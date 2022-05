Gli smart TV da 43 pollici sono tra i più richiesti dagli utenti. E i motivi sono principalmente due: hanno le dimensioni perfette per essere posizionati in salotto, soprattutto se lo spazio è poco, e hanno uno schermo con risoluzione 4K, diventato oramai lo standard grazie all’arrivo delle piattaforme di streaming che offrono contenuti in altissima definizione. Negli ultimi anni sono diventati anche economici e non bisogna spendere cifre elevatissime per acquistarne uno.

Come normale che sia, il numero di dispositivi presente sul mercato è aumentato a dismisura e si trovano smart TV di ogni tipo. Le caratteristiche sono tutte più o meno simili, ma a fare la differenza è la qualità dei materiali e le funzionalità offerte. Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcuni tra i migliori smart TV da 43 pollici disponibili sul mercato in questo momento. Si caratterizzano per ottime caratteristiche e un ottimo prezzo.

LG 43UP77006LB

Lo smart TV LG 43UP77006LB ha uno schermo con risoluzione 4K UHD e assicura immagini e contenuti in altissima definizione. Grazie alla tecnologia Real 4K i colori sono vivaci e realistici, con ottimi dettagli in qualsiasi situazione. Il merito è anche del processore quad core 4K che utilizza l’intelligenza artificiale per migliorare la qualità delle immagini e lavora anche per l’upscaling, cioè aumenta la definizione dei contenuti che nativamente non sono in 4K. La parte dedicata all’intrattenimento è gestita dal sistema operativo proprietario webOS che supporta tantissime applicazioni, tra cui tutte quelle per le piattaforme in streaming: Amazon Prime Video, Netflix, Disney+, DAZN, YouTube.

Lo smart TV LG offre agli utenti anche alcune modalità pensate appositamente per alcune tipologie di contenuti. La FILMMAKER MODE, come si può intuire dal nome, è pensata per i film e serie TV, e cambia alcune impostazioni del televisore per offrire un’esperienza cinematografica vera. Per lo sport, invece, è disponibile una funzione Alert che invia una notifica ogni volta che comincia una partita della propria squadra del cuore. Nel televisore sono integrati anche Google Assistente e Alexa per gestirlo direttamente con la propria voce.

LG 43UP77006LB

Samsung TV UE43AU7190UXZT

Lo smart TV Samsung della serie AU 7100 ha uno schermo da 43" con risoluzione 4K UHD. L’azienda sudcoreana lo ha dotato delle migliori tecnologie del momento per aumentare la qualità delle immagini. Troviamo infatti la tecnologia Dynamic Crystal Color e il processore Crystal 4K che ottimizzano i colori e il contrasto per offrire immagini di altissima qualità. Per la parte audio troviamo la tecnologia Adaptive Sound che adatta il suono in base al contenuto.

A bordo è presente il sistema operativo proprietario Tizen, semplice da utilizzare e con un’interfaccia user-friendly. Il supporto dalle varie piattaforme di streaming è massimo e troviamo tutte le app più utilizzate, tra cui Amazon Prime Video, Netflix e DAZN. C’è anche un’app di Samsung che offre tantissimi canali da poter vedere gratuitamente. Lo smart TV ha anche la modalità Motion Xcelerator Turbo pensata per il gaming che ottimizza le performance per ridurre la latenza. Infine, il televisore Samsung supporta ben tre assistenti vocali: Alexa, Google Assistant e Bixby. Logicamente è già pronto per il nuovo digitale terrestre.

Samsung TV UE43AU7190UXZT

Philips 43PUS7906/12

Per emergere nel mercato degli smart TV bisogna puntare su funzionalità uniche nel loro genere. Come quella presente sullo smart TV Philips 43PUS7906/12 che utilizza la tecnologia Ambilight. Su tre lati del televisore sono presenti dei LED che si illuminano seguendo le azioni sullo schermo, per un’esperienza unica e ancora più immersiva. Il pannello ha una risoluzione 4K UHD con supporto all’HDR. Oltre alla qualità audio, lo smart TV Philips ha anche un sistema sonoro cinematografico con il supporto alla tecnologia Dolby Atmos.

A bordo troviamo il sistema operativo Android TV, una sicurezza per affidabilità, sicurezza e supporto da parte degli sviluppatori. A disposizione degli utenti ci sono oltre 1.000 applicazioni, tra cui tutte quelle per il video streaming. Inoltre, sono già pre-installate Netflix e YouTube. Come tutti gli Android TV, troviamo sia Google Assistant sia Google Chromecast per proiettare sullo schermo del televisore immagini e video presenti sullo smartphone o sul PC. Il design è molto compatto e si adatta a qualsiasi spazio.

Philips 43PUS7906/12

Hisense 43" QLED 4K 2021

Lo smart TV Hisense 43A78GQ ha uno schermo con risoluzione 4K UHD. Il pannello è realizzato con tecnologia Quantum Dot che permette ai colori di essere più realistici e alle immagini di avere dettagli più definiti. C’è anche il supporto all’HDR e al Dolby Vision. La parte hardware è gestita anche da un potente processore che sfrutta l’intelligenza artificiale per migliorare la qualità dei contenuti. Per la parte audio troviamo due altoparlanti da 14W e la tecnologia Dolby Atmos.

Come la maggior parte dei televisori Hisense, a bordo c’è il sistema operativo VIDAA 5.0 che presenta un’interfaccia utente molto semplice da utilizzare. Sul telecomanda, inoltre, ci sono già i tasti rapidi per accedere alle varie applicazioni streaming: Amazon Prime Video, Netflix e RaiPlay. Sono integrati ben due assistenti vocali per gestire tutto con la propria voce: Alexa e Google Assistant. Lo smart TV ha ricevuto anche il certificato “lativù 4K" che ne certifica la qualità dei materiali. È pronto per ricevere i canali del nuovo digitale terrestre.

Hisense 43

Sony BRAVIA KD-43X80JP

L o smart TV Sony BRAVIA KD-43X80JP ha uno schermo con risoluzione 4K che assicura immagini in altissima definizione. Il merito è del processore 4K HDR X1 e della tecnologia TRILUMINOS PRO che ottimizzano le scene e migliorano la qualità dei colori, rendendoli più vivaci e realistici. Non manca il supporto all’HDR. Qualità elevata anche per l’audio grazie alla presenza del Dolby Atmos e agli altoparlanti che sono sintonizzati al meglio.

A bordo troviamo il sistema operativo Android TV e anche Google TV per offrire il massimo della multimedialità. A disposizione dell’utente ci sono tantissime applicazioni, tra cui tutte quelle delle piattaforme di streaming. Lo smart TV Sony ha anche un telecomando vocale che si integra con Google Assistente: basta un semplice comando vocale per scegliere quale film o serie TV vedere. Integra anche il ricevitore per il DVB-T2, il digitale terrestre di nuova generazione.

Sony BRAVIA KD-43X80JP