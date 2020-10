Le stampanti multifunzione sono tra i modelli più ricercati, infatti sono dispositivi pratici e comodi da usare per stampare, scannerizzare e fotocopiare in base alle proprie esigenze personali. Queste macchine sono in genere abbastanza compatte, in molti casi si possono collegare alla rete Wi-Fi, inoltre in base al prodotto è disponibile il sistema Wi-Fi Direct per una connessione immediata e automatica. Ad ogni modo è importante verificare una serie di caratteristiche tecniche e funzionalità prima di scegliere il device giusto, per acquistare soltanto la stampante multifunzione migliore a seconda delle proprie necessità.

Quale stampante multifunzione comprare

Per la scelta di quale stampante acquistare con opzione multifunzione è necessario tenere conto di alcuni aspetti, a partire ovviamente dal prezzo. Sicuramente tra le migliori stampanti economiche sul mercato molti modelli sono polifunzionali, poiché si tratta di una configurazione molto richiesta da chi non ha esigenze professionali particolari. A meno di 150 euro sono disponibili device piuttosto efficienti, con un buon rapporto qualità-prezzo e una dotazione entry level abbastanza completa. Ad ogni modo bisogna prestare attenzione alla qualità della stampa, alla velocità e ai formati supportati, altrimenti è opportuno concentrarsi su stampanti multifunzione di fascia medio/alta con un costo al di sopra dei 150 euro.

Dopodiché bisogna considerare l’uso, ad esempio domestico o aziendale, la connettività Wireless, con cavo Ethernet, Wi-Fi Direct o Bluetooth, la presenza di un display touchscreen e di apposite applicazioni per gestire la macchina dallo smartphone o dal tablet, verificando anche la compatibilità con il sistema operativo del proprio PC. Da non sottovalutare è la presenza del sistema ADF, con il quale scannerizzare contenuti in modo automatico senza dover inserire i fogli uno ad uno. Infine è importante controllare il meccanismo di caricamento, vedere quali sono le cartucce compatibili, i tipi di carta che si possono utilizzare e le funzioni extra disponibili come la stampa fronte/retro.

Le migliori stampanti multifunzione economiche

A meno di 150 euro si possono trovare modelli semplici ma funzionali, adatti a chi deve usare poco il dispositivo per stampare, scannerizzare e copiare dei fogli non troppo di frequente. Ecco quali sono alcune delle migliori stampanti multifunzione economiche in commercio da acquistare.

HP DeskJet 2630

Stampante multifunzione entry level tra le meno costose sul mercato, la HP DeskJet 2630 è un dispositivo semplice da utilizzare, compatto per ottimizzare lo spazio e utile in diverse occasioni. Tra le funzionalità di questo modello, che puoi trovare su Amazon, ci sono le opzioni di stampa, scanner e copia, con sistema a inchiostro istantaneo, collegamento tramite cavo USB e sistema Wi-Fi Direct. All’interno propone una memoria da 512MB, con funzioni facili da gestire dal pratico pannello laterale, con sistema di installazione automatica plug&play e app HP Smart scaricabile da Google Play Store e App Store, attraverso la quale sincronizzare la stampante con i profili social, i servizi cloud e la fotocamera dello smartphone.

HP DeskJet 3760

Tra le migliori stampanti multifunzione economiche c’è la HP DeskJet 3760, progettata appositamente per garantire tutte le funzionalità principali ad un prezzo contenuto per un uso soprattutto domestico. Il device è in grado di stampare e scannerizzare fronte/retro, si collega rapidamente e in modo automatico al PC grazie al sistema plug&play, inoltre attraverso l’app HP Smart è possibile condividere i file dai social network, dalla fotocamera del telefono e dai principali servizi di cloud storage. Questa stampante HP si collega al PC tramite cavo USB, dispone del modulo Wi-Fi e del sistema Wi-Fi Direct, è dotata della funzione per le fotocopie e include 2 mesi di abbonamento al servizio HP Instant Ink. Acquistala ora su Amazon.

HP OfficeJet 6950

Un’ottima stampante multifunzione economica è il modello HP OfficeJet 6950, un dispositivo a getto d’inchiostro con funzionalità di scanner, stampa e fotocopiatrice ideale per chi non vuole spendere troppo. Questo apparecchio è compatto e abbastanza leggero, si possono inviare fax e collegare la stampante a internet tramite Wi-Fi Direct, con uno schermo touchscreen per impostare le funzionalità e supporto per i fogli con formato A4. La HP OfficeJet 6950, disponibile su Amazon, ha una RAM da 1GB, può stampare fronte/retro con una risoluzione massima di 4800×1200 DPI e con HP Instant Ink è possibile risparmiare inchiostro e ricevere le cartucce a domicilio.

HP LaserJet Pro M28A

Un prodotto con un buon rapporto qualità-prezzo è senz’altro la HP LaserJet Pro M28A, una stampante multifunzione in bianco e nero ideale per chi ha bisogno di stampare foto a colori (scopri il prezzo su Amazon). Moderno, compatto e leggero, il device proposto da HP copia, scannerizza e stampa con collegamento al PC tramite USB, con un caricatore da 150 fogli e una capacità fino a 8 mila pagine al mese. È presente un pratico pannello LED, una memoria da 32MB e la funzione di autospegnimento, è compatibile con Windows, macOS e Linux con supporto per i fogli A4, A5, A6 e le buste di formato DL e C5.

