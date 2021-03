I televisori da 55 pollici sono modelli molto gettonati al giorno d’oggi, infatti si tratta di dispositivi con un ottimo rapporto qualità-prezzo, in grado di supportare l’alta definizione e fornire funzionalità smart moderne. Secondo gli esperti, questi apparecchi richiedono una distanza ideale da 1,7 a 2,3 metri, quindi sono una via di mezzo tra gli economici e compatti televisori 32 pollici e i costosi e ingombranti 75 pollici, per i quali la distanza da mantenere è di circa 3 metri. Ecco tutto quello che bisogna sapere per scegliere il miglior TV 55 pollici da acquistare.

Come scegliere quale TV 55 pollici comprare

Il primo aspetto da valutare nella scelta del televisore 55 pollici è la tecnologia dei pannelli, con la possibilità di optare per la configurazione a LED, oppure tra le due opzioni principali per i prodotti di fascia alta, OLED e QLED. I TV LED sono affidabili e offrono una buona luminosità, hanno un costo conveniente e dispongono di funzioni specifiche per evitare il burn-in. I televisori OLED vantano un consumo energetico basso, un ampio angolo di visione, una gestione dinamica delle immagini eccellente. La tecnologia QLED è perfetta per chi vuole colori vivi e brillanti, una luminosità impeccabile e non sono soggetti alla ritenzione dell’immagine.

Per quanto riguarda la risoluzione, quasi tutti i TV con diagonale da 55 pollici supportano lo standard 4K Ultra HD, con integrazione dell’HDR per ottimizzare la luminosità e garantire immagini ultra dettagliate, inoltre alcuni device sono compatibili anche con il formato HDR10+ per assicurare prestazioni ancora migliori. Il design del televisore può essere tradizionale con cornice più spessa, oppure minimalista con linee essenziali e bordi ultra sottili, con schermo piatto o curvo come alcuni modelli di smart TV Samsung, per i quali la distanza di visione deve essere di poco inferiore rispetto al normale per mantenere una qualità adeguata.

Nell’acquisto del TV 55 pollici migliore è importante valutare anche la connettività, verificando che siano presenti tutte le porte HDMI e USB necessarie per collegare i dispositivi esterni, il Bluetooth per associare rapidamente lo smartphone, oppure il modulo Wi-Fi per connettere il televisore alla rete internet in modalità wireless. Ovviamente, è consigliabile controllare la presenza dell’ingresso per il cavo Ethernet, per migliorare le performance nella riproduzione di servizi online. Per un audio di qualità sono necessari speaker potenti e funzionalità specifiche, come il supporto dei formati Dolby Digital e DTS, ad ogni modo per un suono davvero immersivo è indispensabile comprare un impianto aggiuntivo o almeno una soundbar.

A questo punto bisogna analizzare le funzionalità smart del televisore, con modelli che offrono un accesso ottimale alle app, oppure telecomandi compatibili con i comandi vocali, fino ai dispositivi proposti direttamente con Alexa integrata. Un supporto importante per chi possiede device portatili Apple è quello con AirPlay 2, in quanto consente di collegare in modo semplice e veloce iPhone e iPad con lo schermo del televisore. Infine, non bisogna sottovalutare i consumi energetici, scegliendo un apparecchio omologato con la classe di efficienza A o superiore, per risparmiare sui costi in bolletta e compiere un acquisto più green e sostenibile.

I migliori TV 55 pollici da acquistare

Ecco la classifica dei modelli più apprezzati, con una selezione dei prodotti più interessanti di Samsung, LG, Sony, Hisense e Philips, per acquistare uno dei migliori TV 55 pollici in commercio scegliendo tra tutte le fasce di prezzo presenti sul mercato, dai device più economici ai top di gamma più esclusivi.

Hisense AE7000

Uno dei televisori 55 pollici più economici è l’Hisense AE7000, equipaggiato con il sistema operativo Vidaa e omologato con la classe di efficienza energetica A+. Si tratta di un modello del 2020, compatibile con l’alta risoluzione Ultra HD 4K con HDR e supporto per il formato HDR10+, per una luminosità impeccabile anche nelle sequenze video più dinamiche. Viene proposta Alexa integrata, per usare i comandi vocali nel controllo delle funzioni, c’è il decoder Dolby DTS e la predisposizione per ricevere il segnale del digitale terrestre e del satellitare, con porta Ethernet per connettere l’apparecchio a internet anche con il cavo.

Caratteristiche principali

TV LED 4K UHD

HDR e HDR10+

DVB-T2/S2

3 x HDMI, 2 x USB

Classe energetica A+

Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet

Samsung TU7090

Tra i TV 55 pollici migliori c’è senz’altro il Samsung TU7090, un televisore LED con risoluzione Ultra HD 4K e supporto di AirPlay 2 per il collegamento rapido con l’iPhone. Il dispositivo dell’azienda coreana è dotato del potente processore Crystal 4K, progettato appositamente per migliorare la resa dell’HDR, abbinato a un bellissimo Crystal display 4K con design moderno e cornice sottile. È presente anche la modalità per i film, c’è il decoder Dolby Digital e due speaker da 20W, con Wi-Fi Direct e doppio tuner per il digitale terrestre e il satellitare.

