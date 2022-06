Moto g52, lo smartphone top in offerta con uno sconto imperdibile

Gli smartphone Motorola sono tra i prodotti più cercati in questa settimana su Amazon. Tutti i principali cellulari dell’azienda statunitense sono in forte sconto su Amazon, con sconti che superano anche il 30%. Dopo avervi parlato nei giorni scorsi del Motorola edge 20 Pro, oggi è la volta di un altro ottimo dispositivo: il moto g52. Uno smartphone che ha una posizione di mercato molto chiara: è un medio di gamma. Oggi però lo troviamo su Amazon con uno sconto di ben il 31% e con un prezzo vicinissimo ai 200€ che lo rende un vero best buy in grado di sfidare anche gli smartphone cinesi.

Il moto G52 si presenta con una scheda tecnica equilibrata: un buono schermo, tre fotocamere posteriori con sensore principale da 50MP e una super batteria che permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi. Inoltre, arriva sul mercato con Android 12 e con la sicurezza di ricevere gli aggiornamenti in pochissimo tempo. L’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro non avendo una data di scadenza.

Moto g52: la scheda tecnica

La serie moto g5x è sempre stata uno dei cavalli di punta dell’azienda statunitense. Ha riscosso ottime recensioni grazie a una buona/ottima scheda tecnica e soprattutto grazie a un prezzo al di sotto della concorrenza. E il moto g52 prosegue sul solco già tracciato.

Lo smartphone ha un ottimo schermo OLED da 6,6 pollici con refresh rate a 90Hz. Il display OLED rende i neri ancora più intensi e profondi, mentre i colori sono brillanti. La frequenza di aggiornamento a 90Hz, invece, permette allo smartphone di essere più fluido, soprattutto con le app social e i videogame. Sotto la scocca troviamo il processore Snapdragon 680 con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Buono anche il comparto fotografico che si caratterizza per la presenza di ben tre fotocamere nella parte posteriore. Il sensore principale è da 50MP, poi troviamo una fotocamera ultra-grandangolare da 8MP e un obiettivo macro da 2MP. La fotocamera frontale è da 16MP. Le tecnologie sviluppate da Motorola permettono di scattare immagini di buona qualità anche in condizioni di scarsa luminosità. Sullo smartphone, infatti troviamo la tecnologia Quad Pixel che viene utilizzata nella modalità Visione notturna.

Il moto g52 arriva sul mercato con una batteria da 5.000mAh che permette di utilizzare il dispositivo anche per due giorni. La ricarica è a 30W e impiega poco più di un’ora per avere il 100% di autonomia. Il sensore per l’impronta digitale è posizionato di lato. Il dispositivo è anche idrorepellente e protegge lo smartphone dagli schizzi d’acqua.

Moto g52 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo in offerta su Amazon il moto g52, uno smartphone medio di gamma che come abbiamo visto ha caratteristiche interessanti, come ad esempio lo schermo OLED con refresh rate a 90Hz. Il dispositivo è disponibile a un prezzo di 205,68€ con uno sconto del 31% che fa risparmiare quasi 100€ sul prezzo di listino. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva solamente in fase di check-out (leggete bene il regolamento per capire come funziona). Lo smartphone viene venduto e spedito da Amazon e per il reso si hanno 30 giorni di tempo.

Moto g52