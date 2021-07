Modern Love 2 arriva su Prime Video: tutte le anticipazioni

La seconda stagione di Modern Love, serie ispirata alla rubrica del cuore del The New York Times torna con 8 nuovi episodi dal 13 agosto su Prime Video. Sono state diffuse le prime immagini e, a esplorare l’amore sotto diverse forme, abbiamo riconosciuto Minnie Driver, Kit Harington e tanti altre celebrità.

Modern Love è stata una di quelle serie che ha conquistato subito pubblico e critica la cui produzione della seconda stagione è stata confermata nemmeno una settimana dopo il debutto della prima. Jennifer Salke, responsabile degli Amazon Studios, aveva infatti dichiarato che data l’incredibile reazione dei telespettatori a Modern Love si sarebbero fin da subito impegnati per la creazione di una ricca, nuova e toccante stagione di storie d’amore, di amicizia e famiglia. Sono stati di parola infatti, dal 13 agosto, su Prime Video potremmo emozionarci con questa serie antologica di successo.

Cosa aspettarci da Modern Love 2

La struttura della serie rimarrà pressoché la medesima già vista. Ogni episodio è una storia a sé che ci parlerà di amore, ma non solo, e non sempre saranno racconti con un buon epilogo. Le storie si ispireranno ai racconti pervenuti alla rubrica del cuore del The New York Times per le quali Daniel Jones responsabile della posta aveva, nel 2019, dichiarato di avere più di 700 pezzi da cui trarre ispirazione per una seconda stagione. Sicuramente è andata così! Come nella prima stagione saranno otto gli episodi da trenta minuti circa da seguire.

Il cast stellare di Modern Love 2

Un elemento importante, che ha decretato parte del successo di questa serie, è dato anche dagli attori stellari che ruotano attorno alle vicende. Nella prima stagione di Modern Love ci siamo letteralmente fatti ammaliare da Anne Hathaway nel ruolo di Lexi, Dev Patel in quello di Joshua. Le nuove presenze sono sicuramente all’altezza.

Sono ben 28 gli attori che ruotano attorno alla seconda stagione di Modern Love 2, tra cui spicca Kit Harington, noto per aver interpretato Jon Snow in Game of Thrones, la splendida Minnie Driver di Cinderella, Zuzanna Szadkowski di Gossip Girl e ancora Lucy Boynton di Bohemian Rapsody.

A oggi c’è ancora mistero per le storie che impegneranno questo cast così variegato. Attendiamo che parta la distribuzione di questa seconda stagione su Prime Video il 13 agosto. Modern Love è una produzione Amazon Studios, Storied Media Group, Lilely Story e, non poteva che essere così, del The New York Times.

Daniel Jones è consulente creativo della seconda stagione di Modern Love.

Iscriviti ad Amazon Prime Video per vedere Modern Love 2