Caratteristiche principali

TV LED 4K UHD

HDR e HDR10+

DVB-T2/S2

2 x HDMI, 1 x USB

Classe energetica A

Wi-Fi e Ethernet

Samsung TU7090

LG UN71006LB

Per lo sport e lo streaming in alta risoluzione un ottimo acquisto è il televisore 55 pollici LG UN71006LB, un TV LED 4K con pannello IPS LCD e retroilluminazione a LED. Lanciato nel 2020, quindi assolutamente recente e aggiornato, dispone di Alexa integrata per sfruttare le potenzialità dell’assistente virtuale di Amazon, ha il modulo Wi-Fi per la connessione wireless, altrimenti c’è l’ingresso LAN per il cavo Ethernet. Ad ogni modo, è dotato anche del Bluetooth per l’associazione veloce con lo smartphone, inoltre vanta un poderoso processore quad core, con audio con ultra surround e funzionalità specifiche per ottimizzare le performance nel gaming.

Caratteristiche principali

TV LED 4K UHD

HDR e HDR10+

DVB-T2/S2

3 x HDMI, 2 x USB

Classe energetica A

Wi-Fi e Bluetooth

LG UN71006LB

Philips Ambilight PUS7855/12

Chi preferisce una dimensione dello schermo più grande, ma non vuole arrivare ai 60 o 65 pollici, può scegliere la smart TV LED da 58 pollici Philips Ambilight PUS7855/12. Questo dispositivo mette a disposizione la risoluzione 4K Ultra HD, un potente processore P5 Perfect Picture, l’assistente virtuale Alexa integrata e il supporto dei più moderni standard HDR. La luminosità viene controllata grazie al sistema Ambilight, per immagini sempre coinvolgenti e dettagliate, mentre per l’esperienza cinema supporta formati come Dolby Atmos e Dolby Vision, con 2 altoparlanti da 10W incorporati ed equalizzatore a 5 bande.

Caratteristiche principali

TV LED 4K UHD

HDR e HDR10+

DVB-T2/S2

3 x HDMI, 2 x USB

Wi-Fi e Ethernet

Philps Ambilight PUS7855/12

Samsung TU7190

Per assistere a contenuti in alta definizione questo modello di Samsung è perfetto, infatti il televisore 55 pollici TU7190 è dotato di un display Crystal 4K e di un potente processore Crystal 4K ottimizzato per l’Ultra HD. Questo apparecchio dispone dell’HDR e di un sistema per la gestione ottimizzata della luminosità, per garantire sempre immagini molto dettagliate e una resa cromatica superiore, è compatibile con Alexa ed è omologato con la classe di efficienza energetica A+. Non manca il modulo Wi-Fi per la connettività wireless, il sintonizzatore per il digitale terrestre e il ricevitore per il satellitare.

Caratteristiche principali

TV LED 4K UHD

HDR e HDR10+

DVB-T2/S2

2 x HDMI, 1 x USB

Classe energetica A+

Wi-Fi e Bluetooth

Samsung TU7190

Sony KD-55XH8096

Un TV 55 pollici di fascia alta da acquistare è il Sony KD-55XH8096, un televisore LED 4K con HDR e Alexa integrata omologato con la classe energetica A. Il modello è del 2020, basato su Android TV 9.0 per usufruire di una piattaforma multimediale intuitiva per la gestione delle app, con chromecast già predisposto all’interno del dispositivo per il collegamento immediato dello smartphone. Propone l’uscita audio per le cuffie, ben 4 porte HDMI e 2 ingressi USB, è dotato del modulo Wi-Fi incorporato e di due speaker da 10W full range, con supporto per Dolby Atmos e DTS Digital Surround.

Caratteristiche principali

TV LED 4K UHD

HDR e HDR10+

DVB-T2/S2

4 x HDMI, 2 x USB

Classe energetica A

Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet

Sony KD-55XH8096

LG AI ThinQ BX6LB

Il top di gamma per chi vuole comprare uno dei migliori TV 55 pollici è il modello LG AI ThinQ BX6LB, disponibile anche nel bundle con cuffie wireless LG FN6 bianche dal design in ear. Questo televisore OLED vanta neri perfetti e colori estremamente vivi e accesi, grazie al potente processore α7 Gen3 e al supporto per la risoluzione 4K Ultra HD. Con AI ThinQ è possibile gestire la smart home, tramite Alexa e Google Assistant integrati e la compatibilità con AirPlay 2 e Apple HomeKit. Per un’esperienza cinematografica immersiva Dolby Vision IQ regola automaticamente la qualità dell’immagine, mentre Dolby Atmos assicura un suono avvolgente, inoltre supporta G-Sync per potenziare le prestazioni nel gaming.

Caratteristiche principali

TV OLED 4K UHD

HDR e HDR10+

DVB-T2/S2

4 x HDMI, 3 x USB

Classe energetica A

Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet

G-Sync e Free-Sync

LG AI ThinQ BX6LB