza di aggiornamento di 120 Hz e luminosità di picco 1.750 nit, un valore veramente altissimo.

Raffinatissimo il comparto fotografico posteriore: il sensore principale è da 108 MP, lo zoom periscopico 10X è da 10 MP, lo zoom fisso 3X è da 10 MP e il grandangolo è da 12 MP. La fotocamera anteriore è da 40 MP. La batteria ha una capacità di 5.000 mAh, la ricarica è da 45W con wireless da 15W e reverse charging da 4.5W.

Il prezzo di listino del Samsung Galaxy S22 Ultra 5G è di 1.379 euro scontati a 999,90 euro (-27%, -379,10 euro).

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G – Exynos 2200 – Versione 12/256 GB

Tra le migliori offerte disponibili fino alla mezzanotte di oggi per gli abbonati Amazon Prime c’è lo smartphone Xiaomi 11T Pro 5G con processore Qualcomm Snapdragon 888 5G, SoC top di gamma del 2021, abbinato a 8 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione.

Il display è di tipo AMOLED da 6,67 pollici, frequenza di aggiornamento di 120 Hz e luminosità di picco di 1.000 nit. Sul retro è stata collocata una fotocamera principale dal 108 MP, il sensore da 8 MP ultra-grandangolare e un sensore macro da 5 MP. La fotocamera anteriore è da 16 MP. La batteria ha una capacità di 5.000 mAh e la ricarica è ultra rapida da 120 W.

Il prezzo di listino dello smartphone Xiaomi 11T Pro 5G è di 649,90 euro ma per gli abbonati Amazon Prime è scontato a 399,90 euro (-38%, -250 euro).

Xiaomi 11T Pro 5G – Qualcomm Snapdragon 888 5G – Versione 8/128 GB

Tra le Offerte Esclusive Prime c’è anche quella su OnePlus Nord 2 5G con processore MediaTek Dimensity 1200, 12 GB RAM e 256 GB di memoria di archiviazione.

Il display da 6,43 pollici è di tipo AMOLED con frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Sul retro la fotocamera principale è da 50 MP abbinata a due sensori da 8 MP (grandangolo) e da 2 MP (macro). Il sensore anteriore è da 16 MP. La batteria ha una capacità di 4.500 mAh con ricarica rapida da 65W.

Il prezzo di listino del OnePlus Nord 2 5G è di 499 euro scontati per gli abbonati Amazon Prime a 333 euro (-33%, -166 euro).

OnePlus Nord 2 5G – MediaTek Dimenity 1200 – Versione 12/256 GB

Tra gli smartphone di fascia medio alta rientrano nelle Offerte Esclusive Prime c’è anche il Motorola Moto Edge 30 con processore Qualcomm Snapdragon 778G+, abbinato a 8/128 GB di memoria. Il display è di tipo OLED FHD+ da 6,5 pollici e frequenza di aggiornamento di 144 Hz.

La fotocamera posteriore principale è da 50 MP con OIS, lo stabilizzatore ottico, ma ci sono anche un sensore da 50 MP ultra grandangolare e un sensore di profondità da 2 MP. La selfie camera è da 32 MP. La batteria ha una capacità di 4.020 mAh con ricarica da 33W.

Il prezzo di listino del Motorola Moto Edge 30 è di 549 euro ma in occasione delle Offerte Esclusive Prime scende a 339,90 (-38%, -209,10 euro).

Motorola Moto Edge 30 – Qualcomm Snapdragon 778G+ – Versione 8/128 GB

Infine, tra le migliori offerte disponibili per il "Prime Day d’ottobre" e riservate agli abbonati Prime c’è anche lo smartphone di fascia medio-bassa Oppo A94 5G, con processore MediaTek Dimensity 800U abbinato a 8/128 GB di memoria. Il display di tipo Super AMOLED da 6,43 pollici ha una luminosità di picco di 800 nit e una risoluzione Full HD+.

Sul retro la composizione quad-camera vede il sensore principale da 48 MP, un sensore grandangolare da 8 MP e due sensori da 2 MP per macro e bianco e nero. La batteria ha una capacità di 4.130 mAh con ricarica da 30W.

Il prezzo di listino dell’Oppo A94 5G è di 279 euro, scontati per gli abbonati Amazon Prime a 239 euro (-14%, -40 euro).

Oppo A94 5G – SoC MediaTek Dimensity 800 – Versione 8/128 GB

Come abbonarsi a Amazon Prime

Le offerte in corso da oggi e fino alla mezzanotte di domani 12 ottobre sono riservate agli abbonati Amazon Prime. Iscriversi a questo programma di abbonamento che consente di ottenere moltissimi servizi, oltre agli sconti in corso, è semplicissimo: dalla pagina di Amazon si accede all’area Amazon Prime e inserendo i propri dati si avvia l’iscrizione, gratis per il primo mese. Dal secondo mese costa 4,99 euro o 49,99 euro all’anno.

L’abbonamento include le consegne gratuite e veloci degli ordini Amazon, le offerte Prime Day riservate e con sconti più elevati, Prime Video, la piattaforma di streaming e 16 partite di Champions League a stagione, Amazon Music con circa 2 milioni di brani musicali disponibili in streaming, Prime Reading per gli ebook, Amazon Photos il servizio cloud per archiviare foto e fino a 5 GB gratis per i video e, infine, l’iscrizione ad un canale Twitch al mese.

Ci si può iscrivere ad Amazon Prime in qualunque momento, anche per usufruire di queste offerte e in prova gratuita per 30 giorni e poi, o confermare l’abbonamento o fare la disdetta gratuita.