Xerox B215

Anche la Xerox B215 è una macchina da considerare per chi vuole comprare una stampante multifunzione a meno di 150 euro. Questo modello, disponibile su Amazon, è compatibile con i fogli A4 con una velocità di 30 ppm, ha le funzioni di stampa, scanner, copia e fax, con un display touchscreen per gestire tutti i comandi principali e collegamento tramite USB con il PC. Ovviamente la stampante è anche Wireless, con opzione Wi-Fi Direct per la connessione immediata e la sincronizzazione anche da smartphone e tablet, mentre all’interno c’è un processore con 256MB di memoria e frequenza di 0.6 GHz, con supporto per Windows, Linux e macOS.

Le migliori stampanti multifunzione sopra 150 euro

Con un budget più elevato, al di sopra dei 150 euro, si possono trovare macchine più evolute e adatte anche a un utilizzo intensivo, ad esempio per piccole e medie imprese o quando si vogliono prestazioni di stampa superiori rispetto ai prodotti entry level. Queste sono alcune delle migliori stampanti multifunzione di fascia medio/alta disponibili sul mercato.

Brother 2710DW

Salendo di prezzo, una buona stampante multifunzione di fascia media è senza dubbio la Brother 2710DW, un modello perfetto per la casa e l’ufficio, le attività commerciali e i professionisti. Il dispositivo propone la funzionalità di stampa laser monocromatica in bianco e nero con opzione fronte/retro, può caricare fino a 250 fogli con sistema automatico ADF da 50 fogli e viene proposta con un toner in dotazione. La stampante è cablata e dispone del sistema Wi-Fi Direct per collegarla con device mobili usando la rete Wireless, è compatibile con Windows, Linux e macOS e offre una stampa di buona qualità con un funzionamento piuttosto silenzioso. Comprala qui su Amazon.

Canon Pixma TS8351

La Canon Pixma TS8351 è una stampante multifunzione versatile e adatta a diversi contesti, garantisce un buon rapporto qualità-prezzo e una serie di funzionalità indicate per qualsiasi attività di stampa, scannerizzazione e copia. Il funzionamento è tradizionale con sistema a getto d’inchiostro, il design è compatto e non manca un comodo display touchscreen per le impostazioni, con modulo Wi-Fi e app Canon Print per la connessione a distanza con smartphone e tablet. La Canon Pixma, in vendita da Amazon, può stampare anche adesivi su supporti rigidi come DVD e CD, ha una risoluzione fino a 4800×1200 DPI e supporta vari tipi di inchiostro, è compatibile con Mac e PC Windows e dispone anche del Bluetooth per l’accoppiamento automatico.

HP OfficeJet Pro 7740

Una delle stampanti multifunzione migliori di fascia medio/alta è la HP OfficeJet Pro 7740, progettata appositamente per stampare a colori e supportare anche grandi formati (trovi maggiori informazioni su Amazon). Si tratta di un modello a getto d’inchiostro compatibile anche con fogli A3 e A3+, in grado di scannerizzare e copiare, con un doppio caricatore per le pagine con una capacità fino a 250 fogli ciascuno, opzione di stampa fronte/retro e display touchscreen per i comandi. Il collegamento avviene tramite USB, altrimenti si può connettere alla rete in modo Wireless o con un cavo Ethernet, con installazione automatica per macOS e Windows.

HP OfficeJet Pro 9020

Tra le stampanti multifunzione migliori in commercio c’è il modello HP OfficeJet Pro 9020, un device affidabile per la casa o l’ufficio con tantissime funzionalità e opzioni diverse. Questo dispositivo a getto d’inchiostro stampa, scannerizza e fotocopia, si possono mandare fax e collegare la macchina direttamente alla connessione Wireless, con Wi-Fi Direct e cavo USB in dotazione. Non mancano due mesi di abbonamento al programma HP Instant Ink, per ricevere le cartucce in casa in base alle proprie esigenze. Il dispositivo supporta il formato A4, ha il display touchscreen e si può scaricare l’app HP Smart, con velocità di stampa di 24 pagine al minuto e memoria da 512MB. Compra la stampante HP su Amazon.

Brother 2750DW

Un modello professionale per chi ha bisogno di un’ottima stampante multifunzione avanzata è la macchina Brother 2750DW (è disponibile su Amazon), un dispositivo con sistema di stampa laser, scansione fronte/retro automatica, fotocopiatrice e opzione dedicata per i fax. Viene proposta con un toner in dotazione incluso, per stampare fino a 1.200 pagine senza utilizzare le proprie cartucce, con una velocità fino a 34 ppm e sistema di caricamento automatico dei fogli A4 fino a 50 pagine. La connettività è USB e Wireless, con funzione Wi-Fi Direct e tecnologia NFC per la stampa immediata da smartphone e tablet, con un pratico schermo touchscreen per i comandi digitali e una memoria di 256MB.