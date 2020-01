Mondiale Fifa eClub a Milano: quando si disputa, chi partecipa

15 Gennaio 2020 - Dal 7 al 9 febbraio Milano diventa la capitale mondiale di Fifa, il celebre videogame dedicato alla simulazione calcistica. FIFA ha ufficializzato che sarà la città meneghina a ospitare la Fifa eClub World Cup, in pratica il campionato del mondo a squadre del videogame. In totale sono ventiquattro le formazioni che scenderanno in campo e per la prima volta ci sono anche tre formazioni italiane: Mkers, Team QLASH e AS Roma (la squadra di eSports creata dal club giallorosso).

Il montepremi finale è di 100.00 dollari, da dividere tra le formazioni che approderanno alle fasi finali del torneo. Le ventiquattro squadre qualificate al torneo milanese hanno dovuto superare una selezione che ha visto la partecipazione di ben 190 team, un record per la competizione. Oltre alle tre squadre italiane ci sono formazioni che provengono da ogni parte del Mondo: Messico, Germania, Spagna, Giappone, Stati Uniti.

Quando e dove si disputano il Mondiale Fifa eClub 2020

Dopo i turni di qualificazione che sono andati avanti per oltre cinque settimane, dal 7 al 9 febbraio appuntamento a Milano per la Fifa eClub World Cup 2020, il campionato mondiale di Fifa dedicato ai team. Il torneo si disputa presso gli East End Studios.

Il 7 febbraio si inizia con i primi tre Round della fase a gironi che si concluderà l’8 febbraio con il Round 4 e 5. Nella giornata conclusiva del 9 febbraio si iniziano con gli ottavi, poi si andrà avanti con quarti, semifinali e finali.

Chi sono le squadre che partecipano al Mondiale a squadre di Fifa 2020

Ventiquattro squadre provenienti da tutto il Mondo, con i migliori giocatori pronti a sfidarsi a suon di gol, cross e scivolate. Presenti anche tre squadre italiane che proveranno ad alzare al cielo il trofeo. Ecco quali sono le ventiquattro squadre che parteciperanno al torneo.