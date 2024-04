Ruotano vorticosamente su sé stessi, si agitano e alla fine spesso muoiono: sta succedendo qualcosa di strano ai pesci in Florida che gli scienziati non sanno spiegare.

Al largo delle coste della Florida sta avvenendo qualcosa che gli scienziati attualmente non riescono a spiegare. Secondo le ultime osservazioni, almeno 40 diverse specie di pesci presenti vicino alle Lower Florida Keys si comportano per un periodo in modo bizzarro, girando su sé stessi e agitandosi come abitualmente non farebbero, per poi morire. Ma a cosa è dovuto questo assurdo comportamento?

Lo strano comportamento dei pesci in Florida

A dare qualche informazione in più su quanto sta accadendo in Florida ormai da circa tre settimane è una dichiarazione della National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA): “La Florida Fish and Wildlife Conservation Commission sta documentando segnalazioni di comportamenti anomali dei pesci, inclusa la rotazione, nelle Lower Florida Keys. Insieme a questo comportamento anomalo, ci sono state anche segnalazioni di morte di pesci in queste aree, tra cui più di 38 pesci sega dai denti piccoli a partire dall’11 aprile. La Commissione sta conducendo uno sforzo per indagare sul comportamento anomalo e sulla causa della morte. NOAA Fisheries è alla guida delle operazioni di salvataggio”.

Le specie colpite spaziano, dunque, “dai piccolissimi pesci da esca, come gli spilli” fino a pesci di dimensioni maggiori “come le cernie e persino alcune razze”, ha affermato Dean Grubbs, biologo marino della Florida State University a NBC News. Ma cos’è che determina questo assurdo comportamento che, come spiegato, spesso è seguito dalla morte dei pesci?

Secondo i funzionari della fauna selvatica non è da attribuire a fattori come infezioni batteriche, tossine algali, sostanze chimiche o malattie trasmissibili. Neanche la temperatura dell’acqua né il PH o il grado di salinità sembrano essere i motivi dello strano comportamento di questi pesci o della loro morte. Gli scienziati stanno continuando a monitorare la situazione ma attualmente resta un enigma senza soluzione: “Sembra quasi che si tratti di una risposta neurologica a qualche tipo di agente – ha affermato a CBS News Michael Crosby, presidente e amministratore delegato del Mote Marine Laboratory and Aquarium -. Non sono affatto sicuro di cosa si tratti, la comunità scientifica non ha ancora identificato una prova evidente”.

Necessario un intervento di emergenza

La NOAA in collaborazione con la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission e gli acquari locali si sono immediatamente mossi per lanciare un primo intervento di emergenza, cercando di tenere la situazione sotto controllo e arginare la moria di pesci. A preoccupare in particolare è una specie: sembra che questo comportamento abbia interessato per primo il pesce sega dai denti piccoli (Pristis pectinata), specie in via di estinzione e, dunque, ancor più a rischio data la situazione.

Molti di questi pesci sega sono morti dallo scorso 24 marzo ad oggi e ne sono stati osservati almeno un centinaio in preda alle strane rotazioni di cui sopra. “Data la dimensione limitata della popolazione di pesci sega dai denti piccoli, la mortalità di almeno due dozzine di pesci sega potrebbe avere un impatto sul recupero di questa specie“, ha spiegato Adam Brame, coordinatore del recupero dei pesci sega per la NOAA Fisheries.