Motorola Edge 20, l'offerta è sensazionale: sconto esagerato

Molto spesso per uno smartphone bisogna accontentarsi di offerte con uno sconto che si aggira intorno al 20-25%. Per questo motivo quando si è al cospetto di promo uniche con sconti che sfiorano il 50% bisogna approfittarne immediatamente, prima che terminino. Ed è esattamente il caso di quello che sta accadendo oggi su Amazon con il Motorola Edge 20, smartphone che abbiamo imparato a conoscere molto bene ultimamente soprattutto grazie alle promo straordinarie che di tanto in tanto troviamo sul sito di e-commerce. Oggi, infatti, è disponibile con uno sconto incredibile del 41% che praticamente ce lo fa pagare quasi la metà rispetto a quello di listino. Un risparmio netto che supera i 200€ già questo dovrebbe far capire la bontà della promo.

Il Motorola Edge 20 è a tutti gli effetti uno smartphone top di gamma che oggi troviamo allo stesso prezzo di un medio di gamma. Basta leggere la scheda tecnica per capire la bontà del dispositivo: schermo super fluido con frequenza di aggiornamento fino a 144Hz, fotocamera principale da 108MP, processore 5G che assicura ottime prestazioni e una batteria che permette di arrivare a fine giornata senza troppi patemi. Difficile chiedere di più a uno smartphone così economico. Vi consigliamo di approfittarne immediatamente, prima che la promo termini.

Motorola Edge 20: la scheda tecnica

Da quando è tornata prepotentemente nel mercato degli smartwatch, Motorola lo ha fatto sempre con dispositivi super interessanti e con un ottimo rapporto qualità-prezzo, che diventa straordinario come nel caso del Motorola Edge 20. Per capirlo basta vedere la scheda tecnica.

Partiamo dallo schermo, una delle componenti sulla quale il produttore statunitense punta maggiormente. Troviamo un display OLED da ben 6,7" con refresh rate altissimo fino a 144Hz, uno dei livelli più elevati sul mercato. Questo rendo lo smartphone super fluido e grazie a dimensioni veramente big lo si può utilizzare per tantissime cose: giocare, vedere film e serie TV quando si è in giro oppure lavorare su documenti di lavoro. Sotto la scocca è presente l’affidabile processore 5G Snapdragon 778G con a supporto 8GB di RAM e 256GB di memoria interna.

Super interessante anche il comparto fotografico. Nella parte posteriore troviamo una tripla fotocamera con sensore principale da ben 108MP (che solitamente troviamo solo nei modelli premium), supportato da una fotocamera ultra-grandangolare da 8MP e da un teleobiettivo ad alta risoluzione da 16MP che permette di fotografare con un ingrandimento 30x senza perdere troppi dettagli.

La batteria da 4.000mAh assicura la carica sufficiente per arrivare a fine giornata e grazie alla ricarica rapida da 30W impiega poco meno di un’ora per avere il 100% di autonomia. Altra ottima caratteristica dello smartphone è la presenza di una versione praticamente pure di Android che ne esalta le performance.

Motorola Edge 20 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Super minimo storico per il Motorola Edge 20. Oggi troviamo lo smartphone top a un prezzo di 299,99€, con uno sconto di ben il 41%. Si risparmiano poco più di 200€ sul prezzo di listino e c’è anche la possibilità di pagarlo a rate con il servizio offerto da Cofidis e che si attiva in fase di check-out. Lo smartphone è già disponibile nei magazzini Amazon e la consegna avviene in tempi piuttosto rapidi. Per fare il reso gratuito si hanno a disposizione i classici trenta giorni di tempo. Vi consigliamo di approfittare subito dell’offerta: non c’è una data di scadenza e potrebbe terminare da un momento all’altro.

