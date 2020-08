Moto G9 Play, lo smartphone lowcost con super batteria

Un nuovo smartphone lowcost dalla super batteria che garantisce una durata fino a due giorni è in arrivo da Motorola. Il modello è il Moto G9 Play, progettato per offrire la migliore esperienza di utilizzo nella categoria, dotato anche di fotocamera tripla con sensore principale da 48 megapixel.

Il Moto G9 Play è uno dei primi smartphone equipaggiati col processore Qualcomm Snapdragon 662, che garantisce maggiore velocità quando si utilizzano in contemporanea molte applicazioni. Il nuovo smartphone di Motorola sul bordo laterale integra un pulsante dedicato all’Assistente Google: basterà tenerlo premuto per utilizzare il controllo vocale senza dover sbloccare il telefono. Oltre al sistema operativo Android 10, lo smartphone potrà contare sulle funzionalità e l’interfaccia My Ux. Motorola ha anche annunciato il prezzo del Moto G9 Play: sarà disponibile da settembre a 229,99 euro.

Moto G9 Play, le caratteristiche

Lo smartphone economico di Motorola sarà equipaggiato con il processore Snapdragon 662, 4GB di RAM e memoria interna da 64 GB, espandibile fino a 512 GB con scheda SD. Il display da 6.5 pollici Max Vision HD+ offre una visualizzazione estesa grazie al rapporto 20:9. Per quanto riguarda il comparto fotocamera, sul retro sarà dotato di una configurazione tripla con sensore principale da 48 megapixel dotato di tecnologia Quad Pixel con alta sensibilità alla luce, modalità Visione notturna e apertura focale f/1,7. Il secondario è un sensore di profondità, il terzo serve per gli scatti macro.

Altro punto forte del Moto G9 Play è sicuramente la batteria da 5000 mAh, che garantisce un’autonomia fino a 2 giorni: con una singola carica puoi ascoltare musica in streaming per 83 ore, video per 16 ore e navigare per 13 ore. Inoltre, il telefono supporta la tecnologia di ricarica TurboPowerTM.

Moto G9 Play, i prezzi

Il nuovo telefono Motorola arriverà in Italia a partire da settembre nei colori Sapphire Blue e Forest Green. Il prezzo di lancio di Moto G9 Play è di 229,99 euro.