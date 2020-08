La stampante è uno dei dispositivi più importanti nonostante la digitalizzazione dei servizi moderni, una macchina da avere sempre a disposizione sia a casa che in ufficio per qualsiasi evenienza. Ovviamente i modelli più evoluti sono particolarmente costosi, tuttavia per esigenze contenute si possono trovare ottime periferiche proposte ad un prezzo inferiore a 150 euro. In questa guida alla migliore stampante economica abbiamo raccolto i modelli più apprezzati del momento, prodotti perfetti per stampare, scannerizzare e fotocopiare in modo semplice e senza spendere una fortuna.

Le migliori stampanti economiche in commercio

Sul mercato si possono trovare diversi modelli di stampante, con un’ampia scelta di dispositivi a getto d’inchiostro, a laser e multifunzione. Ecco la classifica delle migliori stampanti economiche da acquistare subito, proposte in ordine di prezzo tutte con un valore inferiore a 150 euro.

Canon Pixma TS3351

Un’ottima stampante economica è la Canon Pixma TS3351 (la trovi su Amazon), un modello multifunzione a getto d’inchiostro con opzioni di stampa, scanner e fotocopiatrice. La macchina è caratterizzata da un pratico display LCD da 1,5 pollici, il comando tramite app Canon Print e assicura una risoluzione massima fino a 4800×1200 DPI. Il dispositivo può collegarsi ai servizi di cloud di Canon, presenta la funzionalità di risparmio energetico per ottimizzare i consumi, è compatibile con PC Windows e Mac, dispone del modulo Wi-Fi per la connessione alle reti wireless e propone una struttura compatta con un peso di appena 1 Kg.

HP LaserJet Pro M15a

La stampante laser HP LaserJet Pro M15a è un eccellente modello laser con un prezzo davvero vantaggioso, un dispositivo affidabile con una struttura leggera e abbastanza compatta. La macchina funziona solo tramite collegamento con cavo USB, assicura una velocità di stampa fino a 19 ppm con un contenitore in grado di ospitare fino a 150 fogli. La configurazione delle specifiche di stampa si può effettuare dal pannello a LED, è compatibile con PC Windows e propone una tecnologia piuttosto semplice ma funzionale, perfetta per chi desidera acquistare una stampante economica molto efficiente. Comprala subito su Amazon.

Canon Pixma TS5350

Tra le stampanti economiche più vendute su Amazon c’è la Canon Pixma TS5350 (scopri il prezzo su Amazon), un dispositivo multifunzione molto apprezzato per l’uso domestico o il lavoro. In particolare il design è moderno ed elegante, con un rivestimento di colore nero e una struttura piuttosto compatta per ottimizzare lo spazio. La stampante propone un display LCD da 1,44 pollici, la connettività wireless con modulo Wi-Fi integrato e la gestione tramite app Canon Print compatibile con device Android e iOS. Il funzionamento è tradizionale a getto d’inchiostro, con servizi di stampa, scanner e fotocopiatrice, con risoluzione massima fino a 4800×1200 DPI e funzione di stampa fronte-retro.

HP Deskjet 2630

Una delle migliori stampanti economiche sotto 150 euro è la HP Deskjet 2630, un modello multifunzione dotato di scanner, stampa e fotocopiatrice per la massima versatilità. Questo device integra un modulo Wi-Fi per il collegamento alla rete wireless di casa o dell’ufficio, con l’opzione Wi-Fi Direct e la configurazione tramite l’applicazione HP Smart, compatibile con dispositivi Android e iOS e scaricabile gratuitamente. La stampate può contenere fino a 60 fogli, oppure lavorare su 20 fogli di carta fotografica, dispone di una memoria da 512 MB e garantisce una risoluzione massima di 4800×1200 DPI, funzionando con PC Windows e Mac. Acquistala su Amazon.

HP LaserJet MFP 135a

Proposta con il design a contrasto nero e bianco, una stampante multifunzione a inchiostro ideale per chi vuole spendere poco è la HP LaserJet MFP 135a, fornita del collegamento tramite cavo USB con tecnologia a risparmio energetico per ottimizzare i consumi. Il dispositivo è in grado di stampare, scannerizzare e fotocopiare, ha una velocità fino a 20 ppm e una risoluzione massima di 1200×1200 DPI. Questo modello di HP è veramente semplice da usare, dispone di un pratico display LCD con 12 opzioni per la configurazione delle funzioni, con supporto fino a 150 fogli e compatibilità con la misura A4 standard. Compra la stampante su Amazon.

HP OfficeJet 5220

Un’ottima stampate economica è la HP OfficeJet 5220, ideale sia per l’ufficio sia per un utilizzo domestico, una macchina multifunzione a getto d’inchiostro con opzioni di scanner, fax, fotocopiatrice e stampa. Il device è equipaggiato con il modulo Wi-Fi per la connessione alle reti wireless, dispone della configurazione rapida Wi-Fi Direct e include 2 mesi di abbonamento al servizio Instant Link. Questa stampante di HP (è disponibile su Amazon) è piuttosto veloce e silenziosa, supporta il formato A4 e si possono caricare fino a 35 fogli insieme, con un funzionamento ecologico e l’opzione di risparmio energetico, oltre all’app dedicata HP Smart scaricabile su Google Play Store per Android e App Store per device iOS.