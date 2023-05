Moto Watch 70 e 200 ufficiali: caratteristiche e prezzi

Presentati ufficialmente in Usa due nuovi dispositivi da polso a marchio Motorola: il top di gamma Moto Watch 200 e l’entry level Moto Watch 70. Con questi due nuovi dispositivi cambia il design, con display rettangolari su entrambi i modelli mentre la precedente serie, formata dal Motorola Moto 360 Gold e Moto Watch 100, era caratterizzata da display rotondi.

I due nuovi smartwatch, Motorola Moto Watch 200 e Moto Watch 70 per ora sono disponibili solo negli Stati Uniti e non è stato reso noto se e quando saranno distribuiti anche in Europa e in Italia. Ricordiamo, tra l’altro, che questi smartwatch sono prodotti su licenza Motorola da eBuyNow Commerce Ltd, azienda con sede legale in Canada e fabbriche in Asia e che alcuni dei precedenti modelli, come il Moto Watch 100, sono arrivati nel nostro Paese.

Moto Watch 200: caratteristiche tecniche e prezzo

Moto Watch 200 ha un display rettangolare di tipo AMOLED che misura 1,78 pollici. I sensori disponibili sotto la cassa in alluminio da 45 millimetri, rilevano costantemente battito cardiaco e frequenza e la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2). È Inclusa anche la funzione di alert per le cadute.

Lo smartwatch ha il monitoraggio della quantità e qualità del sonno e può tenere traccia di 28 tipi di allenamento e sport, con tanto di integrazione con Google Fit e Strava. Tra gli sport monitorabili, c’è anche il nuoto in piscina o acque libere, visto che il Moto Watch 200 è resistente all’acqua grazie alla certificazione IP68.

Grazie alla connessione Bluetooth 5.3 (tenendo lo smartphone vicino), al microfono e allo speaker integrati nel dispositivo è possibile rispondere da polso alle telefonate, fare una chiamata o ricevere e inviare email o usare le app di messaggistica.

La batteria ha una capacità di 355 mAh, che secondo le specifiche del produttore è sufficiente per un’autonomia di 14 giorni. Con la ricarica rapida la batteria passa da 0 al 100% in 60 minuti.

Il prezzo negli Stati Uniti del Motorola Moto Watch 200 è di 150 dollari. Qualora questo modello dovesse arrivare anche in Italia, potrebbe mantenere un prezzo simile o di poco superiore considerando che, nel nostro Paese, Moto Watch 100 è in vendita a 119 euro.

Moto Watch 70: caratteristiche tecniche e prezzo

Moto Watch 70 è un dispositivo entry level con display LCD, dai bordi curvi, che misura 1,69 pollici. Sotto la cassa da 43 millimetri in lega di zinco ci sono stati i sensori che per la rilevazione del battito cardiaco, della frequenza e della temperatura cutanea.

Anche Moto Watch 70 ha l’integrazione con Google Fit e Strava e può monitorare 28 diverse attività sportive, ma non è impermeabile. La connessione con lo smartphone avviene tramite Bluetooth 5.0 e serve a mostrare sull’orologio le notifiche provenienti dalle app del telefono.

La batteria ha una capacità di 355 mAh e, secondo le specifiche del produttore, l’autonomia è di 10 giorni con un uso regolare. La ricarica completa richiede 25 minuti. Il Motorola Moto Watch 70 avrà un prezzo, sul mercato statunitense, di 70 dollari.