Moto Edge X30 in arrivo con due grandi novità

Per Motorola è vicino il momento della presentazione di alcuni nuovi Moto Edge, dei quali la punta di diamante sarà il Motorola Moto Edge X30. La casa alata controllata da Lenovo li presenterà tra pochi giorni, e a far sognare i fan è in particolare un’anticipazione fornita da un dirigente di Lenovo.

Secondo le indiscrezioni, i nuovi Edge presentati da Motorola saranno due “più uno". Arriverà infatti un Edge S30 che sarà caratterizzato dallo Snapdragon 888+, chip potentissimo che Qualcomm ha ufficializzato qualche mese fa come una versione rivista e potenziata del suo chip migliore per il 2021. Poi ci sarà la vera punta di diamante, un modello a cui spetterà il compito di tenere alta la bandiera di Motorola per tutta o buona parte del 2022: sarà Motorola Moto Edge X30, un prodotto che arriverà corredato da un’edizione speciale che potrebbe essere gettonatissima dai fan di tutto il mondo.

Le novità di Moto Edge X30

Motorola Moto Edge X30 avrà l’ultimo ritrovato tecnologico partorito da Qualcomm, ossia lo Snapdragon 8 Gen 1 ufficializzato pochi giorni fa. Si tratta di un chip con architettura big.LITTLE, ossia con quattro core ad alte prestazioni e altrettanti meno potenti ma più attenti ai consumi, che può raggiungere la frequenza massima di 3 GHz, e che si candida ad essere il chip migliore del 2022, titolo che dovrà contendersi con MediaTek Dimensity 9000 e il Samsung Exynos 2200 dei Galaxy S22.

L’aspetto più entusiasmante di Motorola Moto Edge X30 lo ha svelato Chen Jin, il Lenovo China General Manager per la divisione mobile di Motorola, che di fatto ha confermato ufficialmente quelle indiscrezioni sopraggiunte nei giorni scorsi che riferivano la presenza di una fotocamera selfie sotto al display del nuovo top di gamma Motorola. Il dirigente ha confermato appieno l’indiscrezione: di Motorola Moto Edge X30 sarà realizzata un’edizione ad hoc provvista proprio della fotocamera sotto il display, in pieno stile Xiaomi Mix 4 per intenderci.

I record fanno piacere a tutti, così Chen Jin si è affrettato a dichiarare che l’edizione speciale di Motorola Moto Edge X30 sarà il primo smartphone con chip Snapdragon 8 Gen 1 a vantare la caratteristica che affascina gli appassionati di tecnologia. Ma non si è fermato a questo, perché il dirigente ha anticipato che la fotocamera sotto lo schermo sarà da ben 60 megapixel, dunque ad altissima risoluzione. Dalla prima foto diffusa, l’edizione speciale mostra una superficie frontale totalmente ricoperta dal display, con cornici intorno davvero sottilissime e dunque affascinante.

Quando arriva Moto Edge X30

I tre nuovi componenti la famiglia Moto Edge saranno svelati nel corso dell’evento che è stato programmato per giovedì 9 dicembre. Non è ancora ufficiale, ma è facile presumere che i prodotti rimarranno dapprima un’esclusiva del mercato cinese per arrivare poi anche in Europa.