Motorola Edge 30 Fusion al minimo storico: il prezzo è da urlo

Motorola negli ultimi mesi ha impreziosito la sua offerta di smartphone con dispositivi super interessanti e con una scheda tecnica che non si vede tutti i giorni. Il tutto a un prezzo di listino molto concorrenziale. Tra questi dispositivi troviamo anche il Motorola Edge 30 Fusion, dispositivo che si caratterizza per un design ultrasottile e per delle componenti top di gamma, a partire da un display che raggiunge una frequenza di aggiornamento elevatissima fino a 144Hz.

Smartphone che oggi si mette in evidenza anche per il prezzo. Si tratta a tutti gli effetti di un vero top di gamma, ma lo troviamo a un prezzo decisamente inferiore. Il merito è della promo speciale che troviamo su Amazon che si caratterizza per uno sconto di ben il 30%. Il risparmio è considerevole e supera i 200€. Per gli abbonati a Prime c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione da Cofidis. Non fatevi scappare questa promo speciale. Per acquistarlo spedito e venduto da Amazon, basta cliccare qui.

Motorola Edge 30 Fusion

Motorola Edge 30 Fusion: la scheda tecnica

Uno smartphone passato probabilmente in sordina, ma che in realtà è uno dei migliori nella sua fascia di prezzo. Il merito è di una scheda tecnica molto equilibrata che si caratterizza per la presenza di componenti di ultima generazione. Qualità che mette in evidenza anche il sito di e-commerce premiando lo smartphone con il bollino "Scelta Amazon" riservato solamente ai dispositivi veramente top.

Partiamo da uno degli elementi di maggior spicco: lo schermo. Il Motorola Edge 30 Fusion è dotato di un display pOLED da 6,55" che raggiunge un picco di 144Hz per quanto riguarda il refresh rate, il che lo rende molto fluido con le app e con i videogame. A gestire il tutto c’è il processore Snapdragon 888+ con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Molto promettente anche il comparto fotografico. Nella parte posteriore è presente una fotocamera principale da 50MP di livello professionale e che troviamo anche in altri smartphone top di gamma. In aiuto c’è anche una telecamera ultra-grandangolare da 13MP e un sensore da 2MP. La fotocamera frontale è da 32MP. Motorola ha impreziosito lo smartphone anche con diverse modalità di scatto disponibili nell’app fotocamera, come ad esempio la Visione notturna, i video a doppia ripresa e il super slow motion.

La ricarica super rapida da 68W permette alla batteria da 4.400mAh di ricaricarsi in poco più di mezzora e permette di arrivare fino a fine giornata senza troppi problemi.

Motorola Edge 30 Fusion in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Super calo di prezzo e minimo storico per il Motorola Edge 30 Fusion, disponibile sul sito di e-commerce a un prezzo di 474,05€, con uno sconto veramente ottimo del 30%. Si tratta di una delle migliori promo disponibili sul sito di e-commerce per uno smartphone top. Il risparmio è di poco superiore ai 200€ e c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out. La disponibilità è immediata, così come la consegna che avviene in pochissimi giorni. Lo smartphone è in offerta da oramai alcuni giorni, quindi dovete essere veloci nell’approfittarne.

Motorola Edge 30 Fusion

