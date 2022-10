Moto RAZR 2022: in Europa sarà più caro di Samsung Galaxy Z Flip4

Presentato a inizio agosto in Cina, ora Moto RAZR 2022 sta finalmente arrivando anche nel mercato europeo. Il foldable di Lenovo, però, avrà un prezzo di listino molto alto: il telefono, infatti, dovrebbe essere più caro del concorrente diretto più temibile: il Samsung Galaxy Z Flip4.

Prezzo a parte, però, le caratteristiche tecniche del RAZR 2022 che arriverà in Europa saranno le stesse del device già visto in Cina. Tra queste, spiccano l’elevata frequenza di aggiornamento, il processore targato Qualcomm e la fotocamera principale. Ecco quanto costerà in Europa il pieghevole di Motorola.

Quanto costerà Moto RAZR 2022

In Cina il Moto RAZR 2022 è stato presentato al costo di 5.999 yuan, che al cambio attuale corrispondono a circa 865 euro. Secondo Roland Quandt, giornalista tedesco di WinFuture, il prezzo europeo di questo smartphone pieghevole sarà di oltre 1.200 euro.

Quandt è il primo a notare che si tratterebbe di un prezzo troppo alto per reggere il mercato: "Ne venderanno cinque. Forse sei".

Il giornalista tedesco non ha tutti i torti: Samsung Galaxy Z Flip4 è sul mercato europeo già da mesi, con un prezzo di listino di 1.149 euro, per il modello base con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Su Amazon lo si compra sempre a meno, cercando tra i venditori terzi lo si trova persino sotto i mille euro.

Samsung Galaxy Z Flip4 – Versione 256 GB

E’ chiaro che, col tempo, anche Motorola RAZR 2022 scenderà di prezzo ma, molto probabilmente, se il prezzo di partenza è sopra i 1.200 euro allora il tempo non sarà mai sufficiente a raggiungere Galaxy Z Flip4.

Moto RAZR 2022: com’è

Il telefono a conchiglia di Motorola presenta uno schermo interno OLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento a 144 Hz, e un piccolo pannello esterno Quick View Display da 2,7 pollici che mostra le notifiche e gli avvisi più importanti.

Lo smartphone a conchiglia ha il processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, accoppiato a 8/12 GB di memoria RAM e 128/256/512 GB di spazio di archiviazione.

Il comparto fotografico posteriore ha due sensori, il principale da 50 MP (con stabilizzazione ottica) e il secondario ultra-grandangolare da 13 MP. La fotocamera frontale per i selfie è da 32 MP. Il foldable ha una batteria da 3500 mAh con ricarica alla potenza di 33 W.

Il sistema operativo è Android 12, con skin proprietaria MyUI 4.0 di Motorola che, come sempre, è molto vicina ad Android stock.