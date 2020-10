Negli ultimi anni Samsung ha continuato a distinguersi nel mercato degli smartphone, con una proposta tra le più complete e variegate del settore. Il catalogo dell’azienda parte dai modelli più economici, come il Galaxy A20e A30s, proseguendo con numerosi device di fascia media fino a raggiungere gli esclusivi top di gamma, con i modelli 5G pronti per le nuove connessioni ultraveloci. In questa guida abbiamo selezionato alcuni dei migliori smartphone Samsung per ogni fascia di prezzo, scegliendo i modelli più significativi tra i telefoni del marchio coreano.

Quale smartphone Samsung scegliere

Sicuramente è abbastanza difficile capire quale smartphone Samsung scegliere, infatti l’azienda propone ogni anno decine di nuovi modelli, inoltre ha un catalogo davvero ampio di telefoni tra cui bisogna individuare quello più adatto alle proprie esigenze. Oltre al range di prezzo, orientandosi a seconda del budget a disposizione, ovviamente è importante valutare aspetti tecnici come le prestazioni del processore, la connettività, la risoluzione offerta dal display e la qualità dei sensori fotografici, senza sottovalutare la capacità della batteria e i sensori in dotazione.

Per il gaming e lo streaming video in alta definizione è opportuno preferire device di fascia medio/alta, altrimenti per un uso normale va bene anche un dispositivo economico di fascia bassa, in grado di fornire buone performance, un comparto fotografico adeguato e una memoria espandibile con microSD. Per un investimento a lungo termine i telefoni 5G di Samsung sono senz’altro la scelta giusta, nonostante la spesa sia abbastanza elevata, in quanto sono già predisposti per le nuove connessioni mobili ultraveloci, altrimenti per il rapporto qualità-prezzo gli smartphone di fascia media costituiscono l’opzione più equilibrata.

I migliori smartphone Samsung economici (sotto 200 euro)

Con un budget fino a 200 euro è possibile trovare un’ampia scelta di modelli entry level, con alcuni dispositivi del 2019 e i nuovi device del 2020 della gamma. Ecco i migliori smartphone Samsung economici in commercio tra cui scegliere.

Samsung Galaxy A20e

Lo smartphone Samsung più economico in commercio è il Galaxy S20e, un modello del 2019 ancora molto gettonato e tra i più venduti. Il display da 6,5 pollici è Super AMOLED con risoluzione HD+, con un peso di appena 183 grammi e il sistema operativo Android 9 Pie. Il Samsung Galaxy S20e, disponibile su Amazon, monta un processore octa-core Snapdragon 450 a 1.8 GHz, con 3GB di RAM e memoria di 32GB espandibile con una scheda microSD. Per le foto l’azienda coreana offre una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 13 MP e grandangolare da 8 MP, con effetto bokeh e fotocamera frontale da 8 MP. La batteria da 4000 mAh è compatibile con la ricarica rapida, inoltre non manca il Bluetooth 4.2, la funzione Dual SIM e la tecnologia NFC.

Samsung Galaxy A21s

Il Galaxy A21s è un ottimo smartphone Samsung economico, un telefono entry level semplice da usare e funzionale (scopri il prezzo del Galaxy A21s). Il device è equipaggiato con una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 MP, mentre davanti si trova una camera fotografica per i selfie da 32 MP, con una connettività aggiornata che comprende il Bluetooth 5.0 e la tecnologia NFC per i pagamenti con Samsung Pay. Il processore Exynos 850 è un modello octa-core, con 3GB di RAM e 32GB di memoria espandibile, accompagnato dal sistema operativo Android 10 con supporto per le nanoSIM. Il cellulare è compatto e leggero, con uno schermo da 6,5 pollici e risoluzione HD+, batteria da 5000 mAh e supporto per la ricarica rapida a 15W.

Samsung Galaxy A30s

Un dispositivo interessante per spendere meno di 200 euro è il Samsung Galaxy A30s, equipaggiato con il display Infinity-V da 6,4 pollici Super AMOLED con risoluzione HD+ 720×1560 pixel. Le fotocamere posteriori sono 3, con un sensore da 25 MP, grandangolare da 8 MP e camera effetto bokeh da 5 MP, con registrazione video Full HD e fotocamera anteriore da 16 MP. Il Galaxy A30s (puoi trovarlo su Amazon), ha un processore octa-core Exynos 7885 da 2.2 GHz, con RAM da 3GB e memoria da 32GB espansibile. Oltre ad Android 9 Pie troviamo il lettore di impronte sotto al display, il Bluetooth 5.0, la tecnologia NFC, il supporto per le schede nanoSIM e le connessioni mobili 4G+ fino a 300 Mbps, con una batteria da 4000 mAh e la ricarica rapida a 15W.

I migliori smartphone Samsung di fascia media (fino a 400 euro)

I device di fascia media rappresentano spesso l’opzione d’acquisto più efficiente, poiché con un prezzo non eccessivo si possono trovare diversi dispositivi con prestazioni hardware elevate e ottime fotocamere. Vediamo i migliori smartphone Samsung fino a 400 euro.

