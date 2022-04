I migliori smartwatch da acquistare nel 2022

Lo smartwatch sta oramai prendendo il posto del classico orologio. Non avrà di certo lo stesso fascino di un orologio di lusso, ma si rivela sicuramente più utile nella vita quotidiana. Oramai gli smartwatch hanno talmente tante funzioni che in alcuni casi sostituiscono addirittura lo smartphone. E come normale che sia, sono tante le aziende che hanno deciso di lanciare i loro modelli. Apple è stata una delle prime con l’Apple Watch, ma a ruota sono arrivate anche le altre: Samsung, Huawei, Xiaomi, solo per fare dei nomi.

L’orologio smart aiuta a tenere sotto controllo tanti aspetti della propria vita: appuntamenti, notifiche che arrivano sulla smartphone ed è anche in grado di monitorare i principali parametri vitali e i propri allenamenti quotidiani. Sul mercato oramai si trovano decine di smartwatch e scegliere quello che meglio si adatta alle proprie necessità può risultare complicato. Noi di Libero Tecnologia abbiamo scelto per voi alcuni tra i migliori smartwatch disponibili sul mercato: ecco i nostri consigli per l’acquisto.

Samsung Galaxy Watch4

Lo smartwatch Samsung Galaxy Watch4 da 40 mm ha dimensioni piuttosto contenute, adatte a qualsiasi persona. Il design ricorda molto quello degli orologi analogici grazie allo schermo di forma circolare. Il quadrante può essere personalizzato utilizzando una delle tante watch faces offerte da Samsung. Per delle occasioni più importanti si può utilizzare un quadrante elegante, mentre per l’attività fisica si può utilizzare una watch faces che mostra in tempo reale tutti i parametri più importanti, a partire dal battito cardiaco. Il Galaxy Watch4 è un orologio pensato per il benessere della persona e offre diverse funzionalità per monitorare il proprio stato di salute.

È il primo smartwatch che permette di misurare la composizione del proprio corpo: la percentuale di grassi, di muscoli scheletrici e di acqua. Disponibile anche l’app ECG per tenere sotto controllo il ritmo cardiaco e la pressione sanguigna. Non manca il monitoraggio del sonno e dello stress. Il Galaxy Watch4 è anche un orologio da utilizzare durante l’attività sportiva grazie agli oltre 90 esercizi disponibili, tra cui il nuoto (è impermeabile).

Xiaomi Mi Watch

Lo Xiaomi Mi Watch è un orologio smart versatile, utile sia nella vita di tutti i giorni sia per monitorare i propri allenamenti e parametri vitali. Lo smartwatch ha un display da 1,39 pollici ad alta risoluzione e ha anche la funzione Always-on-display per controllare sempre l’orario. Il design è classico con un quadrante di forma circolare che può essere personalizzato in base alle proprie esigenze scegliendone uno tra i 100 disponibili. Il monitoraggio dell’attività fisica è sicuramente uno dei punti forti del dispositivo: sono 117 le modalità di allenamento disponibili, tra cui la corsa all’aperto, il ciclismo, il triathlon, lo yoga e anche il nuoto (l’orologio è impermeabile).

Lo Xiaomi Watch integra anche un sensore per la geolocalizzazione di fascia alta che utilizza i quattro principali sistemi di posizionamento: GPS, GLONASS, Galileo e BDS. Per quanto riguarda la salute, l’orologio controlla ventiquattro su ventiquattro il ritmo cardiaco e la saturazione dell’ossigeno nel sangue. Per il benessere fisico c’è il tracciamento del sonno, dei segni vitali e dello stress, con esercizi di respirazione guidata per diminuire lo stress fisico e mentale. La batteria ha una durata di circa due settimane.

Garmin Forerunner 245

Il Garmin Forerunner 245 rientra in una categoria speciale di orologi: gli sportwatch. Sono degli smartwatch pensati per l’attività fisica e forniscono statistiche avanzate che possono essere studiate e analizzate per migliorare le proprie prestazioni. Lo smartwatch di Garmin è pensato appositamente per coloro che si allenano costantemente e ha delle funzionalità uniche, come ad esempio il Garmin Coach, un allenatore virtuale che ti fornisce piani di allenamento personalizzati. Gli sport supportati sono molti: ciclismo, nuoto in piscina, corsa su pista, yoga, la corsa all’aperto e tanti altri.

Grazie alla modalità Training Load è possibile scoprire in ogni momento se l’allenamento che si sta facendo è troppo leggero o troppo intenso in base alle proprie caratteristiche. Tra le varie statistiche fornite dall’orologio troviamo il V02 Max, l’avviso di recupero e i minuti di intensità. Lo smartwatch ha anche una parte dedicata al monitoraggio della salute: i sensori integrati permettono di controllare costantemente la frequenza cardiaca e la saturazione dell’ossigeno nel sangue.

Apple Watch 7 da 41mm

L’Apple Watch Series 7 è uno degli smartwatch più avanzati disponibili sul mercato. Rispetto ai modelli precedenti è molto differente, soprattutto per quanto riguarda la grandezza dello schermo. L’azienda di Cupertino ha lavorato per ridurre al minimo le cornici e per dare maggiore spazio al display, che in questo modello è anche più luminoso. È presente anche la funzione Always-on-display per controllare costantemente l’orario e le notifiche che arrivano sullo smartphone. Lo smartwatch Apple è anche un dispositivo pensato per monitorare il proprio stato di salute.

C’è un nuovo sensore per controllare la saturazione dell’ossigeno nel sangue, mentre è stata migliorata l’app ECG che monitora il ritmo cardiaco (e in caso di anomalie avverte immediatamente la persona). Ottima anche la parte dedicata al fitness: tantissimi gli allenamenti disponibili, tra cui il nuoto (lo smartwatch è impermeabile e ha ricevuto la certificazione IP6X che attesta la resistenza alla polvere). Tra gli sport sono stati aggiunti anche il Tai Chi e il Pilates. Migliorata anche la ricarica che ora impiega pochissimo per dare delle ore di autonomia in più.

Huawei Watch GT 3

Il Huawei Watch GT 3 da 46mm è uno smartwatch con uno schermo molto ampio e che permette di avere sempre sotto controllo tanti dati diversi, dall’orario fino al battito cardiaco. Anche lo smartwatch di Huawei ha un design abbastanza classico, con una cassa di forma circolare. Il quadrante può essere personalizzato scegliendo una delle watch faces messe a disposizione dall’azienda cinese: ce ne sono tantissime e tutte molto diverse tra di loro. Lo smartwatch si caratterizza per un monitoraggio della salute e dell’attività fisica molto avanzati.

Il Huawei Watch GT 3 ha sensori di ultima generazione che controllano costantemente il battito cardiaco e la saturazione dell’ossigeno nel sangue. Inoltre, l’orologio ti ricorda anche quando bere o alzarsi un attimo per sgranchire le gambe. Non manca il monitoraggio del sonno, dello stress e il ciclo. Completamente rinnovata la sezione dedicata all’allenamento fisico. Sono più di 100 gli esercizi disponibili, tra cui sport avventurosi come lo sci o il trekking in montagna. Essendo impermeabile lo si può utilizzare anche in piscina. Lo smartwatch offre anche l’aiuto di un coach professionale che imposta degli allenamenti quotidiani in base alle proprie capacità. Collegando l’orologio allo smartphone è possibile anche effettuare delle chiamate grazie ai microfoni integrati. La batteria ha una durata di circa 14 giorni.

