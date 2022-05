Motorola Edge 30, grande in tutto tranne il prezzo

Negli ultimi due anni, Motorola ha letteralmente cambiato marcia e ha sfornato molteplici smartphone di qualità, capaci di portare l’azienda al terzo posto delle vendite negli Stati Uniti, con una crescita significativa in buona parte del mondo, Europa compresa.

Il nuovo Motorola Edge 30 è il passo successivo lungo il percorso di rinascita di uno dei marchi più prestigiosi nella storia della telefonia cellulare: dopo diversi cambi di proprietà, ora sembra che la gestione di Lenovo stia portando i suoi frutti, grazie ad alcune scelte azzeccate, la prima delle quali è probabilmente quella di non seguire i trend tracciati da altri marchi cinesi.

Motorola non offre soluzioni bizzarre come le fotocamere che scompaiono, difficilmente presenta colori cangianti o particolarmente vistosi, il software ricalca fedelmente le linee guida di Google nel mondo Android: queste scelte che potrebbero sembrare un po’ reazionarie, in realtà sono state capaci di conquistare un numero sempre crescente di consumatori, alla ricerca di praticità e funzionalità.

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Come è fatto Motorola Edge 30?

Motorola Edge 30 risponde perfettamente al principio della semplicità, con l’aggiunta di un dettaglio che rappresenta un unicum sul mercato: questo è lo smartphone 5G più sottile al mondo, con uno spessore inferiore ai 7 mm, per la precisione sono 6.79. Questa non è l’unica caratteristica degna di nota, in uno smartphone gradevole da usare, che nelle prime settimane dopo il lancio gode anche il vantaggio di un prezzo promozionale molto competitivo sotto i 400 €.

Quello del prezzo è un dettaglio fondamentale, perché il posizionamento ufficiale annunciato da Motorola è collocato a 549 €, una cifra un po’ alta per risultare davvero appetibile sul mercato: intorno a quel prezzo si trovano molte proposte di concorrenti cinesi con schede tecniche più aggressive e più complete. Non possiamo sapere se dopo il periodo promozionale il prezzo tornerà al livello più alto, ecco perché la nostra valutazione è strettamente correlata allo sconto attualmente disponibile.

Per una cifra inferiore ai 400 € questo è davvero un ottimo acquisto, grazie al suo ottimo display AMOLED da 6.5 pollici, da 1 miliardo di colori, con grande fluidità e il supporto allo standard HDR10+ per la riproduzione dei contenuti video. Non esiste una vera e propria certificazione per acqua e polvere, ma l’azienda dichiara che la costruzione di questo smartphone si può considerare “Water Repellent", mentre lo schermo ha una copertura Gorilla Glass 3. Parliamo di un materiale rinforzato, a protezione di urti e graffi: la versione 3 non è la più recente in circolazione, ma è comunque di buon livello.

Motorola ha scelto il processore Qualcomm Snapdragon 778G+: se questa sigla non mi dice assolutamente nulla è del tutto normale, possiamo tradurre noi il dato del fatto che questo smartphone sia sempre reattivo e veloce, gestisca il surriscaldamento senza grandi difficoltà e garantisca un’ottima autonomia per quanto riguarda i consumi.

Al momento del lancio di Motorola Edge 30, questo risulta essere il migliore il processore disponibile per la fascia media, con piena compatibilità con le reti 5G. Motorola ha realizzato molteplici versioni di questo smartphone, con memoria RAM che può variare da 6 a 8 GB, mentre la memoria interna va da 128 a 256 GB. Per garantire un ottimo funzionamento del telefono ed evitare i rischi connessi all’uso di un’espansione di memoria sbagliata, non esiste uno slot per una scheda esterna.

Per completare la scheda tecnica di Motorola Edge 30, bisogna evidenziare l’audio stereo e il sensore per le impronte digitali montato sul lato del telefono, dentro il pulsante di accensione. Ci piace sottolineare anche il dettaglio della presenza del Wifi 6e, ci garantisce una connessione stabile e affidabile anche quando ci si trova in luoghi molto affollati e con molte persone connesse ad un unico hotspot: è utile ricordare che i vantaggi del Wifi 6e si possono sfruttare solo se il router utilizzato supporta questo standard.

La batteria ha una capacità contenuta, da 4020 mAh, ma i consumi del processore sono davvero molto ridotti, così come è discretamente veloce la ricarica, grazie al caricatore incluso nella confezione da 33 W. Con un uso moderato del telefono siamo arrivati alla fine della giornata con un’autonomia residua intorno al 30%.

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Fotocamera buona, ma c’è da lavorare

Nel suo grande processo di crescita degli ultimi anni, Motorola ha migliorato quasi tutti gli aspetti dei suoi smartphone, ma non è ancora riuscita a colmare il gap con i migliori sul fronte delle fotocamere. Gli scatti di Motorola Edge 30 sono di buona qualità, grazie ai due sensori da 50 mpx di cui è dotato, ma non riescono a raggiungere livelli di eccellenza. A completare la fotocamera c’è un sensore di profondità da 2 mpx, che serve per le foto ritratto.

Quando c’è una buona luminosità i risultati sono di primo livello, mentre quando si scatta in notturna o comunque in condizioni difficili, con contrasti molto forti, i risultati sono meno eclatanti, ma comunque si va ben oltre la sufficienza.

Anche la fotocamera frontale da 32 mpx lavora discretamente bene, con il vantaggio di poter girare video in 4K.

Come già anticipato, la valutazione complessiva di questo smartphone è strettamente proporzionale al suo prezzo: nel momento in cui scriviamo, con la promozione in corso che permette di avere Motorola Edge 30 ad un prezzo inferiore ai 400 euro, possiamo parlare di un acquisto eccellente. Al prezzo regolare di 549 € ci sono sicuramente molte alternative valide sul mercato e molti dei vantaggi scemano: per fare un affare bisogna fare una vera corsa contro il tempo. Se però vogliamo dare una valutazione a prescindere dal prezzo, possiamo sicuramente dire che Motorola Edge 30 è un ottimo dispositivo, un mattone in più nella ricostruzione della reputazione di Motorola.