Monterossi: tutto sulla nuova serie tv italiana su Prime Video

Sarà disponibile fra pochi giorni, il 17 gennaio, in esclusiva su Amazon Prime Video la serie tv italiana Monterossi, tratta dai romanzi dello scrittore Alessandro Robecchi editi da Sellerio. I libri dedicati al personaggio di Carlo Monterossi sono in tutto otto, pubblicati tra il 2014 e il 2021.

Nell’adattamento televisivo dei romanzi Carlo Monterossi è un detective per caso, sempre in bilico tra ironica indolenza e struggimento blues, determinato a scoprire chi lo vuole morto e per quale motivo. A dare un volto al protagonista è Fabrizio Bentivoglio, prolifico attore milanese che ha lavorato con registi del calibro di Paolo Sorrentino, Gabriele Salvatores, Paolo Virzì e Silvio Soldini. La serie tv, prodotta da Palomar, è diretta da Roan Johnson, che si è anche occupato della scrittura degli episodi insieme a Davide Lantieri e allo stesso Alessandro Robecchi.

Di cosa parla Monterossi – la serie

Carlo Monterossi vive a Milano e conduce una vita poco appagante. Non ha una storia d’amore e, anzi, indugia nel ricordo di una donna che se ne è andata. Inoltre, lavora come autore di programmi tv di basso livello, professione che gli permette di guadagnare bene ma che sogna continuamente di lasciare.

Una sera, mentre sorseggia un bicchiere del suo whisky preferito nella sua bella casa, Monterossi viene disturbato dal suono del videocitofono. Alla porta trova una persona col volto coperto che gli spara con una pistola. A salvarlo dalla morte è solo la fortuna.

Da questo episodio la vita di Carlo cambia. Animato da desiderio imprescindibile di giustizia e desideroso di scoprire chi vuole ucciderlo, l’uomo inizia a indagare e finisce per confrontarsi con una coppia di killer colti e professionali, due zingari in cerca di vendetta, collezionisti e contrabbandieri di souvenir nazifascisti, incredibili scambi di persona, una donna che sembra aver vissuto più volte e un passato crudele che ritorna e lascia dietro di sé indecifrabili indizi.

Il cast di Monterossi – la serie

Oltre a Fabrizio Bentivoglio, che ricopre il ruolo del protagonista, fanno parte del cast di Monterossi anche Diego Ribon, Donatella Finocchiaro, Martina Sammarco, Luca Nucera, Tommaso Ragno, Bedlù Cerchiai, Beatrice Schiros, Marina Occhionero, Maurizio Lombardi, Gabriele Falsetta e Ilir Jacellari.

Alla serie tv hanno partecipato inoltre Maria Paiato, Michele Bravi e Carla Signoris.

Quando e dove vedere Monterossi

Gli episodi della serie tv saranno disponibili su Amazon Prime Video il 17 gennaio 2022. Da questa data in poi potranno essere visti in qualunque momento da tutti gli abbonati alla piattaforma di streaming.