Samsung Galaxy A51

Tra gli smartphone Samsung più venduti del 2020 c’è il Galaxy A51, un telefono Dual SIM di fascia media con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Il device viene proposto con un display Infinity-O Super AMOLED da 6,5 pollici con risoluzione FHD+, per un’esperienza visiva davvero coinvolgente e immersiva. Il sistema operativo è Android 10, mentre per quanto riguarda l’hardware c’è un processore octa-core con chipset Exynos 9611 a 2.3 GHz, con 4GB di RAM e memoria da 128GB espandibile tramite microSD, abbinato a una GPU Mali-G72 MP3. Il dispositivo presenta il lettore di impronte integrato nello schermo, la connettività Bluetooth 5.0, 4 fotocamere posteriori da 48+12+5+5 MP e una fotocamera frontale per i selfie da 32 MP. Acquistalo su Amazon.

Samsung Galaxy M31

Samsung conferma l’apprezzamento degli utenti verso la gamma dei telefoni della linea M, consolidando la sua presenza nel settore dei device di fascia media con il Galaxy M31. Lo smartphone, che puoi comprare su Amazon, ha un processore octa-core Exynos 9611 da 2.3 GHz, con una GPU Mali-G72 MP3, 6GB di RAM e memoria da 64GB espandibile con microSD, con display Super AMOLED da 6,4 pollici e risoluzione FHD+. Samsung ha dotato il Galaxy M31 della quadrupla fotocamera posteriore, con sensore principale da 64MP, registrazione video 4K e fotocamera per i selfie da 32MP. Potente la batteria da 6000 mAh, con connettività Bluetooth 5.0, NFC, GPS e sistema operativo Android 10.

Samsung Galaxy A71

Tra i nuovi aggiornamenti proposti dall’azienda coreana c’è anche la versione 2020 del Samsung Galaxy A71, un device di fascia media completamente rinnovato. La prima novità riguarda il processore Snapdragon 730 octa-core da 2.2 GHz, con 6GB di RAM e una memoria interna da 128GB, ovviamente espandibile con una microSD. Non male la connettività, con Bluetooth 5.0, NFC per i pagamenti contacless, 4G LTE e Wi-Fi Dual Band, con Dual SIM e un grande display Super AMOLED Plus da 6,7 pollici con risoluzione FHD+. Le fotocamere posteriori sono 4, con sensore principale da 64 MP, HDR e registrazione video 4K, con fotocamera frontale da 32 MP e una batteria potente per una buona autonomia. Puoi compralo anche a rate da Amazon.

I migliori smartphone Samsung top di gamma

Arrivando ai dispositivi di fascia alta la proposta di Samsung è piuttosto completa, con modelli sui quali l’azienda offre anche le versioni ottimizzate per il 5G. Ecco una selezione dei migliori smartphone Samsung top di gamma, per chi desidera acquistare un telefono avanzato e dotato di un design veramente unico.

Samsung Galaxy S20

Prima di arrivare ai device più esclusivi della gamma di telefoni Samsung, uno smartphone con un prezzo alto ma non eccessivo è il Galaxy S20, disponibile anche nelle versione con supporto per le connessioni 5G. Il Samsung Galaxy S20, acquistabile su Amazon, è dotato di un display Super AMOLED da 6,2 pollici con risoluzione QHD+, con tre fotocamere posteriori tra cui un sensore principale da 64 MP, un grandangolare da 12 MP e una camera stabilizzata anch’essa da 12 MP, con la possibilità di registrare video 8K e scattare selfie dalla fotocamere anteriore da 10 MP. Il processore è un Exynos 990 con 8GB di RAM e 128GB di memoria, con lettore di impronte sotto al display, Bluetooth 5.0, NFC, ricarica rapida e wireless.

Samsung Galaxy Note 20

Tra i nuovi smartphone Samsung una delle migliori proposte nei device di fascia alta è il Galaxy Note 20, equipaggiato con un display da 6,7 pollici Super AMOLED con risoluzione FHD+. Questo telefono di Samsung (puoi vedere il prezzo su Amazon) presenta il sistema operativo Android 10, con un processore octa-core Exynos 990 a 2.73 GHz, 6GB di RAM e memoria di 256GB. Si tratta di un modello Dual SIM, con supporto per le SIM ibride e nanoSIM, con una connettività aggiornata che include Bluetooth 5.1, NFC per i pagamenti contactless, Wi-Fi 6 e mobile 4.5G fino a 2 Gbps. È presente una tripla fotocamera posteriore da 64 MP, con zoom 3x, video 8K e camera per i selfie da 10 MP.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G

Il miglior smartphone Samsung in assoluto è ovviamente l’esclusivo Galaxy Note 20 Ultra 5G, il top di gamma della nuova linea di telefoni progettati appositamente le supportare le prestazioni delle connessioni 5G, disponibile su Amazon qui. Lo schermo è un Dynamic AMOLED da 6,9 pollici, con risoluzione QHD+ e frequenza di aggiornamento di 120 Hz, con Android 10, Bluetooth 5.1, NFC, modulo Wi-Fi 6 e 5G fino a 4.7Gbps. Il processore octa-core presenta un chipset Exynos 990 7nm, con 12GB di RAM e memoria di 256GB espandibile, con GPU Mali-G77 MP11 e USB 3.1 Type-C. Impressionanti le fotocamere posteriori, con sensore da 108 MP, zoom 5x e registrazione video 8K, con fotocamera da 10 MP per i selfie e batteria da 4500 mAh compatibile con la ricarica wireless a 15W e rapida a 45W.